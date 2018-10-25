图片版权 Hong Kong Free Press Image caption 事发后孔琳琳曾被警方短暂扣查。

英国伯明翰警方证实，此前在英国保守党大会一场香港事务活动上与在场人员争执的中国中央电视台欧洲中心站记者孔琳琳被正式起诉。

西米德兰兹警察厅（West Midlands Police）向BBC中文证实，48岁的孔琳琳被起诉一项普通袭击罪（common assault）。案件将于11月7日在伯明翰裁判司署（Birmingham Magistrates Court ）提讯。

孔琳琳涉嫌在9月30日于伯明翰国际会议中心举行的保守党人权委员会香港问题活动上与一名工作人员发生肢体冲突。如果被判有罪，她将面对最高六个月有期徒刑或罚款，或两者兼施。

中国驻英国大使馆此前曾发表声明，“要求保守党人权委员会停止干涉中国内政，停止插手香港事务，要求会议组织者向中国记者道歉”；央视发言人“要求英国方面切实采取措施，保障我记者权益，确保不再发生此类荒唐事件”。

英国皇家检察署（Crown Prosecution Service）起诉指引指出，根据《1988年刑事司法法》（Criminal Justice Act 1988），普通袭击罪属简易程序罪行（轻微罪行），但若牵涉《1998年刑事犯罪与妨害治安法》（Crime and Disorder Act 1998），则有可能改控以“涉及种族／宗教的加重普通袭击罪”（racially/religiously aggravated common assault），最高可被判处两年监禁。

发生这次事件的活动是由保守党人权委员会以及非政府组织“香港监察”共同组织，主题是“对香港自由、法治和自治的侵蚀”，由英国议会下议院保守党议员布鲁斯（Fiona Bruce）主持，讲者包括香港民主党创党主席李柱铭资深大律师、香港大学法律学院副教授戴耀廷和香港众志常委罗冠聪等。

伦敦中国使馆其后曾发表声明说：“据中央电视台欧洲中心站通报，在我驻英使馆的严正交涉和舆论压力下，英国警方在短时间内释放了孔琳琳。律师明确表示，孔琳琳是无指控释放，其行为是正常履职，会议组织方举止失当。”