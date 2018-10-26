图片版权 Image copyright Image caption 007的扮演者詹姆斯·邦德

一提起间谍，很多人可能会联想到最著名的英国谍报影片007系列。那种充满美女香车、刀光剑影的刺激场面。

但现实生活中，英国间谍工作真是这样神秘精彩吗？

来自英国三家主要情报机构：“军情六处”MI6（英国秘密情报局the Secret Intelligence Service）、“军情五处”MI5（英国国家安全局Security Service)以及政府通信总部（GCHQ）的几位谍报工作人员向BBC透露了他们日常工作的一些细节。

文章中的一些人名均为化名。

凯特已经在军情六处工作了10年。人们最常问的一个问题是她的工作是否真像詹姆斯·邦德那样？

对此，凯特说：“我们不是所有人都能得到阿斯顿·马丁跑车、快艇等炫酷的交通工具。你更可能在公交车或地铁上看到我们。”

那如果需要到国外执行任务呢？约翰在军情六处工作了15年，经常到国外“出差”。

他说，其实他们并不像007电影中描绘的那样人人佩戴枪支、喝着马提尼酒。

但是，他说他们中间的确有电影中“Q博士”那样的人物，军情六处为他们提供各种先进设备装置，比邦德在电影中使用的“家伙”还要棒。

图片版权 GCHQ Image caption 政府通信总部GCHQ总部

入职要求

那么，要想成为谍报人员是不是很难呢？负责MI5招聘工作的乔女士说，间谍的选择过程通常要经过6到9个月的审查。

审查极其严格，但是乔说他们的审查人员非常有经验。而且，面试时间可以长达3至8个小时。

“吸毒者坚决不招”，乔说。但是，她解释说，这也要看个案的情况来决定。比如说，你16岁时在派对上曾尝试过毒品并不意味着你就没资格申请。

但如果你申请时还使用毒品那当然绝对不行。因为审查的一项程序包括对申请者进行毒品测试。

图片版权 Getty Images Image caption 军情六处MI6总部大楼

保密制度

如果你一旦成功得到这份工作，是否意味着要绝对保密，甚至不能告诉家人和亲朋好友呢？

乔说，其实没这么严重。你可以告诉家人和最好的朋友。但是，在告诉之前你一定要三思而行，他们是否值得信赖？

大多数谍报工作人员在谈到职业话题时会说他们是“公务员”，或干脆转移话题。

但也有人不介意间谍这个称呼，前面提到的约翰就会坦诚自己做谍报工作，并引以为自豪。

然而约翰在选择告诉谁与不告诉谁时会非常谨慎，他一共告诉过5个人，如果加上BBC采访他的记者，则总共6个人。

间谍也是人，他们也有幽默和滑稽的一面。军情六处每年都要举行搞笑的哑剧。

此外，军情六处、军情五处以及GCHQ每年都举办烘焙大赛。大家都跃跃欲试，尽显其能。

图片版权 PA Image caption 军情六处、军情五处以及GCHQ许多人都喜欢看烘焙大赛

牛剑高才生？

这些就职于英国情报部门的间谍是不是都来自英国名校牛津和剑桥的毕业生呢？当然不全是。

不过，接受BBC采访的6位间谍中至少有几位毕业于牛剑。

但有些间谍甚至并没有上过大学，但它这不意味着他们没有才华。

Image caption 并不是所有人都是牛剑毕业生

目前英国情报机构在招人时越来越注重来自于不同种族和社会背景的申请者。今年早些时候，议会报告曾批评情报机构中缺乏种族多样性，要求推进改革。

乔女士还说，对谍报人员的要求并没有所谓什么“固定的类型”，要想知道自己是否合适，最好的办法就是亲自去试一试。

跟外界联系受限？

任何到军情五处的访客，进门时都要上缴手机。但那里的工作人员是否也要遵守这个原则呢？

莉莉女士说，如果外界想联系到他们，还是有办法的，特别是家里有小孩的雇员。

乔也有小孩。她说，其实不随身携带手机也挺好的，而且已经习惯了。

有人会问，从事间谍工作的人士也看间谍大片吗？如果剧情“引人入胜”，即使跟现实生活相差很远，当然也要欣赏一番。

图片版权 Image copyright Image caption BBC热播惊险谍报片《刺杀伊芙》（Killing Eve,也译作《嗜血娇娃》）描述的正是军情五处和军情六处的间谍故事。

例如，BBC前不久播出的政治惊悚电视剧《贴身保镖》（Bodyguard）收视率很高。

凯特说，她就很喜欢看。她说：“这部电视剧很有趣、娱乐性强。也许是其受欢迎的原因吧。”

而BBC之前热播的另一部惊险谍报片《刺杀伊芙》（Killing Eve,也译作《嗜血娇娃》）描述的正是军情五处和军情六处的间谍故事。

情报人员阿米莎觉得这部剧很好看，特别是演员精彩的表演。

然而，有时当看到一些非常离谱的情节时却真想把电视砸了，因为“太假了”。

但凯特说，她不会对一些不准确的戏情那么较真。