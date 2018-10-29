英超莱斯特城主席维猜直升机坠毁事故中身亡
英超俱乐部莱斯特城（Leicester City FC，又译李斯特城）证实，俱乐部主席老板维猜·斯里瓦塔那布拉帕（Vichai Srivaddhanaprabha）在发生于球队主场馆外的直升机坠毁事故中身亡。
事故发生于英国时间周六晚间20:30左右，机上人员共有五名，包括维猜与他的两名工作人员、直升机飞行员及另外一名乘客。事发前一小时，莱斯特城刚刚在主场王权球场结束与西汉姆联队的比赛。
目击者表示，维猜乘坐的直升机从王权球场（King Power Stadium）起飞后不久便失去控制撞向地面，现场迸发出巨大火球。
球场外，人们已经放置成千上万的花束及球队围巾。
莱斯特郡警方称，死者包括：
- 莱斯特城俱乐部主席维猜·斯里瓦塔那布拉帕
- 维猜的两名工作人员Nursara Suknamai及Kaveporn Punpare
- 直升机飞行员埃里克·斯沃弗（Eric Swaffer）
- 乘客伊莎贝拉·莱霍维奇（Izabela Roza Lechowicz）
维猜·斯里瓦塔那布拉帕
- 四个孩子的父亲
- 亿万富翁，免税财团王权国际（King Power International）创始人
- 《福布斯》杂志评选的泰国第五大富豪
- 2010年以3900万英镑价格收购莱斯特城俱乐部
- 在他收购球队后，莱斯特城于2016年夺得英超冠军，并在2017年闯入欧冠联赛中闯入八强