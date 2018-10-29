英超莱斯特城主席维猜直升机坠毁事故中身亡

图片版权 PA Image caption 泰国亿万富翁维猜于2010年收购莱斯特城俱乐部。

英超俱乐部莱斯特城（Leicester City FC，又译李斯特城）证实，俱乐部主席老板维猜·斯里瓦塔那布拉帕（Vichai Srivaddhanaprabha）在发生于球队主场馆外的直升机坠毁事故中身亡。

事故发生于英国时间周六晚间20:30左右，机上人员共有五名，包括维猜与他的两名工作人员、直升机飞行员及另外一名乘客。事发前一小时，莱斯特城刚刚在主场王权球场结束与西汉姆联队的比赛。

目击者表示，维猜乘坐的直升机从王权球场（King Power Stadium）起飞后不久便失去控制撞向地面，现场迸发出巨大火球。

你的器材不支持播放多媒体材料 目击者约翰·布彻形容看到的情景

球场外，人们已经放置成千上万的花束及球队围巾。

图片版权 Jamie Cooper/HiOptic Image caption 球场外，人们已经放置成千上万的花束及球队围巾。

莱斯特郡警方称，死者包括：

莱斯特城俱乐部主席维猜·斯里瓦塔那布拉帕

维猜的两名工作人员Nursara Suknamai及Kaveporn Punpare

直升机飞行员埃里克·斯沃弗（Eric Swaffer）

乘客伊莎贝拉·莱霍维奇（Izabela Roza Lechowicz）

图片版权 BBC/Facebook Image caption 乘客伊莎贝拉·莱霍维奇、飞行员埃里克·斯沃弗和工作人员Kaveporn Punpare也在机上

维猜·斯里瓦塔那布拉帕