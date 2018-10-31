贸易战：美国逼表态站队 英国怕迫吞“毒丸”

“滴答，滴答”。时间正一秒一秒地接近2019年3月29日格林尼治时间23点整。

到那一刻，英国将正式启动欧盟《里斯本条约》第50条款，开始脱欧程序。届时无论英国与欧盟是否达成协议，开弓没有回头箭，英国将脱离欧盟。

悬崖“崩脱”

2019年3月29日，是一个悬崖。如果在此之前达不成协议，掉下悬崖，后果不堪设想。或更准确点说，难以设想。

英国的商贾政客，专家学者，各行各业有头脸的人物，都警告达不成协议可能给英国造成灾难性的后果。

然而，英国政府内仍在争吵，吵成了一锅粥。“硬脱”、“软脱”、“半脱不脱”，坐而论道；挪威模式、瑞士模式、土耳其模式、加拿大模式，左顾右盼。

时间在流逝。一个可能性显得越来越现实：“崩脱”。即与欧盟谈不拢，赤条条而去，"无协议脱欧"（No deal）。

10月底，来自英伦三岛的70万人汇集伦敦街头，要求选民，而不是英国议会，对脱欧谈判的结果有最后的发言权。脱欧二次公投呼声渐劲。

Image caption 英国的商贾政客，专家学者，各行各业有头脸的人物，都警告达不成协议可能给英国造成灾难性的后果。

特朗普的“定心丸”

英国首相特里莎·梅安抚大家说，与欧盟的谈判已经谈妥了95%。批评者立刻讥讽说，剩下的谈不妥的5%才是关键。

欧盟也不给梅首相面子，说哪怕1%谈不妥，已经谈妥的99%也是白谈。

这个火烧眉毛的关头，美国总统特朗普挺身出手，一面斥责欧盟是“非常的保护主义”，要欧盟“住手”！一面给特里莎吃了一颗定心丸。

特朗普许诺，英国脱欧脱利索后，可以“立即”开始与美国的贸易谈判，而不是前总统奥巴马警告的要回到队尾排队。

实际上，特朗普说，英国与美国已经在准备“一个重大的贸易协定”。未来的英美贸易协定将是“非常非常大的且令人激动的”。

这个“定心丸”，特朗普形容是“巨大而美丽”的。但英国的有识之士警告，在定心丸吃到嘴里之前，英国将会被逼迫先吞下特朗普设计的一颗“毒丸”。

“毒丸条款”

“毒丸”是什么？这就要说到看似与英国无关的美国与加拿大、墨西哥重新签订的贸易协定。

10月初，美国与墨西哥和加拿大签署了《美国-墨西哥-加拿大协议》（USMCA），取代已经执行了20多年的北美自由贸易协定（NAFTA）。

达成框架协定一宣布，特朗普连续发推文，给自己戴的高帽子一个比一个大：

“这对我们所有人来说都是一个了不起的交易”。

“这是世界上最大、最好的贸易协定”。

“这项具有里程碑意义的协议将给美国和北美带来大量资金和就业机会”。

图片版权 AFP Image caption 加拿大墨西哥签署协议，等于被迫吞下了特朗普设计的"毒丸"。

但是，专业人士一致的看法是，重签的协议基本保持了与加拿大、墨西哥原三边贸易协议的框架，修改的成分“不大”（moderate）。

特朗普的批评者们指责他是在哗众取宠，新协议换汤不换药，改了个标签而已。

但是，许多人甚至没有注意到的是，新协议里有一个“32.10条款”。这个条款，美国商务部长罗斯本人把它形容为是一颗“毒丸”（poison pill）。

“针对中国”

Image caption 分析人士认为，"毒丸"条款是美国在与中国的贸易战白热化的关键时刻祭出的杀手锏。

“32.10条款”规定，美加墨贸易协议中的任何一个签约国如果与其它“非市场经济国家”达成自由贸易协议，则协议中的任何一个成员国都可以在6个月后退出贸易协定。

换成直白的表述，如果加拿大、墨西哥与美国眼里的“非市场经济国家”签署了贸易协定，那美国就可以退出美加墨三边贸易协定。

谁是“非市场经济国家”？在美国眼里，至少是眼下，针对的是中国。

美国毫不掩饰“32.10条款”是为中国量身定制的。罗斯在接受路透采访时表示，“毒丸”条款是“一项堵住贸易协定中漏洞的举措”。

图片版权 Reuters

罗斯所说的漏洞，是要防止中国商品借道加墨曲线进入美国市场，削弱美对中的贸易壁垒。

分析人士认为，“毒丸”条款是美国在与中国的贸易战白热化的关键时刻祭出的杀手锏，旨在全球贸易格局中孤立中国。

对这颗“毒丸”的毒性，中国有清醒的判断。《美墨加贸易协议》签署一宣布，中国驻加拿大大使随即发表声明，谴责其"非市场国家"条款是美国“公然干涉别国主权的霸权行径”。

划线站队

路透社评论说，“毒丸”条款实际上赋予了华盛顿对加拿大和墨西哥与其他国家签订的自贸协定的否决权。中国一直未获得国际社会承认其“市场经济国家”地位，这意味着如果加拿大和墨西哥想和中国达成自贸协定，就要承担与美国自贸协定破裂的风险。

北美贸易协定带来的贸易额占加拿大和墨西哥两国GDP的40%-50%，但只占美国的5%。这种不平衡使两国缺少对美谈判的筹码，加拿大墨西哥签署协议，等于被迫吞下了特朗普设计的“毒丸”。

先例即开，美国商务部长罗斯预言，美国以后与其他国家签署贸易协定时要求加入“毒丸条款”是顺理成章的事。罗斯说：“人们会明白过来，这是你想（与美国）达成交易的前提”。

罗斯的意思，说透了可以这样表述：美国与中国势不两立，有它没我有我没它。想与美国做生意？你自己掂量吧。

Image caption 英国的有识之士警告，脱欧后想与美国达成自贸协议，英国将会被逼迫先吞下特朗普设计的一颗"毒丸"。

“鱼与熊掌”

英国人在掂量，掂量后心惊胆颤。

英国国际贸易部（DIT）前助理部长戴维·汉宁把美加墨贸易协议中的“32.10条款”直呼为“中国条款”，预言英国官员将不得不做出“及具争议性的决定”。

汉宁说，英国脱欧后“一开始签贸易协议，就不得不迅速缩小选择的范围。我们不想说我们不同中国做生意，但中国条款会是个麻烦”。

英国议会国际贸易委员会委员克里斯·莱斯利说:“美国显然是要阻止英国与中国达成贸易协定”。

英国议会国际贸易委员会主席恩格斯·麦克内尔的判断是，美国在与中国的角力中，是不会顾及美国与英国的所谓“特殊关系”的。

麦克内尔说：“美国人已经清楚地表明，在双边谈判中他们会显示肌肉，获得他们想要的。贸易谈判中特殊关系不算个事”。

特里莎·梅的政府虽然不再像前卡梅伦政府那样言必称“英中黄金十年”，但中国市场是条大鱼，尤其是脱欧后的英国，更是急于抓住。

但是，特朗普设计的毒丸，把美国市场和中国市场，变成了英国被迫面对的“鱼与熊掌”的选择。

“魚，我所欲也，熊掌，亦我所欲也；二者不可得兼”。特朗普拿出了“毒丸”，英国恐怕只能“舍魚. 而取熊掌者也。”