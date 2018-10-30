走进MCM伦敦动漫展 看Cosplay扮装者的赚钱之道
扮装（Cosplay）一词，在英文中由“服装”（costume）和“扮演”（play）组合而成，大致是指身着服装扮演一个角色的行为。
扮装和简单换装的区别在于时间的投入，为了设计制作服装，扮装者们可以花费成千上百个小时，也愿意花费同样多的时间，在各种活动上展示自己。
上周末，MCM伦敦动漫展（MCM London Comic Con）在伦敦举行，在为期三天的活动上，众多迪士尼公主及动漫英雄形象出现在现场。不过六年前，参加这个展会的人数还只有4万7千人，而现在这个数字已经增长到约13万3千人。
随着扮装越来越流行，扮装者也面临越来越多的机会。
我们找到一些在这个圈子的人，去了解他们是如何发现机遇的，以及他们是如何通过扮装供养自己的。
Yaya Han的面料品牌和饰品生意
Yaya Han在Facebook上拥有超过200万粉丝。凭借自身努力，她已经成为一个明星，还登上了漫威（Marvel）漫画书的封面。
虽然她在这个群体已经拥有一定的地位，但这也是在多次尝试和失败后积累得来的。
“对所有人来说，这仍是个全新的领域，”她说。
“21世纪初，我设计了一系列扮装的饰品，放在网站上卖，在展上也有销售。”
“过去几年间，人们经常会在各种展会上看到我，我就是这样建立自己和品牌认知度的。”
“做这些事情的时候，我自己并没有意识到在做什么。我只是想在展上表演。”
“现在这个生意很小，我只雇用了不到10个人。”
“最初我不得不学习如何运营一个公司，如何合理地支付员工薪水，以及缴税和其他经营上无聊的事情。”
除了扮装和饰品生意，Yaya还有一个特别的收入来源——面料。
“我有一个面料品牌，”她表示。“在美国最大的手工连锁店内销售。”
“现在走进一家商店，可以看到有我名字的商标，看到我在代表我们这个群体，这种感觉真的好极了。”
“我需要告诉纺织公司，扮装者需要的面料是什么样的，通常要有独特的光泽和图案，还要耐用且透气。”
Yaya还向纺织公司说明，扮装者们的需求到底有哪些。
“当得知人们喜欢我的设计的时候，我非常开心，"她说。"作为一个扮装者，这是我回报这个群体的最佳方式。”
“我非常满足。”
雷根和凯莉谈建议和慈善
如果你对Yaya的面料品牌有任何怀疑，雷根（Regan Certao）和凯莉（Kelly Kullman）可以解决你的疑问。
她们现在已经结婚，而粉丝们则对她们Cowbutt Crunchies Cosplay的名字更为熟悉。这对情侣对Yaya的面料品牌赞不绝口。
“Yaya非常棒，”雷根说。“在过去资源比较少的时候，很多扮装者都非常崇拜她。”
“我非常钦佩她作为一个商人对这个群体的作用。”
她们二人在一个众筹支持创作者的网站Patreon上收获了成功。
截至目前，她们已经获得814美元的捐赠，她们表示这些钱会直接捐给慈善团体。
“这个网站好极了，”凯莉表示。“我们可以问赞助人他们来自哪里，然后直接把钱捐给他们附近的小动物慈善团体。”
“Patreon的与众不同之处在于，这是少有的可以由自己决定看到什么内容的社交媒体。”
“这更有利于与自己的粉丝沟通。”
雷根对此表示认同。
“我们没有刻意策划该怎么去发展壮大，”她说。“这是在做自己热爱的事情时自然发生的。”
“而这引起了人们的共鸣。我们只是很幸运有一群人支持我们想法的受众。”
安娜·菲斯谈众筹网站Patreon
安娜·菲斯（Anna Faith）在Patreon上拥有1569名赞助人。
这些人每月为她捐赠1到60美元不等，可以换取视频或打印的图片等各种奖励。
但她提醒，这个行业所需的付出比外界想象的要多。
“这很费时间，”安娜表示。“尤其是每月寄发印刷物的时候。你必须确认每个人的地址，下单订购所需材料，在所有印刷品上签名等等。”
“幸运的是，我得到了来自我妹妹莱克西（Lexie）和家人的帮助。”
仅仅在Instagram上她就拥有73万9千名粉丝，接下来她计划向社交媒体粉丝宣传自己在Patreon上发的帖子。
但对于其他跟她有一样想法的人，她有一个警告。
“你要明白，人们想要的总是更多，”她说。“有时候会让你不堪重负。”
“这可能会带来很多压力，但我不会改变自己的工作。”
Luxlo讲社交媒体的灵活运用
Luxlo在Patreon上也很受欢迎。
她认为自己的成功之处在于，给赞助人提供多种不同的奖励回报，以及在社交媒体上对自己的推广宣传。
“我提供不同的东西，”她说。“从签名印刷品到我自己扮装的别针，再到一些独家物品和与组织群聊。”
“在社交媒体上，我每两三条帖子就会发一次跟自己Patreon有关的内容，因此别人会知道我在提供什么。”
Luxlo建议，如果你想增长Patreon上的粉丝，便需要经常在Instagram上发帖。
“可以一天一次，”她说。“还要注意你的粉丝在什么时间最活跃。”
“尽量不要把自己跟别人做比较。在这个圈子里交一些朋友，给彼此提供支持。”
“对大部分扮装者来说，现实情况是，这只是一份锦上添花的工作，不是全职的。”
Chaozrael谈佣金收入
Chaozrael的收入来自于佣金，但他警告称这并不稳定。
“对于自由职业艺术家来说，这都要看情况，”她说。“对我来说一些小单就够了。”
“有一个月我什么都没卖出去。第二个月有人委托我制作一整套盔甲外加其他道具，我赚了将近3000欧元。”
“储蓄和资金管理非常重要。”
Chaozrael表示，她能给出的最好的建议便是，从自己热爱的事情开始。
“我从变形金刚的粉丝群开始做起，”她说。“变形金刚的粉丝规模不如迪士尼等群体大。”
“如果你在一个领域里有了人气，便会发展得更快。”
“这样做是值得的。”
作者：汤姆·葛肯，BBC用户衍生内容及社交媒体团队（BBC UGC and Social News)
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