图片版权 Yaya Han/Anna Faith/Luxlo Cosplay Image caption Yaya Han、安娜·菲斯和Luxlo是扮装界的明星。

扮装（Cosplay）一词，在英文中由“服装”（costume）和“扮演”（play）组合而成，大致是指身着服装扮演一个角色的行为。

扮装和简单换装的区别在于时间的投入，为了设计制作服装，扮装者们可以花费成千上百个小时，也愿意花费同样多的时间，在各种活动上展示自己。

上周末，MCM伦敦动漫展（MCM London Comic Con）在伦敦举行，在为期三天的活动上，众多迪士尼公主及动漫英雄形象出现在现场。不过六年前，参加这个展会的人数还只有4万7千人，而现在这个数字已经增长到约13万3千人。

随着扮装越来越流行，扮装者也面临越来越多的机会。

我们找到一些在这个圈子的人，去了解他们是如何发现机遇的，以及他们是如何通过扮装供养自己的。

Yaya Han的面料品牌和饰品生意

图片版权 Judy Stephens/Yaya Han Image caption 扮装成游戏《卓越之剑》（Granada Espada）中角色的Yaya和现实中的她

Yaya Han在Facebook上拥有超过200万粉丝。凭借自身努力，她已经成为一个明星，还登上了漫威（Marvel）漫画书的封面。

虽然她在这个群体已经拥有一定的地位，但这也是在多次尝试和失败后积累得来的。

“对所有人来说，这仍是个全新的领域，”她说。

图片版权 Yaya Han/Paul Tien Image caption 一件服装的制作需要大量工作。图为Yaya制作服装时的一些步骤。

“21世纪初，我设计了一系列扮装的饰品，放在网站上卖，在展上也有销售。”

“过去几年间，人们经常会在各种展会上看到我，我就是这样建立自己和品牌认知度的。”

“做这些事情的时候，我自己并没有意识到在做什么。我只是想在展上表演。”

图片版权 Yaya Han Image caption Yaya的饰品生意

“现在这个生意很小，我只雇用了不到10个人。”

“最初我不得不学习如何运营一个公司，如何合理地支付员工薪水，以及缴税和其他经营上无聊的事情。”

除了扮装和饰品生意，Yaya还有一个特别的收入来源——面料。

图片版权 Yaya Han Image caption Yaya说，在美国的所有动漫展上都能看到用她的布料品牌制作服装的人。

“我有一个面料品牌，”她表示。“在美国最大的手工连锁店内销售。”

“现在走进一家商店，可以看到有我名字的商标，看到我在代表我们这个群体，这种感觉真的好极了。”

“我需要告诉纺织公司，扮装者需要的面料是什么样的，通常要有独特的光泽和图案，还要耐用且透气。”

图片版权 Yaya Han/Marvel Image caption Yaya在2016年10月登上了漫威漫画书的封面。

Yaya还向纺织公司说明，扮装者们的需求到底有哪些。

“当得知人们喜欢我的设计的时候，我非常开心，"她说。"作为一个扮装者，这是我回报这个群体的最佳方式。”

“我非常满足。”

雷根和凯莉谈建议和慈善

图片版权 Sara Lynn Photography Image caption 雷根和凯莉

如果你对Yaya的面料品牌有任何怀疑，雷根（Regan Certao）和凯莉（Kelly Kullman）可以解决你的疑问。

她们现在已经结婚，而粉丝们则对她们Cowbutt Crunchies Cosplay的名字更为熟悉。这对情侣对Yaya的面料品牌赞不绝口。

“Yaya非常棒，”雷根说。“在过去资源比较少的时候，很多扮装者都非常崇拜她。”

“我非常钦佩她作为一个商人对这个群体的作用。”

图片版权 Sam Saturn Image caption 雷根最近的扮装使用的正是Yaya的面料。

她们二人在一个众筹支持创作者的网站Patreon上收获了成功。

截至目前，她们已经获得814美元的捐赠，她们表示这些钱会直接捐给慈善团体。

“这个网站好极了，”凯莉表示。“我们可以问赞助人他们来自哪里，然后直接把钱捐给他们附近的小动物慈善团体。”

图片版权 Para Para Productions Image caption 凯莉的这套装扮由她自己设计而成。

“Patreon的与众不同之处在于，这是少有的可以由自己决定看到什么内容的社交媒体。”

“这更有利于与自己的粉丝沟通。”

图片版权 Regan and Kelly Image caption 雷根和凯莉2005年首次合作扮装，二人于2016年结婚。

雷根对此表示认同。

“我们没有刻意策划该怎么去发展壮大，”她说。“这是在做自己热爱的事情时自然发生的。”

“而这引起了人们的共鸣。我们只是很幸运有一群人支持我们想法的受众。”

安娜·菲斯谈众筹网站Patreon

图片版权 Anna Faith Image caption 安娜以扮装为全职工作。

安娜·菲斯（Anna Faith）在Patreon上拥有1569名赞助人。

这些人每月为她捐赠1到60美元不等，可以换取视频或打印的图片等各种奖励。

但她提醒，这个行业所需的付出比外界想象的要多。

图片版权 Anna Faith Image caption 安娜扮装。

“这很费时间，”安娜表示。“尤其是每月寄发印刷物的时候。你必须确认每个人的地址，下单订购所需材料，在所有印刷品上签名等等。”

“幸运的是，我得到了来自我妹妹莱克西（Lexie）和家人的帮助。”

图片版权 Anna Faith Image caption 安娜和妹妹扮演《冰雪奇缘》（Frozen）中的人物后出名。

仅仅在Instagram上她就拥有73万9千名粉丝，接下来她计划向社交媒体粉丝宣传自己在Patreon上发的帖子。

但对于其他跟她有一样想法的人，她有一个警告。

“你要明白，人们想要的总是更多，”她说。“有时候会让你不堪重负。”

“这可能会带来很多压力，但我不会改变自己的工作。”

Luxlo讲社交媒体的灵活运用

图片版权 Luxlo Cosplay Image caption Luxlo是Patreon最受欢迎的扮装者之一。

Luxlo在Patreon上也很受欢迎。

她认为自己的成功之处在于，给赞助人提供多种不同的奖励回报，以及在社交媒体上对自己的推广宣传。

“我提供不同的东西，”她说。“从签名印刷品到我自己扮装的别针，再到一些独家物品和与组织群聊。”

“在社交媒体上，我每两三条帖子就会发一次跟自己Patreon有关的内容，因此别人会知道我在提供什么。”

图片版权 Luxlo Cosplay/Nigel Murray Photography Image caption Luxlo每月可以从粉丝处收获2152美元捐赠。

Luxlo建议，如果你想增长Patreon上的粉丝，便需要经常在Instagram上发帖。

“可以一天一次，”她说。“还要注意你的粉丝在什么时间最活跃。”

“尽量不要把自己跟别人做比较。在这个圈子里交一些朋友，给彼此提供支持。”

“对大部分扮装者来说，现实情况是，这只是一份锦上添花的工作，不是全职的。”

Chaozrael谈佣金收入

图片版权 Chaozrael/Silvia Gunther Image caption Chaozrael凭借他人委托制作服装赚取收入。

Chaozrael的收入来自于佣金，但他警告称这并不稳定。

“对于自由职业艺术家来说，这都要看情况，”她说。“对我来说一些小单就够了。”

“有一个月我什么都没卖出去。第二个月有人委托我制作一整套盔甲外加其他道具，我赚了将近3000欧元。”

“储蓄和资金管理非常重要。”

图片版权 Chaozrael Image caption Chaozrael目前正在制作的一套服装。

Chaozrael表示，她能给出的最好的建议便是，从自己热爱的事情开始。

“我从变形金刚的粉丝群开始做起，”她说。“变形金刚的粉丝规模不如迪士尼等群体大。”

“如果你在一个领域里有了人气，便会发展得更快。”

“这样做是值得的。”

作者：汤姆·葛肯，BBC用户衍生内容及社交媒体团队（BBC UGC and Social News)

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