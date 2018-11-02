Image caption 宣传影片

做父母的最关心的莫过于孩子的安全问题，因为儿童遭到拐卖和绑架事件在许多国家都时有发生。

在中国，虽然每年有多少失踪儿童目前还没有最新权威统计数据。但根据最近网上数万条“家寻宝贝”（寻找失踪儿童）和“宝贝寻家”的信息（失踪儿童找家），可以对中国失踪儿童的情况略知一二。

不要以为儿童被绑架和杀害在像英国这样的发达国家就很罕见。其实，英国每年都有许多孩子被绑架，以2017/18年为例，警察记录在案的涉及绑架儿童事件就有1189起。

而当英国在1970和1980年代发生了数起轰动全国的绑架和杀害儿童案件之后，政府亲自督导，制作了几个宣传片告诫孩子关于“陌生人的危险性”。

影片提醒孩子不要跟陌生人讲话，并对陌生人说“不”。

当然，彼时英国的孩子如今早已为人父母，他们在教育自己孩子时仍然沿用对陌生人说“不”这样的说教。

摩根女士（Suzie Morgan）就试图这样教育自己当时6岁的儿子。几年前，当她试图告诫儿子不要跟陌生人搭讪，不但没有起到应有的效果。反而让孩子感到害怕和困惑。

Image caption 警察告诫孩子陌生人的危险（资料图片）

结果，导致她儿子晚上睡不着觉，并担心会有人破门而入。摩根女士觉得陌生人危险这种说教对自己孩子来说不健康，会让孩子对世界产生恐惧感。

新试点

许多专家认为过去的方法的确有点过时了。因此，英国政府正在汉普郡实行新试点，让孩子能自己识辨危险，进行判断。

新方法打出的口号是：“聪明孩子决不跟陌生人走”（Clever Never Goes）。

它想给儿童传达的信息是，让他们增加信心，对陌生世界少一些恐惧，并启发他们自己做出安全决定。

Image caption 杰夫·纽西斯是聪明孩子决不跟陌生人走（Clever Never Goes）新试点的主要发起人和设计者之一。

摩根女士说，新方法让他儿子感到更独立和自由。

英国慈善组织“抗击绑架行动”的杰夫·纽西斯认为，新方法可能更适合当前的形势。

目前，汉普郡已经有150多所学校报名参加了这个新试点。

Image caption 新试点用机器人教育5-7岁的孩子如何识别危险。

新方法最大特点是让儿童明白，跟不认识的人讲话未必就危险，但关键是一旦成年人（包括他们认识的成年人）提议让他们跟他们走，就要提高警惕了。

新试点课程使用一个机器人，通过各种场景为孩子们演示如何鉴别危险。

比如，如果一名陌生男子停下车，以糖果为诱饵，并说可以带你去兜风。这时，大多数孩子都知道这是危险的。

但如果一名男子在公园遛狗，并开始跟孩子聊他的狗狗。这到底属不属于危险呢？也许未必就一定危险。

图片版权 CLEVER NEVER GOES Image caption 不要答应和陌生人一起去公园遛狗。

但当这名陌生人让你跟他一起遛狗时，就要警觉了。

该方法这时会提醒：“聪明孩子决不跟人走”。

同样，如果一名女子让你搭车，如果这不是事前安排好的，新方法建议孩子也不要去，即使该名女子是你朋友的妈妈。

新方法还试图告诉孩子，陌生人不一定都是坏人。许多人是友好善良的。

但有关人士说，这可能给孩子造成困惑，因为他们可能无法区分哪些陌生人属于好人，哪些人居心叵测？

图片版权 CLEVER NEVER GOES Image caption 如果一名女子让你搭车，如果这不是事前安排好的，新方法建议孩子也不要去，即使该名女子是你朋友的妈妈。

据最新统计，2017/18年英格兰和威尔士儿童绑架案中20%是由家庭成员所为；40%是陌生人企图绑架，虽然最终都未必能成功。另外的40%则是由熟人所为，这些熟人并不是被绑架儿童的亲属。

网络新特点

儿童自我保护新措施中，还加入了警惕网上陌生人威胁的内容。因为越来越多的学龄前儿童喜欢玩电子游戏，而很多网上游戏都有在线聊天功能。

如果孩子经常在网上与人聊天，就会觉得与他们聊天的人就好像熟人一样。这可能会产生潜在危险。

争议

几乎所有英国儿童专家一致认为几十年前的旧措施确实有些过时了，应该与时俱进。他们认为新的儿童保护措施：“聪明孩子决不跟人走”是朝着正确方向迈出的一步。

然而，有些专家认为用“聪明”这个词似乎把责任推给了年幼的儿童。如果他们一旦犯了错误，那就是“傻”孩子。

Image caption 玛丽亚是一名警察，她对新方法所释放的一些信号不是很满意。

与此同时，许多家长也可能对这种新方法接受起来有困难，因为危险的陌生人这一概念已经深深印在了他们大脑中。

此外，实际情况可能要复杂的多。比如，如果孩子总是在公园跟一个遛狗的男子聊天，几次之后就可能变成熟人。

虽然，之前没有发生过任何事情，但如果在孩子已经建立起对这个陌生人的信任后，该陌生男子开始心生邪念怎么办？

图片版权 CLEVER NEVER GOES Image caption 小女孩在读网上聊天的即时短信。该英语意思是“想来看看我又酷又新的自行车吗”？

当然，新方法想发出的信号之一是要培养孩子的毅力。只要他们记住：不要同意跟人去任何地方，特别是突如其来的提议，即使是熟悉面孔也不行。

目前这一新方法还只是试点而已，下一步还要经过专家的全面研究和评估等。但已经有专家和警察等对新方法所发出的一些信息持保留态度。

有些专家认为应该让孩子从小开始养成识别危险的概念，因为太多的“割草机父母”给孩子包办一切，为他们扫清前面道路上的一切障碍（有人把割草机父母形容为直升机父母的升级版），让他们长大以后无力面对复杂的世界。

“抗击绑架行动”的纽西斯表示，像过去那样教导孩子会给他们造成太多恐惧，不利于他们成长的自信心。

但关键是，如何才能做到恰当的平衡。既让儿童增长自信心，又保护他们不受到伤害。