脱欧前景不明 英国大量储备物资因应风云变幻

Image caption 英国脱欧前，仓储需求量大增

英国脱欧前景不明，英国各行业大量囤积进口物资，从白纸到冷冻食物原料，担心脱欧谈判破裂影响供应链。

但脱欧引发的这股囤货恐慌也造成英国本地的仓储业需求量大增，威尔士一家冷冻仓储公司所有的冷冻仓储空间都装满了。

为了应付更多的需求，总部位于威尔士首府卡迪夫的“野水”（Wild Water）冷冻仓储公司不得不扩大据点，在其他城市租下更多的仓储空间。

公司负责人拉滕伯里表示，英国企业“超级担心”脱欧谈判破裂后，他们需要的进口食物和原材料会卡在港口进不来。

仓库容量满载

野水冷冻仓储公司在卡迪夫的冷冻仓库能够容纳17000个货物托盘（pallet，或称栈板），如果加进该公司其他地方的仓库，总共能容纳40000个货物托盘。

该公司的客户包括英国食品制造商，威尔士当地的小型生产商，还有超级市场和其他零售店。

冷冻仓库储备品 图片版权 Alamy 175万只火鸡肉

7000托盘蛋糕

4000托盘甜点

2000托盘果汁

1000托盘马芝拉起司条

拉滕伯里说，“这些公司正在囤积原料，因为他们非常担心明年3月，脱欧最后期限到了之后，如果没有达成脱欧协议，他们有可能没办法取得这些物料。”

这些公司现在就从海外进口各种食物原材料，还有可以直接送上货架出售的食物成品。

“这种情况平常很少见，以前从来没有这么多的公司同时都在囤积食物和原材料。”

该公司在卡迪夫的仓库已经连续4个月都装满货物，对于更多的客户需求他们只能拒绝。

拉滕伯里说，“我敢百分百确定这是脱欧造成的效应，客户都超级担心未来边界货物流通的情况。”

“他们担心食物原材料会缺货，害怕面粉进不来，果汁进不来，所有你能想得到的制作食品所需的原材料，他们都要囤积，需要的话先冷冻起来。”

Image caption 仓库里一桶一桶的浓缩果汁

做好准备

英国食品饮料联合会一名发言人说，食品饮料制造商会为脱欧谈判破裂先做好准备，包括用冷冻或冷藏的方法提高原材料的存量。

英国政府表示，“英国有很高的食物储备量，不论是本地生产的，或是从海外进口的，来源充足无缺。”

“不论英国和欧盟是否能达成脱欧协议，英国都不会有食物缺乏的问题。”

“我们当然希望能达成双方互惠的协议，但就算明年3月前万一还没有达成协议，我们也会做好各种相应的准备。”