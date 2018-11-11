一战结束百年：英法德领导人纪念 特朗普惹风波

图片版权 Getty Images Image caption 英国王室成员及首相特里莎·梅出席一战阵亡士兵纪念音乐会。

11月11日是第一次世界大战结束100周年纪念日。英国、法国及德国等国领导人分别现身参加纪念活动。

停战日前夜，英国女王伊丽莎白二世及王室高级成员在伦敦出席一年一度的阵亡将士纪念音乐会，纪念在战争中逝去的生命。音乐会在皇家阿尔伯特音乐厅举办，英国著名歌手汤姆·琼斯爵士（Sir Tom Jones，又译汤·钟士爵士）及谢里丹·史密斯（Sheridan Smith）等人献唱。

剑桥公爵夫妇（即威廉王子夫妇）、萨塞克斯公爵夫妇（即哈里王子夫妇）及英国首相特里莎·梅（又译文翠珊）也出席了活动。

音乐会开始前，数千名观众在现场手持一战士兵照片，特里莎·梅及其丈夫菲利普·梅也手持梅首相先人照片，王室成员起立致意，并在多名退休士兵及逝世者家人走上舞台时起立鼓掌致敬。

Image caption 纪念阵亡士兵的红罂粟花从天而降，英国皇家海军、陆军及皇家空军士兵站在音乐厅中央。

据BBC电视一台（BBC One）报道，活动主办方——军事慈善机构“皇家退伍军人协会”（Royal British Legion）表示，这场音乐会意在向“所有为这个世界服务、牺牲及做出改变的人致谢”。

音乐会之前，哈里王子在一场英格兰对阵新西兰的橄榄球测试赛前献上花圈，并会见了战争中阵亡的两位前英格兰队长的后代。

图片版权 AFP Image caption 球赛现场全体人员进行一分钟默哀，默哀前哈里王子献上花圈。

图片版权 Reuters Image caption 在达勒姆郡（County Durham）的锡厄姆（Seaham）海滨，士兵"汤米"的历史雕像上装饰着磁性罂粟花。

图片版权 EPA Image caption 欧盟驻澳大利亚大使在堪培拉举行的纪念活动之前放置罂粟花。

多国领导人纪念 特朗普惹风波

与此同时，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）同德国总理默克尔（Angela Merkel）到访法国北部城镇贡比涅（Compiègne），当年协约国与德国便是在那里签订停战协定。

图片版权 AFP Image caption 法德领导人共同造访一战停战协定签订地贡比涅。

11月9日，特里莎·梅于访问比利时期间，同比利时首相一起在一战中英国最早和最后牺牲的两名军人墓前献上花圈。她随后还在法国与马科龙一起到访一战墓地。

法国时间11月11日上午，马克龙、美国总统特朗普、俄罗斯总统普京等数十名世界各国领导人将在巴黎参加纪念一战结束100周年纪念活动。而10日特朗普由于下雨临时取消出席纪念美国阵亡士兵活动的计划，为他招致一场风波。

图片版权 EPA Image caption 特朗普及夫人周五飞抵巴黎。

当天巴黎持续小雨，白宫表示，由于天气原因导致日程及后勤安排不便，决定取消特朗普及其夫人的原定行程。

英国前首相丘吉尔之孙、议员尼古拉斯·索姆斯（Nicholas Soames）称，特朗普此举是对逝去的美国军人不敬。曾在奥巴马时期担任美国副国家安全事务助理的罗德斯（Ben Rhodes）表示，在为奥巴马计划出行的8年中，“一直都有雨天行动计划”。

图片版权 Reuters Image caption 周五，伦敦金融城一座建筑内的公司员工参加一战纪念仪式，红罂粟花掉落不停。

一战的数字记忆

第一次世界大战开始于1914年，结束于1918年，期间共有970万军人和1000万平民死亡。

截至1918年，英国共有600万人在一战期间加入军队，每四名英国男性中有一人参军，战争导致英国88万6342名士兵阵亡，10万9000名平民去世。

一战期间，包括英法俄在内的协约国共有570万士兵及370万平民死亡，而德意志帝国和奥匈帝国所属的同盟国则有400万士兵及310万平民丧生。

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