图辑：一战结束百年纪念日 虞美人花飘洒英伦大地
第一次世界大战停战纪念日（Armistice Day）100周年，英女王伊丽莎白二世与新一代王室成员在伦敦的和平纪念日（Remembrance Day）活动上亮相。
女王星期天（11月11日）傍晚与威尔士亲王查尔斯王子、剑桥公爵威廉王子伉俪和萨塞克斯公爵哈里王子伉俪一同出席西敏寺（Westminster Abbey；又译威斯敏斯特大教堂）的纪念礼拜，同场宾客还有首相特里莎·梅（文翠珊）和德国联邦总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）等2000余人。
当天稍早时候，施泰因迈尔成为了历来首位向伦敦白厅和平纪念碑（The Cenotaph）献上花圈的德国领袖。
英国全国数以百万计群众按照传统，于11:00默哀两分钟，纪念1918年11月11日第11个小时战争结束一刻。
英国多处地点还举行了不同类型的纪念活动。
英国以外也有悼念英联邦阵亡军民的活动。
1918年停战纪念日（Armistice Day）
英国与欧洲多国于每年11月11日举行仪式，纪念1918年第一次世界大战停火一刻。协约国与德国于巴黎时间清晨05:00，在贡比涅森林（Forest of Compiegne；旧译康边森林）一节火车车厢上签订。至11:00，交战各方停火。
1919年，英王乔治五世在停战一周年前四天宣布默哀两分钟，自此成为每年英国停战纪念日的传统。
英国每年举行的官方纪念仪式后来改到最贴近停战纪念日的11月第二个星期天举行，并沿袭至今。2018年停战百年之际，纪念星期天适逢停战纪念日正日。
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