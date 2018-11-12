图片版权 Getty Images Image caption 女王于星期天傍晚向西敏寺内的无名烈士墓（Grave of the Unknown Warrior）献花。

第一次世界大战停战纪念日（Armistice Day）100周年，英女王伊丽莎白二世与新一代王室成员在伦敦的和平纪念日（Remembrance Day）活动上亮相。

女王星期天（11月11日）傍晚与威尔士亲王查尔斯王子、剑桥公爵威廉王子伉俪和萨塞克斯公爵哈里王子伉俪一同出席西敏寺（Westminster Abbey；又译威斯敏斯特大教堂）的纪念礼拜，同场宾客还有首相特里莎·梅（文翠珊）和德国联邦总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）等2000余人。

当天稍早时候，施泰因迈尔成为了历来首位向伦敦白厅和平纪念碑（The Cenotaph）献上花圈的德国领袖。

英国全国数以百万计群众按照传统，于11:00默哀两分钟，纪念1918年11月11日第11个小时战争结束一刻。

Image caption 女王与施泰因迈尔总统一同出席西敏寺的仪式，施泰因迈尔在胸前别上记念英国殉难军民的虞美人花。

图片版权 Getty Images Image caption 威廉王子、哈里王子与两位夫人分别佩戴了不同款式的虞美人花。

图片版权 PA Image caption 星期天早上，女王在康沃尔公爵夫人卡米拉与剑桥公爵夫人凯瑟琳陪同下，出席白厅和平纪念碑的官方悼念仪式。

图片版权 AFP Image caption 代表国家向纪念碑献花的重任继续由查尔斯王子代劳。

图片版权 Reuters Image caption 特里莎·梅首相、在野工党党魁科尔滨和多位前首相参与献花。

图片版权 AFP Image caption 超过一万名退伍军人、现役部队人员和群众参加了紧接的“向军人致谢”巡游活动。其中，公众参加者由组织方透过抽签选出。

英国多处地点还举行了不同类型的纪念活动。

图片版权 PA Image caption 爱丁堡苏格拉议会大厦在晚间投射出一战时期的军旅照片，并附上阵亡军人名单，以示悼念。

图片版权 PA Image caption 破晓时分，在爱丁堡西侧的联合国世界文化遗产名胜福斯桥（Forth Bridge），女风笛手Louise Marshall演奏着传统收兵号《Battle's O'er》。

图片版权 PA Image caption 北爱尔兰小镇恩尼斯基林（Enniskillen）的纪念仪式。这里相传是1918年11月11日英国最先转发巴黎电报，公布终战消息的地方。1987年和平纪念日仪式遭遇“临时派爱尔兰共和军”炸弹袭击，造成11人死亡。2002年，美国前总统比尔·克林顿在此设立克林顿中心。

图片版权 PA Image caption 烽火在英伦四邦1000多处点燃，包括图中的英格兰萨默塞特郡（Somerset ）一级历史建筑巴林顿阁（Barrington Court）。

图片版权 SWNS Image caption 奥斯卡金像奖导演博伊尔（Danny Boyle）在大不列颠32个海滩策划了一场以沙画纪念阵亡将士的活动。苏格拉Ayr Beach上绘出英国陆军第一位黑人士兵Walter Tull的肖像，他在1914年入伍，于1989年第二次索姆河战役中阵亡，终年29岁。

英国以外也有悼念英联邦阵亡军民的活动。

图片版权 Reuters Image caption 澳大利亚悉尼歌剧院入夜后在外墙上投射出大量虞美人花图案。

图片版权 EPA Image caption 退伍华籍英兵等出席了香港中环皇后像广场和平纪念碑的纪念仪式，正在访问香港的英国外交部亚太事务国务大臣马克·菲尔德（田铭祺）也有出席。自1997年香港政权移交中国以来，退伍英军群体以民间身份继续举办和平纪念日仪式，香港特区政府近年则跟随北京，于9月3日中国人民抗日战争胜利纪念日举办仪式，又另在重阳节举行仪式悼念二战为港捐躯烈士。

1918年停战纪念日（Armistice Day）

图片版权 AFP

英国与欧洲多国于每年11月11日举行仪式，纪念1918年第一次世界大战停火一刻。协约国与德国于巴黎时间清晨05:00，在贡比涅森林（Forest of Compiegne；旧译康边森林）一节火车车厢上签订。至11:00，交战各方停火。

1919年，英王乔治五世在停战一周年前四天宣布默哀两分钟，自此成为每年英国停战纪念日的传统。

英国每年举行的官方纪念仪式后来改到最贴近停战纪念日的11月第二个星期天举行，并沿袭至今。2018年停战百年之际，纪念星期天适逢停战纪念日正日。

.