纪念一战百年 英工党领导人衣着“邋遢”惹非议
- 2018年 11月 12日
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11月11日，是第一次世界大战停战百年纪念日（Armistice Day）。英国和西方国家用各种仪式纪念百年来的战争阵亡者，反思战争与人性、寻求和解。如此场合怎样着装才不失分寸？
出现在公众面前的西方政界领导人，都衣着笔挺，显得格外庄严肃穆。但镜头前，有一个英国政坛重量级人物却与这样统一的着装风格不一样。
他就是英国工党领袖杰罗米·科尔宾。他穿着一件灰色连帽的厚大衣，看起来的确与众不同。英国民众在社交媒体上对他提出了诸多批评。有人认为，他穿成这样“邋遢”、“不够庄重”。
还有的调侃说，他“像个地理老师”，“准备去钓鱼”。
反差
要了解科尔宾的衣着为什么在英国引起不满，先来看看这一天，其他公众人物和普通民众的衣着。
面对有人对科尔宾衣着提出的批评，科尔宾的支持者们为他辩护。有人认为，他穿什么衣服并不重要，重要的是他长期以来为退伍军人谋福利的心。
在西方各国纪念一战结束百年的活动中，英国工党领导人科尔宾的衣着，只能算“主旋律”外的小插曲。
但这样一段小插曲本身，说明形象专家们一直以来强调的穿衣金律的重要性：在恰当的场合穿恰当的衣服，既显示对自己的重视，也显示对他人的尊重。