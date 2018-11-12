纪念一战百年 英工党领导人衣着“邋遢”惹非议

图片版权 AFP Image caption 英国工党领袖科尔宾向阵亡将士敬献花圈。他的这件灰色连帽外套，被批评不够庄重，“像要去钓鱼”。

11月11日，是第一次世界大战停战百年纪念日（Armistice Day）。英国和西方国家用各种仪式纪念百年来的战争阵亡者，反思战争与人性、寻求和解。如此场合怎样着装才不失分寸？

出现在公众面前的西方政界领导人，都衣着笔挺，显得格外庄严肃穆。但镜头前，有一个英国政坛重量级人物却与这样统一的着装风格不一样。

他就是英国工党领袖杰罗米·科尔宾。他穿着一件灰色连帽的厚大衣，看起来的确与众不同。英国民众在社交媒体上对他提出了诸多批评。有人认为，他穿成这样“邋遢”、“不够庄重”。

还有的调侃说，他“像个地理老师”，“准备去钓鱼”。

反差

要了解科尔宾的衣着为什么在英国引起不满，先来看看这一天，其他公众人物和普通民众的衣着。

图片版权 AFP Image caption 查尔斯王子在纪念仪式上 ，身着军服。

图片版权 Reuters Image caption 站在科尔宾旁边的英国现任首相特里莎·梅、以及他身后的前英国首相：约翰·梅杰、托尼·布莱尔、戈登·布朗和大卫·卡梅伦都身着尼大衣。布莱尔和布朗，在工党执政期间担任首相。

图片版权 PA Image caption 伊丽莎白女王与卡米拉和凯特参加一战结束百年纪念日。

图片版权 AFP Image caption 已经行动不便的老兵们，也身着整齐军服坐着轮椅出席纪念活动。

图片版权 Xinhua Image caption 在法国巴黎，俄罗斯总统普京（前右四）、德国总理默克尔（前左三）与美国总统特朗普（前左二）出席纪念仪式。

面对有人对科尔宾衣着提出的批评，科尔宾的支持者们为他辩护。有人认为，他穿什么衣服并不重要，重要的是他长期以来为退伍军人谋福利的心。

在西方各国纪念一战结束百年的活动中，英国工党领导人科尔宾的衣着，只能算“主旋律”外的小插曲。

但这样一段小插曲本身，说明形象专家们一直以来强调的穿衣金律的重要性：在恰当的场合穿恰当的衣服，既显示对自己的重视，也显示对他人的尊重。