揭秘：哈里梅根完美婚礼前的“宫廷大戏”

图片版权 PA Image caption 头戴皇冠的梅根

英国王子哈里与梅根今年5月的皇室大婚，浪漫温馨。至今令人记忆犹新。

不久前，这对新人又与公众分享了梅根怀孕的喜讯。

然而，最近有关哈里与梅根婚礼前由于皇冠头饰一事曾大发雷霆的内幕被透露出来。

据英国王室内部人士称，梅根因为没有得到自己心仪皇冠头饰的首选闹脾气，哈里为此替自己未婚妻“打抱不平”，惊动王室上下，最后女王不得不亲自出面才摆平一切。

根据传统，英国皇家婚礼上的新娘会佩戴皇冠头饰，梅根选中了一款镶嵌祖母绿的头饰，但当被告知由于其来历不明，不能佩戴时梅根为此而“发脾气”。

梅根最后在婚礼上佩戴的头饰是其第二选择，一款玛丽女王的钻石皇冠。

英国《泰晤士报》报道说，最初，王室让梅根在五到六款皇冠头饰中选择一种，但王室对其中一款头饰的出处所有保留，决定撤回。但这恰恰是梅根所心仪的首选。

白金汉宫要求梅根在其他五款中再选一款，但梅根坚持自己要戴首选的头饰。

由于无法得到自己的首选，梅根非常不悦。据说，哈里带头要求满足梅根的愿望。当被告知不可能时，哈里“大发脾气”。

英国《太阳报》发表一篇该报执行编辑丹·伍顿的文章。文章里引述罗伯特·乔布森的一本新书，书中说哈里在婚礼前称“梅根想要什么，她都能得到。”

“粗鲁无礼”

为皇冠头饰一事，哈里据说跟某些相关王室人员曾发生激烈交锋，最后连女王都被惊动了。

Image caption 哈里和梅根在婚礼上

女王不得不亲自私下找哈里谈话。女王表示，梅根不能想怎样就怎样。她戴哪个皇冠头饰取决于我。

据悉，女王还对梅根为什么要在婚礼上戴面纱提出疑问，因为这毕竟是梅根的第二次婚姻。

梅根首选的头饰叫弗拉基米尔冠冕，它既可以佩绿宝石也可以佩珍珠。这枚皇冠头饰是大革命后被走私出俄罗斯的，被卖给当时的玛丽女王。

其实女王自己在2014年的一次温莎城堡宴会上也戴过这个皇冠头饰，因此好像没有什么明显原因女王不想再用这枚皇冠。

书中还透露一些更多细节，其中形容当时哈里王子为此事曾对王室员工非常“无礼” 。

最后，女王不得不出面才摆平了此事。

《太阳报》还称，梅根（萨塞克斯公爵夫人）与凯特（剑桥公爵夫人）在如何对待王室员工方面也意见不一。

据内部人士消息来源称，凯特一直在王室员工面前举止小心谨慎。但梅根由于其习惯了好莱坞的工作环境，可能与凯特的做派截然不同。

肯辛顿宫拒绝对此进行置评。