英国脱欧紧要关头 分手协议“几近达成”

图片版权 PA Image caption 英国首相特里莎·梅在议会接受质询，称脱欧协议“几近达成”。

英国首相特里莎·梅说，脱欧谈判接近尾声，分手协议草案即将达成。

周二（11月14日）英国内阁开会，首相特里莎·梅希望在脱欧协议问题上获得内阁班子的支持。但是她没有透露脱欧协议的细节。

内阁会议之前，梅首相在英国议会表示，协议将让英国对边境、法律和资金有完全的掌控，能保护商贸和就业。

但是主要反对党工党领导人杰罗米·科尔宾说，英国在很多条规方面，将会是“路漫漫而远兮，我就卡在半路上”，完全没有任何真正作主的地方。

达成哪些一致？

在英国脱欧协议中， 未来爱尔兰与北爱尔兰如何划清经济贸易界限问题一直非常棘手。

在草拟的脱欧协议中，着重解决北爱边境保障问题，宗旨就是确保在欧盟和英国未来就贸易关系无法达成协议的情况下，英国与北爱尔兰之间不会重新设立边境关卡。

至于人员流动问题，双方可能承诺继续保持自由往来。

据信，协议草案中将包括双方390亿英镑分手费的详情。

后续发展

如果英国内阁同意签署草案，欧盟委员会预计将随后公布这份500页草案的详细内容，以及双方就未来经济和安全关系的宣言。

本月晚些时候，来自欧盟27个其他成员国的代表将讨论签署脱欧协议的可行性。

据爱尔兰总理此前的透露，峰会很有可能在11月25日举行。

如果这些都顺利走完，英国政府将要在议会争取议员们的支持。据预测，英国议会很可能在12月7日举行投票。

BBC政治事务记者约翰·皮尔纳（John Pienaar）分析说，首相特里莎·梅在脱欧协议问题上正在下一把“大赌注”。

图片版权 PA Image caption BBC政治事务记者分析说，此次脱欧谈判达成的协议，后果将影响首相特里莎·梅的去留。

脱欧后的英国

作为欧盟成员，英国与世界其他地方贸易遵循的是欧盟统一签订的协议，总共22项跟单个国家的双边协议，5项涉及多个国家的多边协议。这些协议覆盖52个国家。

退出欧盟就意味着退出这27个贸易协议，与52个市场的贸易协定需要重新谈判。

英国本身是个大市场，自带魅力，单独谈协议也可能更有利。这方面有5种模式可供参考。

1. 挪威模式 （The Norway model）

欧洲经济区成员，完全参与欧洲单一市场，必须向欧盟交费并遵循欧盟大部分法律，享受欧盟成员间的人员自由流动

挪威、冰岛和列支敦士登不是欧盟成员，但是欧洲经济区（单一市场）成员。它享受无限制市场准入权益的代价是承担一定份额的欧盟预算负担，遵循共同规则和标准等欧盟法规。欧盟国家公民可以自由出入挪威，在挪威定居和工作。

挪威不必遵循欧盟在农业、渔业、司法和内政事务方面的法规。

但是，挪威对单一市场的规则制定没有发言权。

图片版权 Getty Images Image caption 奶酪，法国英国都有绝好品牌，常互通有无，免关税。脱欧后，法国奶酪进英国就得交关税，反过来也一样。

2. 瑞士模式

欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员，但不是欧洲经济区（EEA）成员，与欧盟签订双边经贸协议，覆盖部分但不是全部贸易领域，也分担欧盟预算但金额少于挪威。没有义务遵从欧盟法律，但必须实施欧盟的相关规则以便开展贸易；双方人员自由流动

瑞士与欧盟有自由贸易协议和120项双边经贸协议，绝大部分产业因此得以进入欧洲单一市场，但银行业和其他服务行业受到市场准入限制。瑞士出口的50%进入欧盟。

英国的银行和金融业占经济的80%。

瑞士和欧盟人员自由流动。但2016年瑞士全民公投赞成对欧盟劳工人数加以限制，没有付诸行动，却已经招致欧盟报复，暂停相关协议并冻结瑞士参与欧盟教育项目资格。

图片版权 AFP Image caption 土耳其跟欧盟有关税同盟，但在关键问题上没有发言权

3. 土耳其模式

与欧盟关税同盟，即向欧盟国家出口的工业产品没有关税和配额限制，但必须对从欧盟以外市场进口的商品征收欧盟统一的对外关税

土耳其不是EEA、EFTA成员，但与欧盟有关税同盟，就像安多拉和圣马利诺一样。它向欧盟出口工业产品没有关税，没有配额，但关税同盟不包括农产品和服务产品。

土耳其不能自行规定对来自世界其他地方的进口商品关税，必须用欧盟的税率，而且对这些关税的设置没有发言权。

4. 加拿大模式

加拿大与欧盟之间的综合性经济贸易协议（Ceta）尚未生效，协议取消了绝大部分商品的关税，但食品和服务排除在外，并规定要证明出口欧洲的商品原产地

图片版权 AFP Image caption 新加坡和香港都是自由港，基本没有关税

综合性经济贸易协议（Ceta）谈判持续了7年，现在仍未生效。根据协议，加拿大享有欧洲单一市场优先准入资格，不需承担挪威和瑞士那样的义务，大部分关税取消，但一些“敏感”食品，比如鸡蛋和鸡，关税不免。

加拿大出口商必须能证明他们出口欧洲市场的商品全部是“加拿大制造”，以杜绝不符合协议规定的商品走后门进入欧盟；它们还必须采纳欧盟的产品标准和技术规范，而对这些标准和规范的设定没有发言权。

Ceta涵盖了服务业的一部分，不是全部。对于英国而言，这种模式无法为英国金融业提供它现在在欧盟享受的地位和权益。

图片版权 Getty Images Image caption 人员自由流动不但涉及人，还有经常随主人旅行度假的宠物。

5. 新加坡和香港模式

城邦国家，没有进出口关税，单边自由贸易

部分脱欧派人士主张英国采用新加坡或香港那种单边自由贸易政策，取消一切关税，只倚靠世贸组织框架。

没有关税对英国的农业和制造业有巨大的负面影响，工党和左派阵营对此支持不会很多。