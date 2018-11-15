英国脱欧关头大臣相继辞职 分手协议成悬念

图片版权 EPA / Getty Image caption 英国脱欧事务大臣多米尼克•拉布和就业与养老事务大臣艾丝特·麦克维等英国高官相继宣布辞职，公开反对梅首相的脱欧草案。

英国首相特里莎·梅刚刚宣布政府内阁达成一致，通过脱欧草案，但是内阁大臣相继辞职表示反对。欧盟方面惴惴不安。

英国首相特里莎·梅经过5个小时的马拉松式内阁会议后宣布在脱欧协议问题上获得内阁大臣们支持。话音未落，内阁大臣的反对已经公开。

一些政府内阁大臣相继提出辞职，表示强烈反对梅首相向欧盟提出的脱欧方案。

首先是英国脱欧事务大臣多米尼克·拉布宣布辞职。随即，就业与养老事务大臣艾丝特·麦克维也辞职。

还有相对级别较低的一些英国政府官员加入这批辞职潮，包括英国政府脱欧事务部次长、北爱尔兰事务次长、议会事务国务秘书助理（司局级）等。

但梅首相在英国议会强调表示，这份协议有益于英国，是人民需要的一份协议，它将让英国对边境、法律和资金有完全的掌控，能保护商贸和就业。

但是主要反对党工党领导人杰罗米·科尔宾说，这是一份"流产的协议"，因为它"已经越过政府自己设立的红线"。

欧盟方面虽然早些时候高兴地宣布收到了英国脱欧协议草案，但现在则惴惴不安地关注英国内政发生的突变到底会有多大冲击。

达成哪些一致？

在梅首相提出的英国脱欧协议草案中， 未来爱尔兰与北爱尔兰如何划清经济贸易界限问题这个一直非常棘手的问题是导致内阁分歧的一个爆发点。

在草拟的脱欧协议中，着重解决北爱边境保障问题，宗旨就是确保在欧盟和英国未来就贸易关系无法达成协议的情况下，英国与北爱尔兰之间不会重新设立边境关卡。

至于人员流动问题，双方可能承诺继续保持自由往来。

据信，协议草案中将包括双方390亿英镑分手费的详情。

后续发展

如果英国内阁同意签署草案，欧盟委员会预计将随后公布这份500页草案的详细内容，以及双方就未来经济和安全关系的宣言。

本月晚些时候，来自欧盟27个其他成员国的代表将讨论签署脱欧协议的可行性。

据爱尔兰总理此前的透露，峰会很有可能在11月25日举行。

图片版权 PA Image caption 英国首相特里莎·梅在议会接受质询，称脱欧协议“几近达成”。

如果这些都顺利走完，英国政府将要在议会争取议员们的支持。据预测，英国议会很可能在12月7日举行投票。

BBC政治事务记者约翰·皮尔纳（John Pienaar）分析说，首相特里莎·梅在脱欧协议问题上正在下一把“大赌注”。

图片版权 PA Image caption BBC政治事务记者分析说，此次脱欧谈判达成的协议，后果将影响首相特里莎·梅的去留。

脱欧后的英国

作为欧盟成员，英国与世界其他地方贸易遵循的是欧盟统一签订的协议，总共22项跟单个国家的双边协议，5项涉及多个国家的多边协议。这些协议覆盖52个国家。

退出欧盟就意味着退出这27个贸易协议，与52个市场的贸易协定需要重新谈判。

英国本身是个大市场，自带魅力，单独谈协议也可能更有利。这方面有5种模式可供参考。

1. 挪威模式 （The Norway model）

欧洲经济区成员，完全参与欧洲单一市场，必须向欧盟交费并遵循欧盟大部分法律，享受欧盟成员间的人员自由流动

挪威、冰岛和列支敦士登不是欧盟成员，但是欧洲经济区（单一市场）成员。它享受无限制市场准入权益的代价是承担一定份额的欧盟预算负担，遵循共同规则和标准等欧盟法规。欧盟国家公民可以自由出入挪威，在挪威定居和工作。

挪威不必遵循欧盟在农业、渔业、司法和内政事务方面的法规。

但是，挪威对单一市场的规则制定没有发言权。

图片版权 Getty Images Image caption 奶酪，法国英国都有绝好品牌，常互通有无，免关税。脱欧后，法国奶酪进英国就得交关税，反过来也一样。

2. 瑞士模式

欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员，但不是欧洲经济区（EEA）成员，与欧盟签订双边经贸协议，覆盖部分但不是全部贸易领域，也分担欧盟预算但金额少于挪威。没有义务遵从欧盟法律，但必须实施欧盟的相关规则以便开展贸易；双方人员自由流动

瑞士与欧盟有自由贸易协议和120项双边经贸协议，绝大部分产业因此得以进入欧洲单一市场，但银行业和其他服务行业受到市场准入限制。瑞士出口的50%进入欧盟。

英国的银行和金融业占经济的80%。

瑞士和欧盟人员自由流动。但2016年瑞士全民公投赞成对欧盟劳工人数加以限制，没有付诸行动，却已经招致欧盟报复，暂停相关协议并冻结瑞士参与欧盟教育项目资格。

图片版权 AFP Image caption 土耳其跟欧盟有关税同盟，但在关键问题上没有发言权

3. 土耳其模式

与欧盟关税同盟，即向欧盟国家出口的工业产品没有关税和配额限制，但必须对从欧盟以外市场进口的商品征收欧盟统一的对外关税

土耳其不是EEA、EFTA成员，但与欧盟有关税同盟，就像安多拉和圣马利诺一样。它向欧盟出口工业产品没有关税，没有配额，但关税同盟不包括农产品和服务产品。

土耳其不能自行规定对来自世界其他地方的进口商品关税，必须用欧盟的税率，而且对这些关税的设置没有发言权。

4. 加拿大模式

加拿大与欧盟之间的综合性经济贸易协议（Ceta）尚未生效，协议取消了绝大部分商品的关税，但食品和服务排除在外，并规定要证明出口欧洲的商品原产地

图片版权 AFP Image caption 新加坡和香港都是自由港，基本没有关税

综合性经济贸易协议（Ceta）谈判持续了7年，现在仍未生效。根据协议，加拿大享有欧洲单一市场优先准入资格，不需承担挪威和瑞士那样的义务，大部分关税取消，但一些“敏感”食品，比如鸡蛋和鸡，关税不免。

加拿大出口商必须能证明他们出口欧洲市场的商品全部是“加拿大制造”，以杜绝不符合协议规定的商品走后门进入欧盟；它们还必须采纳欧盟的产品标准和技术规范，而对这些标准和规范的设定没有发言权。

Ceta涵盖了服务业的一部分，不是全部。对于英国而言，这种模式无法为英国金融业提供它现在在欧盟享受的地位和权益。

图片版权 Getty Images Image caption 人员自由流动不但涉及人，还有经常随主人旅行度假的宠物。

5. 新加坡和香港模式

城邦模式，没有进出口关税，单边自由贸易

部分脱欧派人士主张英国采用新加坡或香港那种单边自由贸易政策，取消一切关税，只倚靠世贸组织框架。

没有关税对英国的农业和制造业有巨大的负面影响，工党和左派阵营对此支持不会很多。