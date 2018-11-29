图片版权 Nathaniel Hall Image caption 纳撒尼尔·霍尔发生第一次性行为后，感染了艾滋病毒

纳撒尼尔·霍尔（Nathaniel Hall）发生第一次性行为后，感染了艾滋病毒（HIV，又称爱滋病毒）。那时他只有16岁，恐惧、羞愧和对自己的厌恶让他在接下来的14年中，对家人隐瞒了自己的病情。最近，他公开了自己的同志身份。

去年，他第二次“出柜”，写了一篇有关自身经历的剧本。纳撒尼尔今年32岁，是曼彻斯特的一名戏剧工作者，他希望自己的作品可以引发流行文化中关于艾滋病的讨论。纳撒尼尔回忆了少年时如何面对被确诊为艾滋病时的经历。

图片版权 Nathaniel Hall Image caption 纳撒尼尔·霍尔说：“他告诉我，他接受了检查，身体状况很好。当时我16岁，没有能力去质疑他的说法。”

夏日恋情

我大约13、14岁时就知道自己是同性恋，遇见当时的恋人时我只有16岁。对方的年纪比我大，大概20出头到25岁。突然间，这位较年长的男同志注意到我。这一切都让人着迷，然后我们开始约会。

我们的关系没有持续多久，只有几个月的时间。这些都发生在夏天，是一段夏日的浪漫恋情，之后我们分道扬镳。

当我告诉他（艾滋病诊断的事情）时，他的朋友们说，我是一个愚蠢的小男孩，我在说谎，还有比这更伤人的话。

我只是很希望他也去做艾滋病测试，接受相应治疗，这样他就不会把病毒传染给别人，因为大多数感染都来自那些不知道自己感染了病毒的人。他告诉我，他接受了检查，身体状况很好。当时我16岁，没有能力去质疑他的说法。

图片版权 Nathaniel Hall Image caption 青少年时期和近期的纳撒尼尔·霍尔

“就像被巴士撞了”

当我拿到诊断时，我才刚刚17岁。我记得诊所的工作人员对我非常友善。我回到家后决定走进卧室，把门关上，没有对其他人说这件事。

看到诊断的感觉就像被巴士撞了，因为当我试着回忆的时候，那像是一种被重重撞击的感觉，我记得我哭了。

那时不是艾滋病流行的时代，已经可以进行药物治疗，效果还不错并且仍在不断改善。但是我被告知还能活约37年，在那个年纪得知这个数字还是很难承受的一件事情。

我在大学获得了一些咨询和帮助，觉得情况还不错，直到去年年底，我有点崩溃。

“羞耻感控制了我”

我认为羞耻感是最折磨人的，艾滋病是唯一一种自带道德判断的疾病，甚至在某种程度上还带有自我判断。

我是一名同志，但是我在异性恋的世界中长大。你会听到这样的说法，你在道德上是错误的，或者你做的事情很肮脏，应该为此感到羞耻。对于这些说法，我变得特别敏感。然后你还会听到这样的警告，“哦，你会受到惩罚的”。所以，那一刻似乎预言正在成真。

我在学校读书时，关于同性恋唯一的性教育就是一则视频。视频中，一名男同志死于艾滋病。那则视频完全过时了，但我得到的这些信息——我所做的是错误的或不道德的事情等等——不是来自家人，而是来自于周边。

随着时间推移这些观点逐渐被理解接受，然后我成为了那个模板形象。所以我觉得羞耻感真的控制了我。

“我认不出自己”

我人生的一个关键时刻是在一场派对后，当时我两天没睡。我在镜子中端详自己，发现我认不出自己了。我那时意识到，毒品和酒精不一定会占据我的生活，但是我已经在以一种对自己无益的方式滥用它们了。

这绝不是严重的上瘾，我想通过酒精进行自我治疗，摆脱多年累积的低层次的焦虑和压力。我觉得，如果我不做什么，这可能发展成严重的问题。有的事情必须改变。

图片版权 Lee Baxter Image caption 纳撒尼尔·霍尔

“他们感到抱歉”

我需要告诉我的家人。之前我尝试了很多次，但是从来没能成功。所以我开始创作戏剧，写一些东西，然后我决定写一封信给我的父母和兄弟姐妹。

我给自己一个下午的时间，把想说的话都写下来。我告诉自己，我不一定要把它寄出去，只需要把它写下来，然后看看自己的感受。但是写完之后，我非常平静。在我改变主意之前，我把它装进信封寄了出去。我这样做是因为我尝试了很多次要说出来，但是我做不到。

老实说，得到的回应十分平淡。所有人都给我打了电话或发了短信。他们的反应都不错，只是很抱歉让我觉得，我必须保守这个秘密这么久。

我妈妈第二天来看我，我们聊了聊。我妈妈说：“我的儿子为这件事自己挣扎了那么久，我很难过。”

那是因为恐惧。许多男同志都有恐同症和羞耻感，它们的力量非常强大。即使你生活在一个充满爱的家庭，你仍然会纠结要不要告诉他们。

图片版权 Nathaniel Hall Image caption 纳撒尼尔·霍尔

“每天早上醒来，我心里都有个疙瘩”

这不是说，所有事情都解决了。制作这部剧让我遇到了一些困难。但我感觉轻松多了，处理事情的能力也强多了。以前每天早上醒来，我心里都有个疙瘩。

我从没觉得它影响了我，但是我告诉家人后，它有所消解。然后我想，“我的天哪，你生活在这样严重的焦虑中”。每天早上，我首先感觉到胸口的恐惧，现在我也能感觉到它。

但是自从我开启这次旅程，开始承认自己的崩溃，承认自己曾做过的糟糕选择，坦然面对后，我不必成为我曾想成为的那个完美的人，我终于自由了、解脱了。

故事由保罗·基夫尼（Paul Keaveny）记录。