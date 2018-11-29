大学学位值多少钱？报告揭示哪些名校女生收入高

图片版权 Getty Images Image caption 女性有没有大学学位对今后收入有巨大影响

亚洲文化中普遍重视文化教育，然而，即使这样在受教育方面，有些地区仍然存在重男轻女现象。

那么，上大学受教育到底对一个人今后的收入有多大影响，尤其如果你是女性的话。

根据英国一项有关统计数据表明，女性如果有大学学历，可以显著增加她们的工资收入。

而最大的赢家是在牛津大学主修数学的女生。而那些在布里斯托大学学习经济的男生毕业后收入增长幅度最大。

英国教育部和财政研究所的数据显示，女性接受高等教育更有可能从中受益。

大学毕业女生比没有上大学女性工资收入平均高出近三分之一。

相比而言，有学位的男性比没有学位男性的收入平均高出8%，特别是萨塞克斯大学哲学系毕业的男生，收入最低。

为什么女大学生收入高？

图片版权 Alamy Image caption 上大学可以大幅增加女性的收入

从英国的数据看，一位有大学学位的女性比没有学位女生平均每年多收入6700英镑。

而且，无论女性上的是哪所大学，学的是哪个课程？有学位的女性总的平均收入较高。

相比之下，男性上没上过大学，其日后的收入并不太显著，特别是如果把上大学的费用考虑进去的话。

这又是为什么呢？该研究报告说，取得大学学位对女性来说显然是一个“极好的投资”，因为它可以大幅增加她们的收入。

因为没有学位的女性更可能做收入较低的工作。

另外一个原因是，那些没有大学学位的年轻女性更有可能做一些兼职工作。

这可能是因为没有上大学的女性比有学位女性更早生小孩的原因。

所学科目是否重要？

Image caption 历史悠久的牛津大学

除了学位之外，该研究报告也关注了不同学科毕业生之间的收入差异。

收入最高的是那些攻读医学、经济、数学、商业以及法律等学科的毕业生。

尤其是女性学医的话，她们预期可以比没上过大学的女性收入高出78%。

与此同时，“含金量”最低的学科分别是艺术类、哲学和英语学科。

如果是男生学习以上学科的话，其毕业收入反而比没上过大学的男生更低，其中特别是学习创意艺术类的男生收入最低。

选择在哪所大学就读也非常重要。例如，这几所学校毕业的女性收入最高：

伦敦政治经济学院（The London School of Economics）

帝国理工 （Imperial College London）

伦敦大学国王学院（King's College London）

伦敦大学亚非学院（the School of Oriental and African Studies）

牛津大学（University of Oxford） 。

布里斯托和剑桥大学毕业的男生收入最高。

以上结果也给英国大学提出一些尖锐的问题，既然不同大学和不同科目的毕业生收入差距如此之大，那么，英国大学每年收取平均9500英镑的学费是否合理？

英国教育部下属的大学部长山姆·吉马（Sam Gyimah）说，提高信息透明度有助于确保年轻人对大学以及学科做出明智的选择，这一点至关重要。

因为，这样有助于学生们的投资回报物有所值。