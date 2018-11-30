英国女子“怀孕三年” 结果令人大吃一惊

图片版权 KEELY FAVELL / HOOK NEWS Image caption 手术前的法威尔

世界之大，无奇不有。英国威尔士的一名年轻女子肚子不断膨大，疑似怀孕。但多次怀孕测试都是阴性。

这到底是怎么一回事？难道怀孕测试都错了，还是医生误诊？

最后真相大白，原来她怀的不是孩子，而是一个重达26公斤的卵巢囊肿，相当于7个新生婴儿的重量。

这名28岁的女子叫法威尔，生活在威尔士的斯旺西。

从2014年开始，她注意到自己的肚子开始逐渐变大。法威尔觉得自己可能是“开始长胖”。

之后的2年，法威尔的肚子不断增长，由于法威尔跟自己伴侣长期生活在一起，两人也不禁怀疑是否“有喜”了？

因为肚子隆起是一个比较缓慢的过程，所以也没觉得有什么不对劲。

几次在家中用怀孕试纸测试结果呈阴性之后，法威尔认为自己是长胖了。

但随着肚子不断长大，人们总是问她孩子什么时候出生？为了避免尴尬和解释，法威尔只好将计就计，假装承认自己待产。

这种情况持续了一段时间以后，终于有一天法威尔在办公室上班时突然晕倒。

手术切除

图片版权 KEELY FAVELL / HOOK NEWS Image caption 躺在检查床的法威尔也开始恐慌，感觉大事不好。

这时，她才鼓起勇气去看家庭医生（GP,General Practitioner）。但尽管验血结果呈现阴性，医生仍然认为法威尔一定是怀孕了。

但医生同时推荐法威尔去做超声波扫描。于是，在2017年1月法威尔终于在伴侣的陪同下躺在检查床上。

当放射科医生用探头对准法威尔的肚子开始检查时，眼里充满惊恐。

与此同时，躺在检查床的法威尔也开始恐慌，感觉大事不好。

随后，法威尔被送去做进一步的紧急CT扫描，结果发现自己“怀的”是一个巨大的卵巢囊肿。

在一系列的检查之后，医生决定用外科手术的方法切除囊肿。

图片版权 KEELY FAVELL / HOOK NEWS Image caption 法威尔和伴侣杰米

在等待手术期间，由于该囊肿不断膨胀法威尔的生活已经受到了种种限制，例如，开车，上楼这些平时简单的事情对她来说都极具挑战性。她甚至出现呼吸困难，而且步履维艰。

去年3月份，医生终于成功切除了法威尔的囊肿，它重达26公斤。

图片版权 KEELY FAVELL / HOOK NEWS Image caption 切除囊肿后的法威尔

虽然手术给法威尔留下巨大的伤疤和妊娠纹，但不会影响她未来的生育能力。

卵巢囊肿

其实，卵巢囊肿在行经年龄的女性中非常普遍，通常不会引发任何症状，但在已经停经女性中并不常见。

大多数卵巢囊肿会自行消失，不需要任何干预和治疗。

但是，如果囊肿不消失，一直在生长，而且可能形成多个囊肿就是问题了。这时候就应该去看医生，寻求专业帮助了。