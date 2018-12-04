Image caption 朱迪·卡内尔把自己称作"Snapchat高级女郎"。

BBC发现，Snapchat正被用作交易性暴露图像及视频。26岁的英国女性朱迪·卡内尔（Jodie Carnall）便是其中一人，她说自己每月在Snapchat上可以赚5100美元，但为此也成为了网络暴力针对的对象，牺牲了个人生活。

“这是个像样的生意，”朱迪说。

“这跟歌手唱歌或者演出，或者艺术家卖自己的画一样。只不过我是在卖自己的照片和视频。”

朱迪把自己称作“Snapchat高级女郎（Snapchat Premium girl）”。

朱迪会收取每月25到250美元不等的月费，然后在合规的Snapchat上给自己的订阅者发送性暴露照片和视频。

Snapchat称，禁止发布这类内容，一旦发现会被删除，但朱迪的生意从2016年以来没有中断。

她会在推特、Facebook、Instagram等社交媒体平台为自己的服务做广告，声称自己在接受订阅前会仔细检查那些用户是否是真人账号。

但这也带来不少让她难过的评论，很多人反对她的工作，且措辞十分有攻击性。

Image caption 朱迪每周向订阅者多次发送照片和视频。

“人们叫我‘荡妇’，还有其他类似称呼，这让我很难过，”她说。

在BBC《维多利亚·德比希尔》（Victoria Derbyshire）节目组采访她的时候，拍摄刚过20分钟，朱迪便收到了一封来自陌生男子的信息，信息里写道：“你是个贱妇。我承认你很美，但鄙视你出卖自己的身体和照片。很遗憾，这个世界已经没有道德可言了。”

她解释称：“我每小时或每半小时便会收到一条这样的信息，从早到晚。”

“今天晚上我朋友会问，‘拍摄怎么样？’……我想我会崩溃。”

“但是，”她说道，“我以前坐办公室的工作很悲惨，我也很爱金钱。”

管理Snapchat已经成为她的全职工作，因为她那40个左右的订阅者需要额外内容。她的内容范围从脱衣舞覆盖到自慰视频。

律师称，在英国出售这些内容并不违法，除非客户未满18岁或上传内容特别露骨。

但节目组将所发现的内容展示给Instagram后，Instagram已经拦截所有被用来推销自己服务且与高级Snapchat（Premium Snapchat）有关的话题标签。

Snapchat则发表声明称，该公司不允许“推广或分发色情内容”。

“那些私下分发色情内容的账号是在刻意滥用我们平台的服务条款，”该公司在声明中表示。

“一旦被举报，我们会移除相关内容。”

令人受伤的评论

朱迪把Snapchat视作安全的赚钱环境，因为她从不需要与客户面对面交流。

“我不是应召女郎，以前有人愿意花几千几万镑找我去见男人，我说了‘不’，”她称。

但她承认，这份工作影响她的私人生活。

她已经好几个月没交男朋友了，许多男人对她评头论足。

“（我告诉他们我的工作）之后他们不会想要跟我约会。想约会的人也都是为了错误的目的，”她说。

她的家人也对这项工作的长远影响表示担忧。

如果每月花250美元，订阅者可以把朱迪的内容保存到自己手机。这意味着她就此失去了对内容的控制权，也不会知道这些内容会被如何利用。

“前程被毁”

色情报复求助热线（Revenge Porn Helpline）创办人劳拉·希金斯（Laura Higgins）认为，这种情况需要更多保护措施。

劳拉所在的慈善机构经常会收到像朱迪这种人的电话，她们之前在网上出售的情色内容重新出现，使得当事人被勒索或是前途尽毁。

劳拉称，这些视频甚至会被其他人利用进行性勒索，会有人把这些内容发给男性，让他们认为与自己对话的是漂亮女性，并引诱他们把自己的暴露的照片发送过来，进而勒索这些男性。

英国数码文化传媒体育部发言人表示，希望网络平台可以“确保所提供的服务符合年龄限制”，该部门正与科技公司、儿童慈善团体及有关各方合作，制定新的法律，帮助英国打造世界上最安全的线上环境。

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朱迪表示，将继续在Snapchat上出售这些内容，直到“不再方便”的那一天。

两年前，她还很难养活自己。而现在，她的收入是以前的四倍，这些钱让她觉得一切都是值得的。

这笔收入让她的生活更加自由，但她也不掩饰其中的弊端。

“作为一个女人，如果你得到的关注只有（与性有关的评论），会让你觉得自己没有什么价值，"她说。

“我所收到的都是，‘给我看看你的胸’，或者‘我现在想看你穿内衣的样子’，或者‘你好肮脏，你好下流’。”

“有时我会哭。这很让人难过，因为我基本上得不到任何善意的关注。”