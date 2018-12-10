女性的自白：老公性瘾成癖 我该怎么办

图片版权 Karen Charmaine Chanakira

什么是“性瘾”？这是一个真实的疾病吗？BBC记者桑吉塔•米什卡（Sangita Myska）接触了多名“性瘾”患者，试图了解“性瘾”是否真实存在。她也访问了一些生活被有"性瘾"的伴侣严重影响的人，包括这位结婚20年后发现了自己丈夫秘密的女士。她该怎么办？以下是她的自述。

我一直以为自己的婚姻很正常。我俩婚前就已经在一起生活好几年了，现在已经结婚20年，也有孩子。老公是一个相当成功的商人，常常出差，所以我经常独自在家打理家务和带孩子。不过，他周末总是回来。我感觉他在家的时候很愉快，我从来没有怀疑过他。

但有一天，我到他书房去找点东西，他的手提电脑开着，屏幕上显示着他的电邮信箱，我看到这是一封他在一家伦敦饭店预定房间的邮件，日期是我跟几个朋友去度假的第二天。“这有点奇怪，为什么他要预定饭店呢？”

我一整天都放不下这件事。晚上，我们躺在床上时，我仍然感觉不好，于是鼓起勇气问他，为什么订这个房间？他没回答。

他的沉默让我有一种直觉肯定有事儿了。沉默似乎无止境，我感觉好像半个小时之后——实际可能只有两分钟，我问他：“到底发生了什么事？”

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记不得他的原话了，只记得他说，对不起，他跟别人约会了。我立刻起床拿着我的睡衣跑到楼下去了。我无法跟他继续待在同一房间里，我失声痛哭。

过了一会儿，他下楼来，坐在我对面，向我不停地道歉。他说，不久前他去脱衣舞夜总会，跟一个舞女好上了。现在他预定这个饭店房间，打算继续发展这个关系。

我直接问他，你们上床了吗？他说还没有，目前他们只是调调情而已。

我太想相信他了。虽然我非常伤心，但心底里自我安慰，“OK，这只是男人的中年危机吧，我们能对付过去。”

因为我的几个女朋友非要拉着我跟她们一起去过一个女友周末，我想，也好，我正好整理一下自己的情绪和思绪。

我没和女朋友们说这件事，那几天真的很难过，睡不好，吃不好。回想起来真不知道我是怎么熬过来的。

回家之后，我俩谈了很多，我的眼泪也流了很多。

但我心里总是怀疑，怎么他们的关系正要往深入发展的时候，正好我就看见这封订房间的邮件了呢？是不是太偶然了？

所以，我让老公看着我的眼睛发誓，他没有跟这个女人发生性关系。但是他做不到。这离我发现邮件已经两三周了。他承认了他跟这个女人已经有性关系几周，或者几个月了。

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我看着眼前这个我结婚20年的男人，我自问：“他怎么隐藏的这么好？我怎么一点蛛丝马迹都没发现呢？”

我实在不能理解我以为我熟悉的这个男人能干出这种事，完全崩溃了。除了靠买买买来疗伤，我开始翻看他更多的电邮。

我发现了好几个月以前的一些饭店房间预定邮件，甚至几年前的房间预定，根据他的说法，那时他还没遇见这个舞女。

这天我们一起出去散步，我直截了当地对他说：“我需要知道一切。我会一直追问你，因为你没对我说实话。”我威胁说，我要查他的所有银行转账和他所有的邮件，我要知道所有真相。

他说：“你真决心要走这条路吗？”那一刻我心凉了，“天哪，还有更多的猫腻！”但我怎么也没想到，真相让我多么心碎！

原来，在我们结婚这么多年里，他一直没停止嫖妓。他告诉我，他看色情视频，有时好几个小时。他还说，他在国外出差时，常去脱衣舞夜总会，色情俱乐部和影院。

老公的这些秘密我谁都没告诉。我对所发生的一切感到羞耻。怎么跟朋友们说出口呢？他们会怎么看我，怎么看他呢？我也担心，或许朋友们会感觉我是不是配不上他？我是不是不够漂亮，不够性感？

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我一直是比较自信的人，并不每天打扮，或做美容什么的。我承认，我已人到中年，有点发胖，脸上已经出现一点皱纹，但我认为这是自然规律呀。现在我对自己开始怀疑了，我怀疑自己是不是一个让人感到没有情趣的人？

我开始经常化妆，尽量让自己光鲜一点。体重也下降了，因为，说句实话，我一点胃口也没有。我买了一些新衣服，经常去发廊，甚至做了脸部去皱微手术。

但是我相信他也有心理问题，也许是某种病症。我认为他需要帮助，需要我的帮助。

我去了诊所咨询，医生告诉我老公的行为或许属于一种"性瘾"症状。“好，世上有这种病，老公是有病了。”

我愿意相信这个原因，因为这说明我没问题，是他有病。但老公心理咨询回来说，他不能肯定他是有“性瘾”还是做了一些错误选择。我为此沮丧了好几天。

于是我们开始了婚姻调解程序。我记得他在一次调解上说，在我发现他的秘密之前，他好像一直生活在不得不保密和欺骗的黑暗中，现在他终于可以看到隧道尽头的亮光了。

我看着他，暗想，“不错，你倒是看到亮光了，现在我可堕入了黑暗！对我来说，到处是无边的黑暗，我得保守这些秘密，因为我无法跟任何人说。”我感觉这太不公平了！

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我只能保守这些秘密，因为我不想遭人耻笑。例如，我看电视上一次高尔夫球公开赛，看到老虎伍兹（Tiger Woods）和他的女朋友，我就想，人们一定会想 “噢，那个就是伍兹的可怜的小女人，他有性瘾，根本不尊重女性。”人们总是对他人说三道四。

其实在很多方面我们的婚姻挺不错的，但我们还是接受了婚姻咨询和调解，持续了好几个月。现在我们之间比以前透明多了，我们经常交谈，不是只谈每天干什么，而是实际上谈心，不管开心还是沮丧。

当然我还是有抑郁的时候，但多数时间我感到我们的婚姻开始平稳了，我的感情也趋于稳定了。

我能原谅他吗？我跟咨询师曾谈过这个话题。我说，我不知道原谅到底意味着什么。我想，我可能永远都不会原谅他对我的伤害，伤口太深了。但我仍然爱他，愿意跟他生活在一起，和他一起生活我感觉好。这算原谅吗？我不知道。

我想我们还是会在一起的，我们一直是好朋友，我还爱他，他也跟我保证他一直都爱我，永远如此。

另外我想到孩子。我绝不想让孩子们知道这些事，不想让他们失去对父亲的尊重。而且我的家人都喜欢他。你如果遇见他，你绝不会相信他会干那种事。

他不是那种你怀疑会干那类蠢事的人，但他确实干了。

（插画： Karen Charmaine Chanakira）