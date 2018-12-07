英国女子：“我每天都遭到丈夫强奸”

Image caption 鲁比15岁时被父母强迫嫁给陌生人

很难想象在当今社会，一位在英国出生长大的年轻女孩，却被父母逼婚，嫁给自己根本不认识的陌生男子，在婚姻中过着不幸的生活，每天遭到丈夫强奸。

这听上去有点令人难以置信，但却是真实的故事。本文的主人公叫鲁比·马丽，今年35岁。

鲁比出生在英国的威尔士，她有着天真而快乐的童年。但在15岁那年，父母以带她回孟加拉度假为由把她推入强迫婚姻，从此一切开始改变。

说好了，他们要在孟加拉呆6个星期，但一住就是2个月，之后一拖再拖，从2个月变成3个月，再延到6个月。

鲁比开始想念英国的家、学校和朋友。当她问父亲何时能回家时，父亲总是找各种借口，说他们为了这趟旅行花了很多钱。

其实，鲁比当时有所不知，他父亲正在秘密策划把她嫁人。

有一天，鲁比正和全家人一起用餐，突然父亲提议：“如果我们能把鲁比嫁人该多好啊！”

这一消息对鲁比来说犹如晴天霹雳，她还是个孩子。她当时羞愧难忍，大喊大叫。把吃饭的盘子扔到地上，发了一通脾气后跑回自己房间，不知如何是好。

拍卖

图片版权 Getty Images Image caption 鲁比父母以休假为名义将她带到孟加拉

之后，鲁比觉得自己像一个被拍卖的“奴隶”一样等人们出价。

鲁比觉得自己在这个陌生的国度，无处求援，找不到电话可打，彻底崩溃无助。

接下来，鲁比被强迫嫁给一个年龄比她大一倍的男子。在婚礼上，鲁比被“打扮得像玩偶一样”。

“房间里到处是来参加婚礼的人，人人都想偷看一眼新娘子的模样，”鲁比说。

鲁比坐在那里心里想自己就像被当作一件物品一样。她安慰自己先熬过去，熬到回到英国的家再说。

但是，现实是残酷的。结婚后，他丈夫想要一个孩子。因此，“差不多每一天，我都被强奸。他希望我能怀孕，这样他就可以冠冕堂皇的来英国。因为他是孩子的父亲。这是他们的计划，”鲁比补充道。

鲁比真的怀孕了，回到威尔士生孩子。孩子生下后，鲁比就逃走了。

当然，这让鲁比的父母蒙羞。她的家人为此和她脱离关系，持续很长时间。

现在，鲁比专门帮助宣传教育关于强迫婚姻的问题。

犯罪

图片版权 RUBIE MARIE Image caption 5岁时的鲁比，过着快乐的童年生活。

与此同时，在英国涉及一些少数族裔社区，特别是南亚裔社区的强迫婚姻现象时有发生。

有些女性为了逃避强迫婚姻离家出走，甚至惨遭家族男性以维护名誉为由杀害（即所谓的Honour Killing ）。

鲁比说，她希望通过自己的声音，帮助那些和她有着同样经历的人，让她们知道黑暗的尽头是光明。关键是你自己要掌握主动，改变命运。

英国内政部一名发言人表示，强迫婚姻是一种犯罪。他们希望受害人能鼓起勇气，寻求帮助。内政部也正在征询意见，考虑是否要把肇事者绳之以法？

英国在2014年已经把强迫婚姻定为犯罪，但却很少有人为此而受到法律惩罚。

活动人士说，如果使用法律手段，可能会阻止一些受害人发声。因为一旦定罪，受害人的父母可能会面临监禁。很少有受害者愿意看到自己的父母坐牢。

对此，鲁比表示，这的确是一个两难的问题。一方面你爱你的家人，但另一方面，通过强迫婚姻胁迫孩子是一种虐待。

据威尔士政府估计，仅在威尔士强迫婚姻案例就多达100起，全英国范围内由于强迫婚姻问题寻求支持和帮助的就有近1200起。

一些南亚裔社区工作人员认为，为可能受到强迫婚姻威胁的年轻人提供法律保护可能更有效，这样也免于让她们的父母成为犯法者。

工作人员说，最重要的还在教育。例如，一些南亚裔父母没有意识到，在英国这样做是犯罪行为。