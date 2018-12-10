英国脱欧：特里莎·梅宣布推迟议会脱欧协议投票

图片版权 Getty Images Image caption 特里莎·梅一直在争取最后的时间在欧盟峰会召开前再次与欧盟领导人进行谈判。

英国首相特里莎·梅周一（10日）宣布，她听取了批评人士对北爱边界问题的关注，决定推迟议会脱欧协议投票。

她说，“很明显，脱欧协议的许多关键条款得到广泛支持，但是在北爱尔兰边境保障措施（backstop）问题上仍然引起广泛和深刻的关注。”

“因此，我们推迟明天（11日）的议会投票，以避免议会出现分歧。”

她表示，如果解决了议员们关注的问题，她相信协议将得到议会通过。

特里莎·梅一直在争取最后的时间在欧盟峰会召开前再次与欧盟领导人进行谈判。

但是，欧盟执行委员会警告，欧盟已提供英国“最佳且唯一可能的”协议，未来不会重新谈判。

欧盟执行委员会发言人安德烈耶娃称：“我们的立场并未改变。对我们而言，英国将在2019年3月29日离开欧盟。”

此前梅首相表示，议会下院将于12月11日就英国脱欧协议进行最终表决。

如果协议未被通过，那么英国将面临“无协议脱欧”的风险，对此不少专家认为，这可能会给国家经济带来灾难。

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稍早，欧洲法院判定，若英国在明年3月底的预定“脱欧”日期之前，决定退出“脱欧”计划，英国拥有单方面权利这么做。然而安德烈耶娃表示，这个判决并未使欧盟改变谈判立场。

安德烈耶娃说："目前已有一份达成的协议，这是在11月25日以里斯本条约第50条（Article 50）形式由欧洲理事会批准。正如主席容克所言，这是最佳且唯一可能的协议。我们将不会重新协商。"

9日，英国首相梅和欧盟执委会主席容克交谈，提供对方“现况的最新进度”。

英国外相亨特10日向议会议员喊话说，若他们否决首相梅与欧盟敲定的“脱欧”协议，恐将面临“真正的危险”。

亨特说，梅也不满意协议的全部内容，包括确保爱尔兰与北爱尔兰之间不会重现“硬边界”的“边境保障措施”（backstop）。

英国北爱尔兰与爱尔兰边界问题是英国和欧盟谈判的重点之一。一旦英国正式“脱欧”，北爱尔兰与爱尔兰的边界将变为非欧盟与欧盟国家的边界。

为了北爱地区和平，英国和欧盟都不希望看到设置实体边境海关检查设施的“硬边界”。英国也拒绝欧盟此前关于将北爱尔兰留在欧盟关税同盟的提议，认为这相当于在爱尔兰海上划边界线，有损英国领土完整。

按照目前双方达成的协议，北爱尔兰与爱尔兰之间不设置“硬边界”，英欧将继续商议“脱欧”过渡期结束后通过技术等手段解决这一边界问题的方案，目标是力保边界畅通无阻。