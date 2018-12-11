谁是陈尸英国美丽荒野的“泰国新娘”？

图片版权 RICHARD HILL Image caption 理查德·希尔是当时发现这名女子尸体的5位徒步者之一，该女子的尸体就在他身后的岩石小溪中。

约克郡谷地（the Yorkshire Dales）是英国著名的风景区之一。它也是热爱在乡间山野徒步旅行者的乐园。

正是在这样一个风景如画的三峰地区（Yorkshire's famous Three Peaks），5位英国徒步旅行者无意中发现了山间小溪中的一具女尸。

14年过去了，英国警方仍然试图解开该名女子陈尸山谷之谜。

她到底是谁，为什么会葬身于此？是他杀还是意外？

虽然围绕该名女子的身份与死亡仍然有许多未解之谜，但随着法医科学鉴定技术的发展和进步，警方可以对该名女子最后几年的生活做出一个大概的推断。

荒野女尸

图片版权 NORTH YORKSHIRE POLICE Image caption 当时的画像，未必反映本人的真实容貌，因为是依据死者身后所画。

山区的天气说变就变。就是因为一场暴风雨迫使这5位徒步旅行者改变路线，到相对平坦的谷地来小避一下。

这里有几个山洞，是徒步行者休息打尖的好场所。5个人在这里环顾四周的风景，拍几张风景照。突然，彼得·古德修发现山间小溪中一具半裸尸体。

起初，彼得还以为是个模特衣架，但仔细一看意识到是一名女子的尸体。

尽管进行了广泛的调查，北约克郡警方迄今未能回答两个最重要的问题：这个女人是谁，她是怎么死的？

但是通过检查死者的尸体，有关方面能够一点一点建立起有关该女子的个人资料。现在已知她生前身高149厘米，体重大约63公斤。

她的年龄据信在25岁到35岁之间，有着深褐色的中长发。

最重要的一点是，警方认为她是东南亚人，比如可能来自泰国、菲律宾、老挝、越南或者是印度尼西亚。

然而，在尸体被发现后没有人前来认领，当地人把她称为“山丘女士”(the Lady of the Hills)。

当地教区为她安排了葬礼，共有40多人出席了葬礼。她被埋葬在当地村庄的一个墓地。

死因疑团

图片版权 Alamy Image caption 约克郡谷地风景区

尽管当地居民对该名女子的命运深表同情，但警方的调查工作却一筹莫展。

病理学家推断她是在尸体被发现前的1到3周之前死亡，但却无法确定她的死因，因为她身上没有明显创伤痕迹。

同时，由于尸体严重腐烂，医生无法断定她是否死于像心脏病突发或中风等自然原因。

此外，从尸体状况来看，法医认为她的尸体在山谷荒野中被发现前最多只有几天而已。

而且，当时的刑侦人员更倾向于一种没有疑点的死因解释。

该名女子尸体被发现时，脚上穿着袜子，身上穿着玛莎商标的牛字裤，但上身只有钩环折断的胸罩，挂在左臂上。

这一切显示或许她在山中迷了路，之后死于体温过低（hypothermia）？

在一系列的查询、调查，包括查询失踪人员数据库、外国使馆以及医学取样测试之后，案子还是毫无线索。

最后，办案人员只好把此案暂时搁置。

重拾旧案

图片版权 Alamy Image caption 当地村庄

但是，2016年有关人员又开始从新的视角重新审查此案，却得出了与最初调查人员完全不同的结论。

办案组的主要调查人员，已经退休的哈兰德解释说，该名女子可能是在20世纪90年代末或21世纪初来到英国，与英国的一位白人男士结为伴侣关系。

他说，“没有人报告她失踪这一事实显示两人之间关系破裂。她的消失可以被解释为‘她已经回到老家了’”。

“正是因为这一原因，她的伴侣得以找到自然借口。这也是为什么他可以逃脱这么久的理由，” 哈兰德说。

哈兰德和其他小组成员认为，该名女子生前生活在北兰开夏郡或坎布里亚郡南部的乡村社区。她被其伴侣谋杀后弃尸荒野。

办案人员通过她手指上戴的结婚戒指的黄金含量纯度，一直追溯到曼谷。

此外，根据国家统计局的数据，2004年兰开夏郡和坎布里亚郡中有大约3000人在东南亚国家出生。

调查人员还总结了过往的谋杀犯抛尸的规律。通常，罪犯会把尸体抛弃在距离停车处不超过50米的地方。

而且，如果是开车抛尸的话，一般罪犯会选择驱车到50到80英里以外的地点。

Image caption 警方认为该名女子的尸体被藏在右边的山丘后，因为暴雨把尸体冲出来。

而根据该女子被发现的地点，可以推断抛尸者开的是四轮驱动越野汽车，而且可能就居住在乡下。

但是，她的尸体有可能被抛弃在较隐蔽的地点，是因为下暴雨才被冲到小溪中被人发现的。

新线索

图片版权 Alamy Image caption 这名神秘女子被安葬在当地的墓地

另外一名前侦探乔维特称，他们找到了一名每天在山谷中的晨跑者。因为他每天都要观察天气和雨水情况。

根据他提供的线索显示，在该名女子尸体被发现前的24小时之内曾经下过暴雨。降水量足够可以移动尸体。

哈兰德也认为，谋杀嫌疑人一定对此地区非常熟悉。他说，“如果你只是偶然发现这一地区，你可能会把尸体藏在山洞中。”

“只有熟知当地状况的人才知道山洞中有个金属格栅，因此经常有步行者到这里来歇脚小憩。”

哈兰德认为，她很可能是死在家中，然后被人抛尸在野外的。

Image caption 当地的采石场捐赠了一块石灰石作为她的墓碑

当然，最新和最有说服力的证据来自法医科学的进步。稳定同位素分析（Stable isotope analysis）在案件初发时还没有，但现在它可以被用于决定该女子生命的最后2年是在哪里生活的。

这种技术通过检查在头发，牙齿或骨头样本中土壤或饮用水中的碳，氧，氢和氮的含量，来鉴定有关人们居住地的信息。

通过对牙齿和骨骼的鉴定，证实这名女子是在东南亚长大。但是对她头发的测试显示，只有在英国几个地方才有的同位素，其中包括坎布里亚南部和兰开夏郡的北端。

这样就给办案人员提供了进一步的信息以及缩小调查范围。

哈兰德说，一旦弄清该名女子的身份，以及谁最后和她在一起，那就有线索le。那个最后和她有关联的人要交待清楚，到底发生了什么？

“我们未破的案子不多。这个案子难度很大，但还是可以侦破的，”他说。