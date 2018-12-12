英国脱欧：首相面对不信任投票是怎么一回事？

图片版权 Getty Images Image caption 特蕾莎‧梅早前与欧盟达成英国脱欧协议，但不少英国国会议员都不满意，包括许多保守党人。

英国保守党议员周三（12月12日）稍后将投票，决定是否让首相特蕾莎‧梅（Theresa May）留任保守党领袖一职。

保守党下议院党团收集了48名议员联署，符合启动对特蕾莎‧梅发动不信任投票的门槛。她声言她将会抗争到底，又警告如果保守党党员要求选出新领袖，将为英国带来不稳定性。

特蕾莎‧梅与欧盟达成的脱欧协议近来备受争议，她早前更宣布将延迟让国会就脱欧协议表决。

甚么是不信任动议？

不信任动议是指一个英国政党的党员要求就撤换领袖投票。每个政党都有自己相关的规定。

在保守党来说，必须有15%的保守党国会议员联署支持，才可以对党领袖发动不信任动议。以保守党目前的议席来计算，这相当于48名国会议员。他们要向称为1922委员会的保守党下议院党团提交联署信，指自己对党领袖已经失去信心。

1922委员会主席布雷迪（Graham Brady）周三较早前确认，他已经收到足够的联署信，可以启动不信任动议投票程序。他又透露，周二（12月11日）把启动不信任动议投票的消息告诉特蕾莎‧梅后，对方表示“非常希望事情可以尽快解决”。

图片版权 HoC Image caption 特蕾莎‧梅说将"尽全力抵抗这次投票"。

议员现在要做甚么？

保守党国会议员将于周三英国时间傍晚6时至8时（即北京时间周四凌晨2时至4时）作不记名投票。如果有158名议员投票要求撤换领袖，特蕾莎‧梅就必须辞去党主席职务，她也将同时失去首相一职，而且不得参选新任领袖。

但如果她胜出，任何党员一年之内都不得向她再次启动不信任动议。

特蕾莎‧梅在英国首相府外接受传媒访问时说将“尽全力抵抗这次投票”。她又说，撤换领袖“将令英国的未来蒙上阴影，增加不确定性，而英国目前完全无法承受”。

她又说，如果保守党花长时间拟定新领袖人选，可能会把与欧盟就脱欧协议的谈判权拱手相让给在野工党。

图片版权 Reuters Image caption 英国国会原定本周表决脱欧议案，支持英国留欧和脱欧的公众分别在英国国会大楼外示威。特蕾莎‧梅其后决定延迟表决。

不信任动议的投票过程如何？

如果保守党人投票决定撤换特蕾莎‧梅，他们下一个阶段就要选出新领袖，通常他们要提名两人党领袖候选人。

如果最终只有一人获提名竞逐党主席，那么他就会自动当选，无须投票，但保守党内部近期就脱欧事宜吵得火热，这不大可能。如果最终有3个或以上的国会议员获得提名，就要举行多轮投票，每次得票最少的候选人会被淘汰，直至剩下两名候选人。

最终成为保守党领袖的议员，通常可以同时获推举成为英国首相，除非有大选。

这个过程可能需要几个星期才能完成，但脱欧的期限快到，保守党在推举领袖面对许多压力。

这个动议对脱欧谈判有甚么影响？

英国公众在2016年公投通过脱欧后不久，特蕾莎‧梅就成为首相，但她近来因为与欧盟的谈判而备受批评。

如果保守党决定撤换特蕾莎‧梅，可能要到明年1月才选出新领袖。这名新领袖很可能需要与欧盟商讨，延期甚至停止脱欧谈判。特蕾莎‧梅早前宣布，英国将在明年3月29日脱离欧盟。

BBC政治事务编辑罗拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）预计，梅首相的支持者很大程度会指出撤换特蕾莎‧梅就等于拖延脱欧，为她争取支持。

特蕾莎‧梅原定周三访问都柏林（Dublin）与爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡（Leo Varadkar）会面，希望修改早前与欧盟达成的脱欧协议，务求在英国国会取得更多支持。

但她说，她已经临时取消行程，以便应对这次不信任动议。