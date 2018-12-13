英国脱欧：特蕾莎·梅的艰难胜利和未来挑战

图片版权 Getty Images Image caption 不信任案尘埃落定，但英国脱欧前景仍悬而未决，欧盟所提供的协议和批评人士所要求的彻底改革相去甚远。

英国首相特蕾莎·梅（Theresa May）周三（12月12日）在保守党对她发起的不信任投票中，以200票对117票，获得过半数信任票，留任保守党领袖及英国首相。

结果出炉后，特蕾莎·梅在唐宁街十号发表讲话，她誓言将继续“民众投票作出”的脱欧决择。她还会在周四（12月13日）出席欧盟会议，争取对脱欧协议进行修改。

距离脱欧大限只剩三个多月时间，英国的政局将如何走向，这场不信任投票是否只是在为特蕾莎·梅争取时间?

艰难的胜利

当保守党1922委员会主席格雷厄姆·布莱迪（Graham Brady）宣布投票结果时，保守党议员们欢呼雀跃，但特蕾莎·梅显然没有心情去庆贺。

BBC首席政治记者杨恩（Vicki Young）说，特蕾莎·梅顺利过关，但面临党内超过三分之一议员的反对。 对此，很多人担心，这将影响她的脱欧协议在议会通过。

保守党要员尼古拉斯·索姆斯（Nicholas Soames）号召脱欧派“全力支持”首相，因为她已试图解决很多议员对脱欧协议上的“严重关切”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @BBCBreaking UK Prime Minister Theresa May says she will "get on with the job of delivering #Brexit" after surviving a #ConfidenceVote by members of her Conservative partyhttps://t.co/9Vw2gOQoDc pic.twitter.com/Ke6cTamPsc — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 2018年12月12日

但支持脱欧的保守党议员马克·弗朗索瓦（Mark Francois）对BBC说，超过半数的不在政府任职的后座议员抛弃了首相，这是“毁灭性的”。

“在寒冷的阳光下，人们回想起117这个数字时，这是相当多的，远远超过任何人预测。我认为这对首相来说将是非常警醒的，她需要很仔细地考虑现在所做的事情。”

工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）表示，投票“没有改变任何事情”。

“特蕾莎·梅失去议会多数席位，她的政府已陷入混乱，她无法达成对英国有利的脱欧协议。”

在不信任投票前的最后一刻，特蕾莎·梅向议员们承诺，她将在2022年下一次大选到来前，辞去党魁一职。她说，虽然“在内心里”她想再次竞选领导人，但她意识到自己所在的政党不希望她这样做。她拒绝透露具体的离职日期。

不过，包括保守党议员在内的很多反对者认为，特蕾莎·梅应当尽快辞职。

未来挑战

不信任投票尘埃落定，但英国脱欧前景仍悬而未决，欧盟所提供的协议和批评人士所要求的彻底改革相去甚远。

特蕾莎·梅周一（12月10日）推迟英国下议院的脱欧协议表决，并称将努力与欧盟进行协商。但她坚持，此协议是3月29日英国有序离开欧盟的唯一选择。

次日，她旋风式访问欧盟多国。上午前往海牙与荷兰首相吕特共进早餐，然后赶往柏林会见德国总理默克尔，随后又前往布鲁塞尔会见欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克。

欧盟峰会

12月13日（周四），特蕾莎·梅将返回布鲁塞尔出席欧盟峰会。图斯克曾表示，该峰会将主要就英国脱欧问题进行磋商。

图斯克表示，峰会领导人不会重新协商该协议，包括北爱尔兰后备计划，“但我们准备讨论如何促进英国的批准。时限将至，我们也将讨论协议流产情况下的准备工作。”

目前的脱欧草案能让英国在2019年3月29日脱欧，并使英国留在欧盟单一市场。但在2020年12月前，欧盟法规对英国都保有约束力。

图片版权 Getty Images Image caption 挺过了不信任投票，特蕾莎·梅依然没有心情去庆贺，等待她的还有多个考验。

此外，草案也规定英国在与欧盟签订永久贸易协议前，北爱尔兰留在欧盟关税同盟内，避免产生硬边界。然而，特蕾莎·梅希望在北爱尔兰后备计划上获得更多让步。

BBC驻布鲁塞尔记者亚当·弗莱明（Adam Fleming）称，欧洲理事会的一份有关英国脱欧的结论草案表示，欧盟将“尽最大努力，尽快谈判并达成一项后续协议，以取代现在的北爱尔兰后备计划，使其只在短期和严格必要的情况下生效”。

BBC了解到，欧盟也可能承诺在2019年1月为英国提供更多保证。

重新提交议会

在此之后，特蕾莎·梅承诺将在2019年1月21日之前，将该协议连同她在布鲁塞尔能争取到的条款修改，重新提交议会。

英国报联社（Press Association）首席政治记者大卫·休斯（David Hughes）报道称，除非进行重大改革，否则保守党内的脱欧反对者和其他反对党极有可能联合起来，打败她的政府。

不信任案风险

值得注意的是，特蕾莎·梅还要随时面对反对党提出对政府的不信任案的风险。

虽然工党迄今未提出不信任案，但已经有反对党议员计划推动让所有议员——而不只是保守党议员——在觉得有机会成功时投票，以提前举行大选。

苏格兰民族党（SNP）斯蒂芬·金尼斯（Stephen Gethins）敦促工党“行动起来”，对特蕾莎·梅展开不信任投票，他还指责政府“拿人民的生活开玩笑”。

图片版权 Getty Images Image caption 特蕾莎·梅还要随时面对反对党提出不信任案的风险。

四种选择

英国脱欧进程如何推进，可以说列车已离开站台，但是前方有4条岔道。