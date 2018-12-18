图片版权 Getty Images Image caption 非洲灰鹦鹉以聪明和词汇量大、语言模仿能力强著称。

人工智能时代的到来给人们的生活带来了许多便利。例如， Siri, Alexa这些智能语音助手可以在短短几秒中之内回答人们提出的任何问题。

不仅如此，通过语音识别它们还可以帮助人们在网上购物、甚至求医问药等。

而最近一只在英国牛津郡的宠物灰鹦鹉也爱上了主人家使用的亚马逊（Amazon）智能语音助手Alexa。

这只叫Rocco的非洲灰鹦鹉，在其主人出门后自己在家自娱自乐，例如，它让Alexa给它播放各种音乐以及讲笑话等。

它还学会给Alexa下单，趁主人不在家的时候，在网上“疯狂购物”。

它在网上的购物单中包括自己喜欢吃的各种水果诸如草莓、西瓜、冰激淋等价值近90英镑的物品。

Rocco的主人玛丽恩吃惊地发现，自己的亚马逊账户里突然有一串等着付款的购物单，而这些并非玛丽恩本人的圣诞礼物购物清单。

Rocco大约2岁，非常聪明，会模仿各种电话铃声，喜欢听摇滚乐，并随着节拍起舞。

Rocco还与玛丽安家中的另一宠物栗鼠Bruce成为好朋友。它会对Bruce说：“Brucie我爱你”，有时还表扬Bruce是个好男孩（a good boy）。

图片版权 AMAZON Image caption 智能语音助手成为人们的好帮手

聪明长寿之鸟

虽然一些品种的鹦鹉有模仿人说话的本领，但是非洲灰鹦鹉尤以语言能力著称。

非洲灰鹦鹉俗称灰鹦，是一种体形较大的鹦鹉，主要生活在非洲中部和西部。如果生活在野外，寿命可达40至50 年。

由于非常聪明，个性温顺且饲养容易，非洲灰鹦鹉是极为受人喜爱的宠物鸟。

据信，人类从两千多年前的古罗马就开始饲育灰鹦了。古罗马人那时就已经发现非洲灰鹦鹉具有模仿人语的能力，并视此鸟为贵族的象征。

非洲灰鹦鹉大约具有2到7岁人类的智商以及2岁小孩的情感。它们被称为鸟类中的爱因斯坦。

经过训练，他们的词汇可以达到800个。其中，Alex可能是最有名的一只非洲灰鹦鹉，其词汇数量可达1000个甚至更多，Alex在2007年9月6日去世，享年31岁。

另外一只叫Prudle的灰鹦鹉由于其词汇量惊人还被收录到吉尼斯世界纪录。

但像许多物种一样，灰鹦的生存也面临各种威胁，特别是人类对它们的盗捕和贸易走私，加上栖息地受到破坏，对野外灰鹦数量造成极大影响。

由于盗捕及贸易走私造成野外灰鹦数量迅速下降，目前据统计全球约有56万只野生非洲灰鹦鹉。