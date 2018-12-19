图片版权 Getty Images Image caption 圣诞礼物

在圣诞节到来之际，英国大多数学校都已经开始放假，人们购买圣诞礼物进入最后冲刺阶段。

许多学生为了表示对老师一年辛苦工作的感谢，也会借此机会给老师准备一些圣诞贺卡和礼物。

西方小学生一般都会给老师准备一些什么样的礼物，又怎样送礼呢？

如果上网查一查，不乏各种各样的礼物建议。

有人送老师贺卡和巧克力、个性化的手镯、购物卷、苏格兰威士忌酒等等。

压力和攀比

图片版权 NATALIE BROWN Image caption 纳塔丽说，她对建议给女儿老师捐10磅钱感到震惊，认为这太多了。

许多家长还相互攀比、竞争，各出新招，都希望自己孩子给老师送的礼高过和好于别人。

但这种攀比之风愈演愈烈令人担忧。 因此，英国威尔士的一所小学不得不请求家长们不要给孩子的老师买圣诞礼物。

有些学校虽然没有禁止送圣诞礼物的行为，但是规定礼物不能超过50英镑。

与此同时，苏格兰的教师工会ELS、儿童贫穷行动团体以及家长团体Connect 联合发出信息称，只要对老师说一声“感谢你”就足够了，言外之意：无需送礼。

因为每年圣诞节为了给孩子老师挑选圣诞礼物，让许多孩子家长倍感压力。

图片版权 Getty Images Image caption 有些老师收到的礼物连小轿车都装不下。

许多家长在英国的妈妈论坛Mumsnet上 抱怨送礼攀比之风让他们不堪重负，特别是那些家境并不宽裕的家长。

有些家长不是单独买礼物，而是一起捐钱给老师，并建议每位家长捐10英镑。这也令有些家长无法接受，他们说如果一个班有30个学生，每位家长捐10镑，那就是300镑。这太多了。

但是，从另一方面讲，如果你不情愿送10镑，又担心别人感觉你这个人太“抠门”。

送礼和回礼

感觉有压力的不仅仅是学生家长，一位老师对BBC表示，虽然家长给老师买礼物是善意行为，但这让老师感到压力很大。因为他们不得不给每个学生准备一个回礼。

由于有些家长的礼物太“贵重”，导致收到礼物的老师不得不委婉拒绝，甚至上交。

学校工作人员伊恩表示，有时老师收到的礼物太多，一辆小轿车都装不下。

捐给慈善机构

图片版权 NICOLA BROWN Image caption 退休教师布朗的学生贺卡集

有些学校鼓励家长们直接把钱捐给慈善事业或是当地的食物救济站，而不是给老师买礼物。

即使这样，有些家长还是另外再给老师买礼物。这就让那些没有给老师准备礼物的家长感到内疚，好像他们不认可老师的辛勤付出一样，特别是当孩子回家告诉家长某某同学都给老师买了什么礼物。

无可取代

然而，退休教师布朗女士说，也许学生家长对给老师买圣诞礼物这件事上太过于多虑了。

在她看来，贺卡最有价值。

布朗女士说：“礼物可能早已不在，但我却保存了一些贺卡”。因为对她来说，学生贺卡中的亲切话语是无可取代的，胜过任何礼物。