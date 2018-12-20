图片版权 UK Parliament/Mark Duffy Image caption 科尔宾说的是“蠢女人”（stupid woman) 还是“蠢货”(stupid people) ，有议员拿出手机上的视频给下议院议长约翰·伯考（John Bercow）看。

距离英国脱欧正日子，只剩下短短90多天了。脱欧前景极其不明朗之际，让英国人完全没料到的是：议会辩论竟然又被蒙上“性别歧视”疑云。而这一次疑似被歧视的对象，是女首相特蕾莎·梅。一时间，舆论哗然。

英国媒体周四（20日）很多在头版头条关注主要反对党工党领袖杰罗米·科尔宾究竟针对首相特蕾莎·梅说没说过“蠢女人”（stupid woman）。

先来看看各大英国媒体的说法：

《泰晤士报》头版报道说，科尔宾因为对梅首相的“性别歧视”攻击言论而受批评。

《每日电讯报》头版头条标题是：还有100天就脱欧了，议员们上演年终滑稽剧。

《卫报》头版报道科尔宾否认自己说过梅首相是“蠢女人”，略带讥讽地写道“噢，他没说.....”

英国小报的标题，写得更抓眼球，在这一风波上的立场也更加一目了然：

图片版权 Daily Mail Image caption 《每日邮报》说，这是工党羞耻的一天，其头版头条标题是——科尔宾来听好了：你是个说谎的家伙！

图片版权 The Sun Image caption 《太阳报》称这是工党掀起的“性别歧视”风暴，其头版头条指科尔宾：你当我们都蠢啊！

来龙去脉

科尔宾疑似的“性别歧视”言论，发生在每逢周三的英国下议院首相问答会期间。当特蕾莎·梅讥讽工党领袖科尔宾是不是敢像保守党一样搞不信任投票时，镜头下的科尔宾从口型上判断，似乎说了一声“蠢女人”（stupid woman)。为此，英国有媒体甚至找到读口型的专家和听力残障人士来判断，他们一致认为他当时的确说了“蠢女人”一词。

面对保守党议员在此问题上紧抓不放要求他道歉，科尔宾坚决否认自己说的是“蠢女人”。他辩解称，他当时说的是“愚蠢的人们”（stupid people)。

英国堪称世界平权运动相当领先的国家，尽管现实中对女性存在诸多歧视现象，但法律和政策层面都力争让女性获得与男性同等的地位。因此，科尔宾在议会此番“性别歧视”的辱骂嫌疑，有违他作为反对党领导人在议会据理力争、就事论事、为民请愿的谦谦君子形象，应该是“跳进黄河都洗不清”的。

不过，在科尔宾的支持者们看来，保守党在此时此事大做文章，有很明显的政治动机，目的就是掩盖首相特雷莎·梅领导的政府在英国脱欧问题上的混乱局面。

有评论人士认为，英国在女性获得投票权以来的百年间，已经产生了两位女首相。这一事实本身，足以说明英国女性的社会地位之高。然而，女首相在议会有此遭遇，也说明女性要在社会获得平等的对待，仍需相当的时日和各方的努力。

女性平等

2018年是英国女性首次获得投票权100周年。

1918年2月6日，英国允许部分女性跟男性一样有投票权的“人民代表法案”终于获得国王乔治五世的御准，使当年约800万合规妇女有投票选举议会议员的资格。

不过，当年有投票资格的女性，必须满足以下条件：30岁以上、有财产。

到1928年，对女性投票的年龄和财产限制才取消：所有年满21岁的女性都有了与男性同等的投票权。

1918年，英国选出了第一位议会女议员康斯坦丝·马克维奇，不过她并没有就职。英国第一位当选后就职的女议员是1919年的南希·阿斯特。

100年来，英国一共选出了 489名女议员，其中玛格丽特·撒切尔夫人在1979年成为英国历史上第一位女首相。

性别歧视

尽管如今的英国下议院中，女性议员的比例已经达到了32%的历史新高，然而议会中对女性的歧视现象仍然经常发生。随着政界人士对女性权益的认识越来越高和社交媒体带来的透明度，男议员们的歧视嫌疑，很快就被曝光。

在唇枪舌剑的辩论中，政客们不经意流露出的男权思想和居高临下的语气，也常常成为议会议事日程之外的争论点。

2018年3月7日，工党领袖科尔宾就曾因提醒第二天是国际妇女节，被首相特蕾莎·梅讥讽是“男人说教”。

而前外交大臣鲍里斯·约翰逊，用夫姓称呼一位工党女议员而不称她的名字，被下议院议长当场指出是性别歧视。

本次特蕾莎·梅遭遇的“蠢女人”疑云，也让人想起前任首相大卫·卡梅伦主持首相问答会的一个场景。有评论认为，卡梅伦的那句话，堪称首相问答会历史上“最臭名昭著的一刻”。

2011年4月，卡梅伦在问答会上向工党女议员安吉拉·依格尔说道：“冷静点，亲爱的！”