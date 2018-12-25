图片版权 Twitter Image caption 米尼克·韦斯特（右）建议由格拉芙（左）接替克雷格（下）扮演新的007。他的评论在推特上引起轩然大波。

英国导演，演员多米尼克·韦斯特( Dominic West) 说，接替丹尼尔·克雷格(Daniel Craig) 扮演英国特工007这个经典角色的新人应该是汉纳·格拉芙，她是英国军衔最高的跨性别军人。

跨性别（Transgender）者是那些性别认同或性别表达不同与他们出生时的指定性别的人。汉纳·格拉芙（Hannah Graf）原本是男性军官，他在驻扎阿富汗期间，因不愿继续活在谎言里，决定变成女性，并在2013年返回英国做了变性手术，成为英军中军衔最高的变性军官。

图片版权 Getty Images Image caption 批评者说，作者弗莱明创作的007应该一直保持男性白人中产阶级的传统形象。如果有人想做根本改变，就自己去写剧本创作好了，不要改变弗莱明的007。

英国导演和演员韦斯特说，“有个非常酷的女性，一名演员的妻子….她是英军工兵的上尉，是军队中级别最高的跨性别战士。” 这名跨性军官的演员丈夫在韦斯特最近的传记剧情电影《科莱特》（Colette）中扮演过角色。

韦斯特对《星期天泰晤士报》杂志说，“她两次在阿富汗执行任务。她是个美丽的金发女郎，她能演邦德。这是个好主意。”

格拉芙女士对媒体说，韦斯特的建议令她感到受恭维，“我不认为我很快会成为演员，但是没有理由禁止塑造一个跨性别的邦德。”她说，男人演英雄，女人演配角，这种事情太多了。

她还说，一个女性扮演007会让年轻的女孩大受鼓舞。有许多人议论是否007的角色应该有女性扮演。

图片版权 Twitter Image caption 一些人在社交网站推特上贴出韩国和中国的“小鲜肉”男孩艺人，说他们演新邦德最合适。

英国女演员蕾切尔·薇兹（Rachel Weisz），詹姆士·邦德扮演者丹尼尔·克雷格的妻子，则提醒那样做需要谨慎。她在接受《每日电讯报》采访时说，007的始作俑者弗莱明在塑造这个角色时煞费苦心，他笔下的这个人物是一个独特的男性，他以特有的方式同女性打交道。

韦斯特要求由跨性别演员扮演007的建议在社交媒体引起轩然大波。许多评论其他经典的男性角色是不是也要与时俱进，比如搞个女性"雷神"，素食的蝙蝠侠。

到目前为止，有6位男性演员扮演过007这位英国军情六处的特工。目前的邦德电影中的主角是丹尼尔·克雷格，他演过最近的4部007系列。最近的一部正在拍摄中，据说这是他最后一次扮演007。

以后的邦德系列电影中由谁来扮演这位著名的间谍就成了讨论话题。有人说韦斯特的说法是政治正确泛滥的表现，会把007的作者弗莱明在九泉下气得直打滚。还有人在社交网站推特上贴出韩国和中国的“小鲜肉”男孩艺人，说他们演新邦德最合适。