图片版权 PA, Getty, BBC Image caption 加里夫·索斯盖特（左）、崔姬（中）和喜剧明星迈克尔·帕林

英国发布新一年度的荣誉榜，率领英格兰足球队闯入俄罗斯世界杯四强的主教练加里夫·索斯盖特（Gareth Southgate，修夫基）获授大英帝国官佐勋章（OBE）。

他率领“三狮军团”在2018世界杯打入半决赛。另一名体育界的杰出人物、赢得环法自行车赛（Tour de France）冠军的杰兰特‧托马斯（Geraint Thomas）也获得了同一荣誉。

喜剧团蒙提·派森（Monty Python）的成员之一迈克尔·帕林（Michael Palin）和1960年代的名模崔姬（Twiggy）则获封为爵士。

同样获授爵级勋章的还有前英格兰板球队队长阿拉斯泰尔·库克（Alastair Cook）和奇幻小说《黑暗物质三部曲》（His Dark Materials）的作者菲利普·普尔曼（Philip Pullman）；小说《侍女的故事》（The Handmaid's Tale）作者玛格丽特·爱特伍（Margaret Atwood）则获授名誉勋位（Companions of Honour）。

另外，在7月12名泰国少年足球队员被困洞穴的事件中参与救援行动的七名英国潜水员则获颁名誉勋章和英勇勋章。

2017年伦敦与曼彻斯特的恐怖袭击当中参与救援的43名医疗队人员和警员也同样获得勋章认可。

不列颠的形象大使

迈克尔·帕林成为蒙提·派森喜剧团中第一个获封爵士的成员。

不过令他获此荣誉的并非是他的喜剧表演而是他作为作者和纪录片讲述者对旅游、文化和地理传播领域的贡献。他已经为此踏足过世界很多地方，最近一次是前往朝鲜。他在电视行业的贡献已经令他在2000年获授司令勋章（CBE）。

他表示，为了纪念这项最新的成就，他可能“只会安静地庆祝，只是自己喝一杯好立克，然后上床睡觉”。

图片版权 Bettmann/Getty Image caption 崔姬在1960年代的伦敦成名。

69岁的崔姬——原名莱斯利·霍恩比（Lesley Hornby）——则因为其对时尚、艺术和慈善事业的贡献而获授勋章。

她在1960年代走红成为当时伦敦的一张标志性面孔。谈到自己最新的爵士称号时，崔姬说：“我是一个自豪的不列颠人，我感觉我是英国的一个形象大使，我一直都这样觉得。”

“我唯一不开心的是我的妈妈和爸爸不在了，不知道这一切。否则他们一定会很骄傲的。”

图片版权 PA Image caption 2018年7月，索斯盖特率领的球队在俄罗斯世界杯闯入四强。

上任不到两年就率队在世界杯上闯入四强的英格兰足球队主教练索斯盖特则说：“我希望在我的职业生涯当中给过我支持的人都能感受到我获得这份荣誉的骄傲，因为没有那些帮助和引导，我不会走到这个位置。”

拯救者们

整份荣誉榜名单共有1148人。其中大约70%是因为在各自社群的贡献而受勋，名单中有47%是女性。

英国外交部宣布了另外93个荣誉勋章，另外还有一份名单专门涵盖争斗英雄和军队服役人员。

七月，泰国一支少年足球队被困在洞穴里的事件以及后续的拯救行动受到了全世界的关注。理查德·斯坦顿（Richard Stanton）和约翰·沃伦森（John Volanthen）是最先找到这些少年的潜水员。他们被授予乔治奖章（George Medal），这是颁发给平民的最高级英勇奖章。

图片版权 Steve Parsons/PA Wire Image caption 理查德·斯坦顿和约翰·沃伦森是泰国足球少年拯救行动中的重要成员。

2017年，七名消防员在赫特福德郡切森特市一场看护中心火灾中拯救了一批老年人。他们获颁女王英勇勋章。

另外，来自切斯特的14岁少年乔·罗兰兹（Joe Rowlands）则因为在一场独木舟意外中拯救了遇溺的父亲而获授女王勇敢奖章（Queen's Commendation for Bravery）。

2017年曼彻斯特恐袭事件当中作出贡献的一批人员也受到了嘉奖，其中就包括大曼彻斯特郡警方的高级督察特里莎·林（Teresa Lam）。她获颁嘉奖警察与社区服务的英帝国奖章（BEM）。

在曼彻斯特竞技场（Manchester Arena）爆炸案中率领英国国家医疗服务体系（NHS）展开应对行动的科林·凯尔西（Colin Kelsey）、在伦敦桥袭击事件之后负责指挥皇家伦敦医院急症室的马利克·拉马丹医生（Dr Malik Ramadhan），以及伦敦救护服务的主管保罗·伍德罗（Paul Woodrow），均获颁官佐勋章（OBE）。

球星、演员、音乐家

在艺术界，则有小提琴家尼古拉·贝内德蒂（Nicola Benedetti）、平克·弗洛伊德（Pink Floyd）的鼓手尼克·梅森（Nick Mason）、电影《敦刻尔克大行动》（Dunkirk）的导演克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）和演员苏菲·奥康内多（Sophie Okonedo）获颁员佐勋章（CBE）。

图片版权 PA Image caption 演员吉姆·卡特和苏菲·奥康内多。

电视剧《唐顿庄园》（Downton Abbey）当中饰演管家的演员吉姆·卡特（Jim Carter）以及《西部世界》（Westworld）演员坦迪·纽顿（Thandie Newton）则获颁官佐勋章（OBE）。

摇滚乐队“报警”（Alarm）的主唱迈克·彼得斯（Mike Peters）则因为在慈善事业上的贡献而获授员佐勋章。他在自己从癌症中康复之后，为癌症治疗项目做推广。

体育方面，在俄罗斯世界杯以六个进球赢得最佳射手金靴奖的英格兰队队长哈里·凯恩（Harry Kane，哈利·简尼）获颁员佐勋章（MBE）。

前英格兰英式橄榄球代表队队长比尔·布蒙特（Bill Beaumont）则获封为爵士，即将离任的英超联赛行政总裁理查德·斯库达摩尔（Richard Scudamore）则获颁司令勋章（CBE）。

英联邦运动员篮网球冠军队球星吉娃·门托（Geva Mentor）也获颁司令勋章。

图片版权 PA Image caption 左上起顺时针方向：阿拉斯泰尔·库克（Alastair Cook）、吉娃·门托、理查德·约翰逊、弗朗西斯·霍顿

苏格兰英式橄榄球传奇人物多迪·韦尔（Doddie Weir）此前被诊断出运动神经细胞疾病之后设立相关研究的基金会。他获颁官佐勋章

1958年于著名的慕尼黑空难中生还的前曼联守门员哈里·格雷格（Harry Gregg）则因为在足球界的贡献而获颁官佐勋章（OBE）。

平权团体妇女体育信托（Women's Sport Trust）的联合创办人乔安娜·博斯托克（Joanna Bostock）则因性别平等方面的贡献而获颁员佐勋章（MBE）。

政商界

在商界，维珍理财（Virgin Money）的前任领头人简－安·加迪亚（Jayne-Anne Gadhia）则因为在金融服务业和行业女性方面的贡献而获封为女爵。捷达集团（Stagecoach Group）的联合创始人、设立非洲女性医疗慈善的安·格罗格（Ann Gloag）则因为商业和慈善事业上的贡献而获得封爵。

图片版权 PA Image caption 加迪亚和拜利获封为爵士。

博柏利（Burberry）总裁克里斯托弗·拜利－伍兹（Christopher Bailey-Woods）和餐饮服务公司Whitbread的首席执行官阿里森·布里坦（Alison Brittain）均获颁司令勋章。

有三名议员则因为在政界的贡献而获得封爵——分别是工党的阿兰·坎贝尔（Alan Campbell）、保守党的约翰·雷德伍德和加里·斯特里特（Gary Streeter）。

上月，约翰·海耶斯（John Hayes）议员出人意料地获得爵士封号，引发人们议论，指唐宁街可能会利用勋爵荣誉来说服政客支持首相特蕾莎·梅的脱欧方案。

不过，政界服务方面的嘉奖是由一个独立委员会决定的。英国内阁办公厅（Cabinet Office）也强调，梅首相对于这份荣誉名单所作出的“策略性建议”是要关注那些帮助儿童和对抗歧视的人们。

图片版权 Sepsis Trust Image caption 梅利莎·梅德（Melissa Mead）在儿子威廉去世后参与呼吁关注脓血症的宣传活动，她因此受到嘉奖。

主要名单上最年轻的人选是《Youth》杂志22岁的创办人塞义德·阿察（Saeed Atcha）。他因其对年轻人作出的贡献而获颁员佐勋章（MBE）。

年纪最大的则是100岁的罗伯特·灵格伍德（Robert Lingwood）。他是二战时期老兵，这次是因为社区服务而获颁英帝国奖章（British Empire Medal）。

在布莱克浦被前男友杀害的女子简（Jane）的父亲约翰·克劳格（John Clough）则因为其为家庭暴力受害者发声而获颁员佐勋章；马克·普林斯（Mark Prince）的15岁儿子于2006年在伦敦一所学校被杀，马克因参与对抗集团犯罪而获颁官佐勋章。

英国勋章荣誉体系

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