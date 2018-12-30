英国使领馆十个最奇怪的求助：吸血鬼、美女清单、见教皇

图片版权 Getty Images Image caption 一名男子致电问波兰是否有吸血鬼，因为他在网上认识的女生，在首次约会前问他甚么血型。

英国外交部在全球各地的使领馆，2018年收到超过33万宗求助个案，虽然这本来是紧急求助热线，但一些英国国民却问了一些十分奇怪的问题。

图片版权 Getty Images Image caption 一名在加那利群岛的人叫外交部说服酒店替他更换房间，因为一只猫在他的床上小便。

以下为英国外交部公开的资料，希望藉此提醒英国公民，只有在紧急情况才求助。

一名在曼谷的男子在按摩店睡着了，他认为自己不需要付钱，而要求外交部与店方交涉。 一名男子致电问波兰是否有吸血鬼，因为他在网上认识的女生，在首次约会前问他甚么血型。 一人则在意大利问大使馆可否为他们举行婚礼，并寻门票去见教皇。 一名在加那利群岛的人叫外交部说服酒店替他更换房间，因为一只猫在他的床上小便。 一个在荷兰的人则看完电影后，打电话问大使馆剧情。 一名印尼新德里的人问英国的高级专员公署甚么时候办公，因为他听说那儿卖素食肠。 一名在科威特的男子问使领馆职员可否收养他的宠物。 一名男子致电查询可否提供阿根廷女性的清单，列出他可以跟哪一名女子结婚。 一名男子在海滩拾到一块五尺长的木头，他认为是来自1700年代一艘英国战船，然后他问使领馆应不应该寄回来。 一名在美国的男子致电查询，前一晚电视节目《Strictly Come Dancing》哪个选手被淘汰。

Image caption 一名在美国的男子致电查询，前一晚电视节目《Strictly Come Dancing》哪个选手被淘汰。

外交部发言人表示，他们很遗憾，没法就以上查询给予建议，而使领馆亦没有人手去提供素食肠，但如果英国国民真的在其他国家遇上紧急情况，仍然可以寻找当地使领馆寻求协助。

2018年，英国的使领馆协助了3,400人送院及4,900名海外被捕人士，外交部合共发出29,600紧急旅游证件。