新年伦敦焰火：多语言祝福，为何没有中国话？

图片版权 EPA Image caption 重达8吨的烟火从"伦敦眼"附近的3条驳船上发射升空。

伦敦市长萨迪克·汗(Sadiq Khan)利用除夕夜烟花庆祝伦敦和欧洲的关系，向伦敦100多万欧盟公民发出支持信息。但是他直言批评首相的脱欧协议，被许多人认为是利用新年庆祝发出反“脱欧”信息。

新年伊始，英国面临同欧洲关系不确定的前景，3月英国如何脱离欧盟的问题仍然悬而未决。据认为伦敦除夕庆典大量欧洲的音乐作品被认为是要试图抵消英国在脱欧前给外界造成的“孤立内视”的印象。

萨迪克·汗之前一直表示支持进行被称作“人民投票”的第二次公民投票，决定英国是否要脱离欧盟。这次他在除夕夜讲话说，“令许多伦敦人，全国和欧洲的许多人都感到不满的事情是英国议会政客使用的语言和腔调，他们造成了我们是封闭，内视，不欢迎欧洲人的印象。”

Image caption 有批评说萨迪克·汗将伦敦的新年除夕夜庆祝政治化。萨迪克·汗之前一直表示支持进行被称作"人民投票"的第二次公民投票，决定英国是否要脱离欧盟。

“我认为政府把同欧盟的（脱欧）谈判搞砸了。因为议会不能解决我们将如何脱离欧盟的问题，我们应该允许公众重新有继续留在欧盟的选项，或接受政府达成的协议。”

一些批评说萨迪克·汗将伦敦的新年除夕夜庆祝政治化。周三（1月2日）伦敦市长接受BBC伦敦电台采访时说，那些主张英国脱离欧盟，指责他政治化的人都是些天真的“玻璃心”。他的原话用了snowflakes（雪花）这个政治贬语，指人脆弱，容易受伤害。

萨迪克·汗在广播中说，“我生活在这样一个世界上最多元化的城市当中真的无比自豪。我们应该庆祝欧洲人对我们城市的巨大贡献。我不明白为什么那些‘脱欧者’怎么都成了这种玻璃心。”

2018年一直在维修的议会“大笨钟”也再次响起迎接新年，“伦敦眼”摩天轮被灯光照耀成黄色，衬托在蓝色背景中，俨然成了巨幅的欧洲旗帜。10万人聚集在伦敦泰晤士河畔观看了伦敦除夕夜辞旧迎新的盛大焰火，重达8吨的烟火从“伦敦眼”附近的3条驳船上发射升空。

绚烂的焰火展示围绕着“伦敦开放”的主题进行，在午夜时分“伦敦开放”被用意大利语，波兰语，德语，罗马尼亚语，西班牙语，法语和英语共7种语言播送。

伦敦市长萨迪克·汗在世界媒体推特上说，“以伦敦为家的100万欧盟公民们：你们是伦敦人，你们作出巨大贡献，这里欢迎你们。在迎接2019年的祝辞中向你们表达支持，令我很自豪。”

图片版权 EPA Image caption 伦敦市长萨迪克·汗对伦敦这个世界上最多元化的城市表示自豪（伦敦除夕焰火的女性观众）。

有人在后面评论说，作为伦敦市长，萨迪克·汗表达了大部分伦敦人的心声。但是许多主张脱欧的人留言发出质疑，说他的亲欧盟信息不代表伦敦人。有人抱怨他渲染欧盟重要的时候，伦敦治安不力，有人死于刑事犯罪。

萨迪克·汗还在推特上说，无论英国脱欧的结果如何，除夕夜焰火的意义都是对商界和创意界展示伦敦是世界上最了不起的城市。

伦敦LBC广播电台的主持和听众在讨论中说，既然新年庆祝重点要在英国脱欧之际表达伦敦一如既往地对外开放的信息，即伦敦对世界敞开，以伦敦多样化和包容性自豪，那么为什么不用中国话播放"领导开放"呢？

去年在英国外交大臣访问中国时，北京表示愿意同展开脱欧后的自由贸易谈判。有评论说，中英的自由贸易谈判是今年英国正式脱欧后的重点之一。不过特雷莎梅政府对中国在包括电信和核能等敏感行业投资提高了警惕。