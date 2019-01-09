图片版权 Thinkstock Image caption 在英国，肥皂的销售量超过了液体肥皂，说明了什么问题？

曾经每家每户必备的清洁用品——肥皂块 ，在淡出人们的日常生活多年后，如今在英国又重新成为受欢迎的产品。

国际消费研究公司Katar Worldpanel最新公布的数据显示，截至2018年9月的一年时间内，英国人在超市购物时共花费6830万英镑购买肥皂。该数字比上一年高出3%，也是多年来第一次肥皂销售额超出沐浴露和液体肥皂。

研究公司的数字还显示， 越高档的超市，肥皂的销售增幅越大。在英国高端超市Waitrose的肥皂销售量的增幅更是高达7%。

这一消费市场上的新现象，究竟是从何而来？

肥皂

作为人们清洁用品的肥皂，据说已经有近5000年的历史。

在西方，最早有记载的肥皂来自公元前2000多年前的古巴比伦，由水、碱和桂皮油混合而成。公元前15世纪，古埃及留下的纸草文献上留下记载称，人们用一种结合动物油、植物油和碱性盐的肥皂定期清洗身体。

而在古代中国，用猪的胰脏、板油以及碱捣碎晒干后洗东西的去污品被称为“胰子”。另外，传统上人们还用皂角清洁。

随着现代医学的发展，人们意识到清洁与健康之间的关系后，18世纪晚期出现大规模工业生产的肥皂。

在英国工业革命之前，肥皂都在小作坊生产 ，而且质量比较粗糙。

1807年， 理发匠出身的安德鲁·皮尔斯（Andrew Pears）在伦敦生产出高质量透明的肥皂，并调以玫瑰香味，成为当年的时尚消费品。它也就是如今人们仍然使用的著名“梨牌”肥皂，因为Pears的字面意思是梨。

1862年，皮尔斯的女婿托马斯··巴拉特（Thomas J. Barratt）开设了一家肥皂工厂。

液体肥皂

Image caption 1980年代，小小挤压泵的出现让液体肥皂获得巨大市场成功，块状肥皂逐渐淡出人们的购物视线。

如今以洗手液、洗发露、沐浴露等多种形式出现的液体肥皂，其实与肥皂几乎同时期出现。 1865年，液体肥皂的专利由一个名叫威廉·谢泼尔德（William Shepphard）的人申请。

液体肥皂在专利申请之前和之后，其实一直都是相当受欢迎的产品，主要用于医院。然而液体肥皂大规模工业生产成为家家户户普及使用的清洁用品，却是在1980年代。

让液体肥皂获得巨大市场成功的最关键发明是那个小小的挤压泵：轻轻一按，瓶中的肥皂液就滴入手中。

而在1960年代就已经出现的价廉物美的塑料瓶，助推液体肥皂在过去近40年大大挤压了肥皂块的生存空间：超级市场中瓶装清洁用品琳琅满目，而小小的肥皂块通常被摆放在货架的最底层，最不起眼的地方。

环保革命

如今，肥皂再次走俏，连各大奢侈品牌也开始推出肥皂产品，实际上反应了正在逐渐上升的消费者意识：减少塑料污染从生活的点滴开始。

一场针对塑料发起的环保运动，已经蔓延到液体肥皂的消费。人们意识到，塑料瓶装洗手液、沐浴露、洗面奶等产品，其实都可以还原它们本来的面目——肥皂。

肥皂能有朝一日将塑料瓶装的液体肥皂挤到超市最无人问津的角落吗？这恐怕需要相当长的时间。但是塑料污染带来的环境破坏已经到了刻不容缓的危机关头。

世界上所有的海滩，无论是旅游胜地还是无人居住的荒野之处，无一不被塑料污染；

科学家2018年4月在北冰洋深层海水中发现了塑料微粒；

1950年代，世界25亿人口生产150万吨塑料；2016年，全球70亿人口生产3.2亿吨塑料；2034年，塑料总额还将增加一倍。

如今，全世界许多国家已经实行超市“禁塑令”，不再提供免费塑料购物袋。

在英国，有超市已经开始实施进一步的环保措施，减少包装造成的塑料垃圾：如顾客自带容器买肉、买鱼、买蛋等。

生活中的小小不便能对保护环境起很大的作用，有人愿意吗？答案是肯定的。肥皂在英国销量的增加就是最好的证明。