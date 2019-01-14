图片版权 Getty Images Image caption 英国各方各派意见仍然分歧巨大。

英国国会再次准备表决首相特蕾莎‧梅（Theresa May，又译文翠珊）的脱欧议案。她上月因为未能取得足够议会议员支持，推迟表决，一个多月过去，情况似乎没有改变，而执政保守党和在野工党内部对这份议案、甚至脱欧本身都仍然存在分歧。

英国议会预计当地时间周二（1月15日）表决特蕾莎‧梅的议案，这个议案将会决定英国在3月29日脱欧后与欧盟的关系。

除了一些保守党人表明反对议案外，在野工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）也扬言会带领党员投反对票。他又说，将在脱欧议案被否决后会向特蕾莎‧梅发起不信任动议，迫使对方提早举行大选。

特蕾莎‧梅的方案

特蕾莎‧梅的议案分成两部份：第一部份是有关英国脱离欧盟后各方关系的有约束力文件，第二部份是有关英国与欧盟未来关系的无约束力政治声明。

特蕾莎‧梅多次表明，她的议案是最好的，也是唯一能同时尊重脱欧公投结果，又不会破坏英国经济的方案。

BBC分析预计，特蕾莎‧梅政府这个脱欧议案很大可能会被否决。各个派系内部对支持或反对议案都有不同意见，特蕾莎‧梅的执政保守党有100名议员表示会投反对票，与保守党组成执政联盟的北爱尔兰民主统一党（Democratic Unionist Party）10名议员也表明会投反对票。

图片版权 Getty Images Image caption 日本首相安倍晋三早前访问英国，表态看好脱欧后的英国在亚太地区的作用。

在野工党虽然表明会反对议案，党内各个派系反对的原因却不尽相同：科尔宾一向被视为“疑欧派”，支持在某些方面切断英国与欧盟的关系。

但许多工党议员反对特蕾莎‧梅的议案，是因为他们希望举行第二次脱欧公投，让英国有机会留欧。

如果英国议会否决特蕾莎‧梅的议案，外界预计她会在周三（1月16日）到访欧盟总部寻求对方作让步，然后她可以在三个工作天内提出替代方案，让议会重新表决。

硬脱欧的可能

我们目前仍然未能知道英国脱欧最终的结果会怎样，但别忘记，如果英国在没有与欧盟达成协议下仍然离开欧盟，就会变成“硬脱欧”，英国和欧盟之间现有的绝大部分纽带都切断，双方会变成在世界贸易组织的框架下做生意，令英国经济受损。

按目前的情况，如果议会没有通过任何脱欧协议、通过推迟脱欧限期或通过取消脱欧，英国将会在3月29日“硬脱欧”。