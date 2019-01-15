英国脱欧协议将在议会闯关 五种可能面面观

图片版权 EPA Image caption 普遍预计特蕾莎·梅首相与欧盟达成的脱欧协议不会获得下议院议员的支持。果真如此，英国脱欧前景将如何？

英国脱欧又到了全球关注的一个巅峰时刻：英国议会下议院议员们将投票表决是否支持特蕾莎·梅政府与欧盟达成的脱欧协议草案。接下来会发生什么？

英国2016年6月底英国全民公投决定退出欧盟，对外震动寰球，对内在英国政坛引发连绵不断的余震。这次会有多大影响？全英国和世界都在关注。

经过英国议会长达5天的激烈辩论，一次所谓的“有意义的投票”将在英国当地时间1月15日傍晚于英国议会下议院举行。

梅首相呼吁议员们投票支持她的脱欧草案，否则的话，按她的话说，会出现“让英国人民失望”的风险。

但政治观察家们说，由于特蕾莎·梅领导的保守党的许多议员预计将加入反对派，投票反对这一协议，外界普遍预计议会不会通过该协议草案。

投票时间表

格林尼治标准时间中午12:50 英国议会总检察长杰弗里·考克斯开始最后一天的辩论；

格林尼治标准时间18:30 梅首相发表讲话结束辩论；

格林尼治标准时间19:00 ，投票开始：首先是由议会后座议员（通常不是英国内阁成员的议员）提出修正案，而这些修正很可能会重塑协议草案，然后是全体议员对英国脱欧协议草案本身进行投票。

这次投票原本计划于2018年年底举行，但因为英国朝野内部反对和分歧激烈，被推迟到2019年1月15日。

如果特蕾莎·梅首相的脱欧协议被议会否决，那么英国政局将面临以下五种可能：

无协议

如果没有意外，英国会出现无协议脱欧的局面。根据现有的法律，英国将在2019年3月29日脱离欧盟。无论如何，欧盟规定都意谓着英国将在那天脱欧。

英国政府或许希望为无协议脱欧通过某些立法，但这并非关键。

重新谈判

如果议员反对梅首相的脱欧协议，英国政府可能会提议重新谈判新的协议。

如此一来需要时间，也就意味着有必要推迟脱欧，需要以下两个步骤：其一，英国向欧盟提出延迟要求；其二，所有欧盟国家如果同意才能得以延迟。

大选

首相特蕾莎·梅可能决定提前举行大选，以摆脱目前的僵局，从民意中为她的脱欧协议争取政治支持。

然而，她必须获得三分之二的议员支持才能启动提前大选。即便真的提前大选，也需要在至少25个工作日之后。大选的具体日期由首相决定。

当然，这并非提前大选的唯一途径。

不信任投票

英国主要反对党工党已经暗示，将正式要求对现政府举行不信任投票。梅首相自己也可以提出，来巩固自己执政权威。

根据英国定期议会法案（Fixed-Term Parliament Act)，如果政府在不信任投票中失败，将又有几种可能的结果。

又一次公投

当然，现任政府可以选择再次公投。

但在3月29日之前举行公投已经没有可能。公投也不会自动启动。根据英国启动公投的法律要求，必须有新的立法，确立谁可以公投等细节后，公投才有可能。

公投立法也不能仓促而成，因为公投设定的问题必须经过选举委员会充分的协商和考虑。