图片版权 House of Commons Image caption 下议院宣布投票结果。

这是英国历史上在位政府于议会上遭受的最大失败——首相特蕾莎·梅（Theresa May，文翠珊）提出的脱欧方案以230票之差在议会遭到否决。

梅首相的议案列出了英国在3月29日脱离欧洲联盟（EU）的具体条款，但是议案被议员以432票对202票否决。

工党领袖杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn，郝尔彬）已经对政府提起不信任动议，这一举动将可能最终导致英国必须进行大选。

这项信任投票预计将在格林尼治标准时间周三（1月16日）19时进行。

此次议案被否决，对于特蕾莎·梅来说是一次重大的打击。此前，她用了超过两年时间与欧盟敲定脱欧协议方案。

方案的目的在于让英国能够在3月29日有条不紊地脱离欧盟，并由此定下一段21个月的过渡期，令双方能够就自由贸易协议进行讨论。

投票原来定于2018年12月进行，但是梅首相为了试图赢得更多议员的支持而决定延迟投票。

按计划，英国仍然将在3月29日脱离欧盟，但是此次议会未能通过议案，将给脱欧的方式和时间带来疑问。

一些议员希望再一次进行公投，或者希望得到一个更妥协的脱欧方案。他们希望要么停止脱欧，要么在没有协议的前提下脱欧。现在，随着首相的形势变弱并且愿意听取他们的意见，这些议员将会进一步努力争取他们想要的结果。

梅首相的噩梦－BBC政治事务编辑劳拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）分析

由于此次落败的差距，今晚人们见证了一个历史——实际投票结果的差距比事前最夸张的谣传还要更大一些。

但是，首相所面对的困境和过去一段时间里的是一样的，只不过此次的形势更加严峻而已。

她在议会当中没有属于自己的大多数，因此难以保证她的中间路线能够顺利突围。而她的很多批评者，对于首相应该选择更激进还是更严谨、妥协的脱欧方式，也无法彼此统一。

这两派相互冲突的基本立场，一直都有可能令她和现届政府面临撕裂。

脱欧问题的辩论超越了传统的党派格局。

约有118名保守党议员——包括梅首相所属党派内的脱欧派和留欧派——在投票中与反对党一起否决了梅首相的议案。

工党则有三名议员对首相的议案投了支持票。

最具争议性的僵持点是有关北爱尔兰的后备计划问题——当中需要一个后备方案，以避免英国和爱尔兰之间重新出现实际存在的边境关口。

欧盟领导人在本周曾表示，有关后备方案将是暂时的，即使施行也将只会持续“尽可能短的时间”，梅首相曾希望这一番保证能够帮助她得到更多支持。

不过，在投票之前的辩论当中，议会内各派的成员均表示，这一举措不够有力。

在通常情形下，政府推行的重大议案遭遇如此压倒性的完败，往往都会导致首相辞职。

但是，在投票之后立即发表的讲话中，特蕾莎·梅暗示，她的意愿将是继续担任首相。

“下议院已经表达了意见，而这个政府将会倾听，”梅首相向议员们说。

图片版权 House of Commons Image caption 梅首相向议员们表示，如果她在信任投票中保住首相职位，将进行跨党派的对话。

她提出，如果她在信任投票中的取胜，就进行跨党派对话，以决定脱欧的路向。

前外交大臣、脱欧派的领头人物鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）表示，此次投票是“比人们预期更大的一次落败”，而这意味着梅首相的议案已经“死亡”。

不过，他表示，这也给了首相已经重大的理由，回到布鲁塞尔去商讨一个更好的协议，一个没有北爱尔兰争议性后备方案的协议。

约翰逊还表示，他会在周三的信任投票当中支持特蕾沙·梅。

工党议员楚卡·乌姆纳（Chuka Umunna）表示，假如他的政党领袖未能成功争取到重新大选，科尔宾就应该做“压倒性大多数”的工党成员都希望会做的事，就是支持再次进行脱欧公投。

同样希望再次举行公投的自由民主党领袖文斯·凯布尔（Vince Cable）表示，梅首相的落败是“英国脱欧终结的开始”，但是他也承认，没有科尔宾的支持，倡导再次公投的人不会成功。

苏格兰首席部长妮古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）表示，梅首相是遭受了“历史性的大败”，而他再次呼吁作为脱欧程序的《里斯本条约》第50条“计时停止”，以让重新公投得以进行。

她说：“我们如今已经到了一个地步，继续将球踢向前是不合情理的。”

不过，内阁大臣罗利·斯图尔特（Rory Stewart）表示，目前下议院没有任何一项脱欧计划得到了大多数的支持——其中包括再次进行公投。

信任动议是如何运作的？

BBC政治研究主管彼得·巴恩斯（Peter Barnes）

在2011年的《英国定期国会法》（Fixed Term Parliaments Act）规定下，英国大选是每五年才能进行一次。下一次的年期将是在2022年。

不过，对首相的不信任动议将令议员们有权决定，他们是否希望这一届政府继续执政。动议必须以这样的字眼呈现：“下议院对女皇陛下的政府不持有信任。”

如果议会大多数投票支持不信任动议，就将会启动14天的倒数。

在这段时间内，如果现届政府或任何暂代政府不能重新赢得信任动议投票，就将会提前进行大选。

大选至少需要等25个工作日才能够进行。

在周三中午12时的首相答问之后，议员们将就工党的不信任动议进行约六个小时的辩论。

科尔宾表示，这将令下议院能够“对本届政府的无能作出判定”。

不过，北爱尔兰民主统一党领袖阿琳·福斯特（Arlene Foster）表示，她将会在周三的信任投票当中支持特蕾莎·梅。

福斯特向BBC表示，议员们投票否决议案，是为了“全英国的最高利益”。

但她补充说：“我们将会给予政府空间，去制定能带来更好协议的计划。”

图片版权 Reuters Image caption 科尔宾已经对政府提起不信任动议。

在对议员发表的讲话中，梅首相称，她计划在下周一给下议院另一份备选计划——前提是她能够在信任投票中保住首相职位。

梅首相表示，她会与欧盟探讨在跨党派讨论中得到的任何想法，但是她仍然坚持致力于执行2016年的脱欧公投结果。

但是，欧盟委员会（European Commission）主席让－克洛德·容克（Jean-Claude Juncker）表示，协议在英国被投票否决，增加了英国脱欧要在无序中进行的风险。

他表示，达成协议是“保证有序退出的唯一途径”，而他与欧洲理事会（European Council）主席唐纳德·图斯克（Donald Tusk）在本周进一步重申有关看法，已经是为了令英国议员们放心而“显示出了善意”。

“我敦促英国尽快厘清该国的意图，”他说，“时间几乎就要到了。”

图斯克表示，他对投票的结果感到遗憾，之后又在推特（Twitter）上问：“谁最后会有勇气说出来，唯一正面的解决方法是什么？”

爱尔兰政府的声明也表示，对英国议会的决定感到遗憾，同时表示“继续相信批准这项协议是保证英国有序脱欧的最佳途径”。

爱尔兰同时亦表示，将会为没有协议的脱欧“继续进行紧密准备”。