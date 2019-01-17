英国富商中年确诊不育 孩子亲爹至今是个谜

Image caption 理查德·梅森（Richard Mason ）在英国广播公司电台播音室讲述自己发现真相那一刻的情形和感受

“那一刻就好像被人当头一棒。”

说这话的是人到中年的英国富商理查德·梅森（Richard Mason），54岁。他是英国网商“货币超市”（MoneySupermarket.com）的联合创始人。

梅森52岁那年确诊患有一种叫囊肿性纤维化的疾病，这种病是遗传的，而且随着年龄增长病情会加重。最关键的是，因为有这种病，他从儿时就丧失了生育能力。

这还不是最糟糕的。让梅森无法接受的是，他和前妻有三个孩子。

如果他从小就不育，那谁是仨孩子的亲生父亲呢？

医生告诉他，得了囊肿性纤维化病的男子基本上都没有生育能力，几乎没有例外。

梅森现在的伴侣艾玛一直未能怀上孩子，所以两人都去做了检查 ，结果真相大白。

图片版权 Getty Images Image caption 亲子鉴定。DNA 测试证实梅森不是他和前妻三个孩子的亲生父亲

弥天大谎

刚开始，他内心是抗拒的，“我觉得医生搞错了，是误诊。但他们肯定地告诉我，最好跟我前妻谈一谈这事。”

他为此找到前妻凯特。两人结婚20年后于2007年离婚。

她告诉梅森，19岁的双胞胎儿子埃德和乔艾尔，还有他们23岁的哥哥威勒姆，都是他的亲骨肉。

但DNA亲子鉴定结果跟她的说法相反。

梅森陷入了这个巨大的困惑，难以解脱，这些话不断在他耳边嗡嗡作响，那些念头在他脑子里萦绕。

梅森把前妻告上法庭，指控她欺诈。

他们离婚时她分到500万英镑财产。去年11月，法官判她赔偿梅森损失，共计32万英镑。

同时，法官允许凯特对孩子生父的身份保密。

梅森的心理创伤却很难治愈：“我无法摆脱这个疑问，到底谁是他们亲爹。我彻底崩溃了。”

他的律师对《每日电讯报》说，凯特不愿意公开那人的身份，也不肯解释理由。

最后，她同意赔钱，而不必公布孩子亲生父亲的身份。

图片版权 Getty Images Image caption 法庭裁决：凯特可以对三个孩子生父的身份保密

猜测和悬赏

梅森对媒体表示：“将来有一天，孩子们会想知道自己的亲生父亲究竟是谁，而我能告诉他们的是，我不知道，可能是我的某个朋友，或者哪个跟我比较亲近的人。”

“在我看孩子们踢足球或打橄榄球的时候，或者参加学校家长见面会的时候，那个人可能就在我附近。我不知道。”

“遇到这种改变人生的悬疑，谁都会希望知道真相。”

英国小报《每日邮报》说，梅森猜测孩子的生父可能是前妻原来在伦敦巴克莱银行工作时的一位同事，两人1990年代曾经有过一段恋情。

BBC迄今无法联络到凯特。

图片版权 Facebook Image caption 理查德·梅森和现在的妻子一直没孩子，这才想到去检查。

伤口撒盐

梅森告前妻案非但没有为他解惑，反而加剧了他的痛苦。

他对《每日邮报 》抱怨：“我可以在脸书上看到他们现在的情况。老大不久前毕业了，却没邀请我参加毕业典礼。”

三个孩子中唯一跟他保持联络的是双胞胎中的一个，埃德。

另一个，乔艾尔，对《每日邮报》抱怨梅森，说他很会操控别人，不容易相处。他还说自己从15岁就注意到 这一点。

即便如此，他声称自己无意寻找亲生父亲。

“理查德就是我父亲，我不会去找那个亲爹。我怀疑他根本不知道我们的存在。”

但是，理查德已经公开宣布， 悬赏6400英镑求孩子生父线索。