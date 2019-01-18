图片版权 Mega Agency Image caption 菲利普亲王驾驶的路虎在车祸后发生了侧翻。

英国白金汉宫证实，爱丁堡公爵在皇室私有的桑德灵厄姆府（Queen's Sandringham estate）附近驾车时遇到了撞车意外。

97岁的菲利普亲王在意外中未有受伤。

当地政府稍后将开会商议，是否需要调低这段道路的限速。

事发在格林尼治标准时间将近15时，当时亲王驾驶的路虎（Land Rover）从支路驶出，进入A149公路。与之相撞的是一辆起亚（Kia）轿车，车上两名女士需送医院治理，二人之后均已出院。

有目击者称，当时亲王的路虎汽车在相撞后侧翻。

目击者表示，他们帮助亲王离开出事车辆，而当时菲利普亲王意识清醒，但是受到了震惊，身体发抖。

英国诺福克郡警方表示，依据法例，涉事双方车辆的驾驶者都须进行酒精呼吸测试，而双方经检验均符合标准。

目前，爱丁堡公爵已经回到桑德灵厄姆府，并且安全起见，已经见过医生。

一名女士当时曾驾车经过事发现场，她说她看到了救护车和“大量警员”在场。

“我看到一辆黑色的4x4型车倾侧，我和我儿子当时觉得‘天啊，这看起来不妙’，”她说。

“幸运的是它比较靠近路边，道路并没有被封锁。”

“它看起来很明显是撞得比较重。事实上，他（亲王）没出事，我觉得挺神奇的。”

警方证实，一辆路虎和一辆起亚汽车发生相撞，在下午三点之前已经有警员到场。

此前曾有报道误指亲王驾驶的是一辆揽胜（Range Rover）。

警方称，起亚汽车的司机身体被割伤，乘客则手臂受伤。两人均在当地的伊丽莎白医院治理。

Image caption 涉事汽车被移上一辆救援车辆。

居住在附近多年的居民尼克·柯伯（Nick Cobb）在15时10分左右开车载着他16岁的女儿艾美利（Emily）经过事发现场，他们看到距离他们的住宅约100码的地方，有一辆翻侧的汽车。

他表示，当时车正倾侧在私家路上。

“另一辆车已经撞进对面马路边上的树篱中了。”

“路上有很多碎片，很多玻璃，还有很多其他车，包括一些警车，有些是桑德灵厄姆府出来的车，还有六辆看起来很普通的车，似乎都是停下来帮忙的。”

Image caption 在事发现场，有碎玻璃和汽车撞击后的碎片留在地上。

“我们后来看到新闻才知道那是亲王的车。道路并没有因为撞车而封锁，我们经过的时候，路也是开放的。”

BBC记者尼克·里格比（Nic Rigby）在现场报道指，如今现场剩下的就是一些玻璃碎片，以及侧方后视镜的残骸。

他表示，这一天的天气比较冷，在诺福克郡的部分地区还有小雪，不过该郡的道路并没有受到影响。

从圣诞节至今，女王和菲利普亲王一直都留在诺福克郡的府邸内。

约克大主教（The Archbishop of York）约翰·森塔穆（John Sentamu）在推特（Twitter）发帖为亲王祈祷，之后又发了另一条推文，为涉事的另外两人祝福。

分析：亲王97岁仍然开车，是否令人惊讶？

- BBC皇室事务记者强尼·戴蒙德（Jonny Dymond）

关于这场意外，有几个细节能令人倒吸一口凉气。

首先是好消息——亲王毫发无损地避过一劫。一张相信是意外现场画面的图片显示，一辆路虎经过冲撞后翻侧，倾侧在驾驶座位一边。这撞击肯定不小。

一名目击者向BBC表示，亲王当时是“非常非常震惊”。不过白金汉宫称，亲王没有受伤，也不需要医疗救治。

还有五个月，亲王就要度过98岁生日了。在这样一场意外当中能够毫发无损，以任何人的标准来说都是令惊讶的。

还有，一些人会惊讶于亲王在这个年纪还会独自在公路上开车。不过，他一直以来都是极度独立的，他不会接受任何不让他自己开车的建议。

现在，对于此次意外的状况将会展开调查。或许这一次，亲王差不多要接受建议，不再开车了。

皇室传记作者雨果·维克斯（Hugo Vickers）向BBC表示：“在97岁的年龄，任何一次交通意外都很可能会带来惊慌。”

“好些年前，他在远远未有必要的时候就放弃了飞行，因为他害怕如果出了什么事，就会招来很多批评。”

“你想，可能说他为什么55岁还在开飞机，他48岁就应该退休，诸如此类的。”

“所以他是会听取这些话的——他是非常、非常通情理的人。”

“任何人遇到车祸，都会是非常令人害怕的事情。如果他觉得自己已经无法集中精神，或者已经看不清楚人的时候，他会意识到自己已经不再能那样做了。”

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英国汽车协会（AA）主席埃蒙德·金（Edmund King）表示，涉及高龄驾驶者的撞车意外，常常会引发禁止或者限制高龄人士驾车的呼吁。

但是他表示：“如果要依据年龄和安全理由引入驾驶限制令，我们会更应该限制低龄驾驶者，而不是高龄人士。”

“年轻、主要是男性的司机，在取得执照的头六个月内发生撞车的可能性要比高龄驾驶者执照到期前的最后六个月高得多。”

“高龄驾驶者常常会克制自己的驾驶习惯，比如不在夜间开车，或者只在熟悉的道路上驾驶等。”

2016年，时任美国总统奥巴马和第一夫人米歇尔到访温莎堡时，爱丁堡公爵开车接送他们的事件曾经为人津津乐道。

你的器材不支持播放多媒体材料 菲利普亲王在94岁时曾开车接送奥巴马夫妇。（英文）

在亲王此次撞车意外发生之前，诺福克郡就已经计划在A149公路一带加装平均车速监测镜头。

菲利普亲王在过去数十年一直从旁协助英女王，也时常亲自出席慈善机构活动。他在2017年8月退休，不再履行皇室公务。

据白金汉宫统计，亲王自1952年至今，一共完成了22219次单独出席的活动。

在正式停止公务之后，他也曾与英女王以及其他皇室成员一起出席公开场合，包括教学礼拜等等。

上月，菲利普亲王没有出席皇室在桑德灵厄姆府的圣诞礼拜。