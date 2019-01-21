图片版权 Getty Images Image caption 到2018年11月，在英国3千9百万有驾驶执照的司机里，11万人以上是90岁以上，约530万人是70岁以上老人。

到2018年11月，在英国3900万有驾驶执照的司机里，11万人以上超过90岁，约530万人是70岁以上老人。

2019年初，英国女王97岁的丈夫爱丁堡公爵独自驾驶一辆路虎（Land Rover）越野车，在高速公路入口被另一辆小轿车撞翻，所幸没有受伤，只是当时受到惊吓。

但与之相撞的是起亚（Kia）小轿车，车上前排两名女士均受伤送医院治疗，一名手腕骨折，但伤势不重。小轿车后排的一个小婴儿在安全座里没有受伤。

两天不到，英国媒体发现爱丁堡公爵独自驾驶一辆崭新的路虎又上路了，而且拍到他没有系安全带。

媒体报道后，英国王室桑德灵厄姆府所在地区的诺福克郡警方一位女发言人表示，已经“给了有关司机适当的建议”。

安全带有关规定

英国机动车驾驶交通规则规定，在汽车里如果有安全带的话，在公共道路上行驶时乘客和司机必须系安全带（特别是驾驶者）。只有几个例外，比如司机倒车时, 或者出于医疗原因无法系安全带。

如果警察发现一个没有系安全带的人，可能会当场处以罚款100英镑。如果案件提交法院审理, 罚款可能会增加到500英镑

司机不会因为不系安全带而被罚分。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国前总统奥巴马访问英国时，乘坐当时94岁的爱丁堡公爵亲自驾驶的汽车。

老龄化社会

根据英国交通管理部门数据，英国截至2018年11月共有11万名90岁至99岁年龄段、有驾驶执照、可以开车的司机（并非全部都开车）。

英国截至2018年11月共有314名百岁以上、有驾驶执照、可以开车的老司机（并非全部都开车）。

在大约530万70岁以上老人司机中，有 超过11. 2万 人涉及道路交通事故（包括被撞）。

并非老人开车就一定不安全。2016年剑桥郡报道过一位103岁的老司机，开了80多年车从来没有出过任何交通事故。

据英国国家统计局2017年数据，在全国6560万人口中，18%（近1/4）是65岁以上。