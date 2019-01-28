英国最适合居住的地方在哪？你绝对想不到

图片版权 Isabel Addison Image caption 奥克尼群岛的布罗德盖石圈

一项年度报告披露，英国最适合居住的地方是苏格兰的奥克尼群岛，但真的是这样吗？

奥克尼群岛位于苏格兰北部10英里（16公里）的海外，一向以其优美的自然景观和丰富的考古资源闻名。群岛由70个岛屿组成，但其中只有20多个岛屿有人居住，居民人口大约22000。

苏格兰哈利法克斯银行的生活品质调查排名将奥克尼排在全英国第一，其他排前几名的也不是知名度很高的地方，例如北约克郡的里士满排名第二，东米德兰的拉特兰第三，北约克郡的汉伯顿第四，坎布里亚郡的伊登第五。

奥克尼位居第一的原因包括高就业率，低犯罪率，考试成绩好，小学班级人数少，医疗和生活的满意度高。

但是这些优点真的能掩盖过在奥克尼群岛上生活必须面临的许多困难和问题吗？

图片版权 Colin Keldie Image caption 奥克尼群岛由70个岛屿组成

BBC苏格兰记者威廉姆斯:

和其他许多调查一样，这个调查排名考虑的是居民的健康医疗，预期寿命，就业率和犯罪率。

而且和其他许多调查一样，这个调查排名也将奥克尼排在第一位。

推广奥克尼的组织也会抓紧机会好好地为奥克尼做宣传。

许多奥克尼本地人一定为因为奥克尼经常被评为最佳居住地点而感到十分自豪。

但是也有人对奥克尼抱持怀疑态度，尤其是因为那些调查排名通常不会考虑的评比因素。

这些调查排名从来不考虑一个地方的生活成本，交通便利性，信息连接的发展程度，燃料价格等重要因素。

即使是最支持奥克尼的粉丝也不得不承认，如果将这些因素纳入评比，那么结果就可能会大不相同。

图片版权 Andy Macdonald Image caption 一只狗在夕阳中的奥克尼海滩上玩耍

奥克尼有什么好？

所有排在前五名的地方人口密度都相对较低，奥克尼平均每平方公里只有22人。

图片版权 Amanda Ruddick Image caption 奥克尼是在英国观看极光的最佳地点之一

图片版权 Peter Starling Image caption 奥克尼的主要城镇柯克沃尔

奥克尼平均房价17万英镑（约23万美元），相对较容易负担，就业率高，16至64岁人口有88%的人就业，这也都是奥克尼名列第一的有利因素。

奥克尼人每周平均收入达671英镑（约884美元），虽然低于苏格兰和英国一些地方，但稍微高于全国平均。

图片版权 Catherine Mackinnon Image caption 奥克尼的新石器时代遗址斯卡拉布雷，历史比巨石阵和大金字塔还要悠久

图片版权 Dr Sarah Christie Image caption 奥克尼的意大利教堂是二战期间战俘建造的

奥克尼的犯罪率是全苏格兰最低的之一，每10000人只有5.9，全国平均是44.1。

也许就是因为这样，英国国家统计局的数据显示，奥克尼人是英国最快乐、最满足、对生活满意度最高的居民。