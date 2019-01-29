英国脱欧：僵局中逼近大限 “出走”公司激增

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周二（29日）英国首相特蕾莎·梅将在英国议会向议员们交待她的脱欧协议草案遭否决后的下一步行动，拿出她的脱欧“B 计划”（Plan B）。

但是，立场迥异的脱欧各方一个共识是，特蕾莎·梅的“B 计划”，就是她的“A 计划”，“汤药”都不换。

逼近悬崖

1月15日，英国议会以432 票反对，202票支持的史无前例压倒性多数，否决了梅首相与欧盟达成的脱欧协议草案。

英国历史上执政党在议会投票表决中遭遇的最惨重失败，似乎并没能触动梅首相拿出打破僵局的“险招”。

没时间了！时间所剩无几！(Time is running out! ）成了挂在从政客到商家到媒体主播嘴边的一句话。

摔出门外，“崩脱”(Crushing out！） 一词出现的越来越频繁。

图片版权 PA Image caption 英国首相特蕾莎·梅赢将在29日向议会提交修改后的脱欧草案B 方案，但普遍认为，她的B 方案就是坚持A 方案。

在“硬脱”，“软脱”，“半脱”、“不脱”的僵持中，英国正在一步步逼近正式启动脱欧程序的最后期限，格林尼治标准时间3月29日3点。

英国最终与欧盟达不成协议，赤条条而去，无协议脱欧的可能性越来越大。

启动紧急预案

在商言商。从做生意的角度看，无协议“崩脱”，是商家最不愿意看到的一个英国脱欧结局。而这个结局的可能性正在一天天朝着变成现实迈进。

政客们还在辩论争吵务虚。商家如坐针毡已经等不得了。

越来越多的英国公司已经启动了各自的应急预案，希望尽可能减少脱欧混乱带来的冲击和损失。

英国商会（ British Chambers of Commerce）说，它的75000会员中，许多已经启动了对付无协议脱欧的紧急预案，调拨资金、调动人员、加大储备，以对应可能的危机。

英国商会的政策协调负责人格里菲斯（Matt Griffith）说，特雷莎·梅的脱欧协议草案在议会遭高票否决的一刻，触动许多公司总裁下决心按下了紧急预案按钮。

格里菲斯说：“首相的脱欧协议被否决后，采取行动保护自身免遭无协议脱欧冲击的公司数量激增。在公司总裁们的日程上，无协议脱欧从几种可能性之一，变成了一个明确的日子”。

药房储备药品，超市储备食品，银行储备钞票，运输公司储备仓位......各家有各家的招数。

图片版权 Getty Images Image caption 索尼公司宣布，它将把公司在英国的欧洲总部迁至荷兰。

出走英国

一些国际性公司甚至快刀斩乱麻，开始把人员和生产基地迁往其它国家，一走了之，“不跟你们玩了”。

英国商会的格里菲斯透露，仅在过去几天里，已经有35家公司启动了“出走英国”的行动方案。

数家国际一流公司已经宣布了“出走”方案：

索尼公司：日本电子巨头索尼（Sony）公司23日宣布，索尼已经在去年底在荷兰注册成立了新公司，预计在今年3月底前将英国的欧洲总部业务迁至新公司，并将欧洲总部登记地从英国改为荷兰。

索尼将欧洲总部迁至荷兰，目的在于确保该公司在英国脱欧后仍持续享有欧盟关税同盟。索尼将在荷兰的阿姆斯特丹注册新公司，从4月开始营业。

戴森公司：以生产吸尘器闻名的英国家电制造商戴森公司（Dyson）22日宣布将企业总部从英国迁至新加坡，表明英国本土市场重要性的衰减。公司创办人詹姆斯．戴森（James Dyson）长期以来支持英国脱欧，是“硬脱”派的鼓与呼者。戴森公司在脱欧前夕选择将总部迁出，戴森被指“虚伪”。

铁行轮船公司（P&O）：有180多年历史的老牌英国渡轮公司，铁行轮船公司，决定把旗下英伦海峡全数6艘渡轮改变注册地，今后改挂塞浦路斯旗帜。此举是为了以便英国脱欧后，该公司仍可继续采用欧盟的税务体制。

一些公司虽然还没有明确要从英国抽身， 但已经发出“最后通牒”，如果脱欧仍脱不出个名堂，它们也不得不加入“大逃亡”的行列。

图片版权 Getty Images Image caption 戴森公司创办人詹姆斯．戴森（James Dyson）长期以来支持英国脱欧，是"硬脱"派的鼓与呼者。

飞机制造商空中客车公司是英国最大的制造企业之一，在英国直接雇佣的员工超过1.4万人，而空客的供应链更为11万英国人提供了工作岗位。

空中客车公司首席执行官恩德斯（Tom Enders）25日表示，这一切都可能被打上问号。恩德斯警告英国的政客们：“不要犯错，在英国之外有许多国家愿意为空客制造机翼。”

英国传统支柱性产业，汽车制造业也纷纷亮起红灯。宝马首席执行官克鲁格（Harald Krueger）称公司可能被迫将生产线转移到荷兰。捷豹路虎宣布裁员4500名并在四月暂时停产。福特公司则公布了8亿美元的损失预警。

观察家相信，英国首相特蕾莎·梅的“B 方案”不会在29日英国议会第二轮投票中被接受，是可以事先确定的。而这个“确定性”，只能给商家带来更大的恐慌，加入“出走英国”行列的公司只会继续扩大。