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根据一项针对年轻人的年度媒体调查，将近15年前完结的经典美剧《六人行》（Friends，另译《老友记》）仍是最受英国年轻人喜爱的电视节目。

观众通过网飞（Netflix）观看这部美剧。现在更多人选择在手机而电视屏幕上观看。

这次受调查的观众年龄在5到16岁之间，1994至2004年《六人行》首度播放时，他们基本还没出生。

但来自研究机构Childwise的报告说，这部喜剧是他们最喜欢的节目。

《六人行》讲述了几个生活纽约好友之间的起起伏伏。现在的观剧方式与90年代首播时相比已有很大改变。

追剧看不停

节目主题曲里唱着《我会一直与你同在》，对于年轻观众而言，这部剧也的确能一直陪在他们身边，他们随时都能从类似网飞的串流平台接连不断地观看剧集。

而喜欢追剧的观众当中，五分之四都选择了在手机上观看。

研究人员认为，《六人行》在年轻人间流行，是剧集主题和他们观剧方式的组合结果。

“对友谊和感情关系的关注能引起青少年的共鸣，”研究人员说。

同时他们喜欢一边观看剧集，一边做自己的事情，一集播完就自动播放下一集。

“事实上他们可以随时随地，从头到尾观看。”

图片版权 Chris Haston Image caption 2016年，部分剧组成员在一个电视特别节目上再聚首。

这份报告是该机构的第25份年度媒体习惯分析，基于对2000名青少年的调查。报告指出，这种现象是“年代更迭”，年青一代大部分都在手机、手提电脑

平板电脑等移动设备上观看节目。

与《六人行》里的主人公不同，现在的年轻人很少会跟着节目表和别人一同观看电视。

报告指出，由于“选择过剩和内容的短暂性”，“最喜爱的节目”这一概念已被逐渐弱化。

通讯发达却越发孤独

研究表明，在电子技术浪潮中成长起来的一代年轻人平均每天花三个小时上网。

将近四成人不论外出或在家都频繁使用网络。

约七成人在调查前一周使用过网飞的服务。

YouTube是最受年轻人欢迎的音乐与视频门户网站，紧随其后的是Snapchat。

与去年的调查结果相比，将Facebook称为自己最喜爱网站的年轻用户比例下降了一半。

四分之一的年轻人家里安装了类似亚马逊Alexa的人工智能语音助手。

然而，也有出现网络疲劳的迹象。

在年龄稍长的受调查人群（15-16岁）中，约有三成人希望将更多时间花在线下，“拔掉”那些插头。

人们将过度使用社交媒体与失眠、疲惫以及孤独相联系。

研究主管西蒙•莱格特（Simon Leggett）说：“儿童使用网络联系比其他任何一代都要多，而且一年比一年多。然而，随着联系的增加，儿童却并没有与同龄人变得更加亲近，反而越来越感到孤独隔绝。”

“他们独自在卧室里，浏览网络内容，观看其他人的生活如何展开，通过短信聊天，在Instagram和Snapchat上联系他人，而不是在放学后去朋友家，或和朋友外出玩耍，”莱格特说。