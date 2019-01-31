英国脱欧：民众应急囤货忙 罐头食品营养真相揭秘

图片版权 Getty Images Image caption 选择罐头食品

英国议会就脱欧问题仍然争论得热火朝天。此前，为了防止“无协议脱欧”所造成的混乱，英国政府和军队都准备了一些应急措施。

虽然周二（29日）议会表决否决了“无协议脱欧”，让很多人松了一口气。但脱欧大戏仍是一头雾水，如何走出僵局没人知晓。

与此同时，老百姓不能永远生活在不确定的阴影下，日子还得照样过。

尽管有些人是乐天派，但也有许多人正在悄悄储备生活必需品，以防万一，特别是罐头食品。

罐头食品

罐头食品，因为它价格便宜、容易储藏，而且有效期长。

英国超市的罐头食品琳琅满目，多种多样。在没有新鲜食品和蔬菜的紧急情况下靠它们填饱肚子绝对没有问题。

但是，如果长期依赖罐头食品，是否能够保障人们获取人体所需的营养呢？

缺乏营养？

图片版权 Getty Images Image caption 各种蔬菜罐头食品

首先，我们看一下罐头食品的制作方法。为了罐装，食品通常会经过高温加压烹饪，然后密封和保存。

像常规烹饪方法一样，食品在烹饪过程中会流失一些营养。

这是否意味着罐头食品要比新鲜或冷冻食品的营养价值低呢？

饮食专家告诉BBC，并不尽然。

英国营养基金会（British Nutrition Foundation）的营养专家贝内莱姆（Bridget Benelam）说，由于罐头食品种类繁多，营养价值不能一概而论。有些罐头要好些，例如罐装三文鱼就非常健康。

同样，罐装豆子和豆类，比如鹰嘴豆和扁豆都是优秀蛋白质和纤维来源，而且脂肪含量低。

“不幸的是，目前没有关于罐装食品营养与新鲜和冷冻食品对比的数据，” 贝内莱姆说。

维生素流失

图片版权 Getty Images Image caption 罐头食品在制作过程中可能会流失一些维生素。

但在罐头食品的制作过程中流失和减少的主要营养成分是一些水溶性维生素。它们对皮肤、血管、骨骼以及神经系统的健康起到关键作用。

研究人员试图测量和比较新鲜、冷冻以及罐装蔬菜和水果之间的营养流失情况。

研究发现冷冻食品在最初的冷冻包装时只会流失少量营养，但等到了家中开始烹饪时，它们流失的营养和罐装果蔬相似。

同样，即使新鲜采摘的蔬菜和水果，随着时间的推移都会流失一些营养，即便人们把它们储藏在冰箱里。

贝内莱姆表示，罐装食品的确可以流失一些维生素C和B族维生素，但它对人体健康产生多大影响还取决于整体饮食。

综上所述，营养学家贝内莱姆认为，如果你储藏多种不同的罐头食品，从营养方面来说还是可行的。

但关键是长期吃罐装食品会很枯燥单调，味道也差一些。这一点罐装食品无法与时令果蔬相比。

注意事项

图片版权 Getty Images Image caption 要特别注意罐头食品中的盐、糖和脂肪的含量。

英国营养师菲利普斯还建议人们在储藏罐装食品时要仔细检查食品所含的脂肪、盐和糖的含量。

此外，还有一些切实可行的小窍门，帮你搞定罐装食品。

例如，如果打开罐装食品但又不能一次性吃完时，最好把剩余的食品倒入碗中或其他容器中保存。

因为，罐体通常由钢制成，为了防止生锈会在罐内涂上一层锡或氧化铬涂层。

因此，一旦开了罐，食品会接触到空气。罐中的锡可能会迅速转移到罐中的食品上。

罐头食品廉价并便于储藏，即使不是为了脱欧许多英国人也会经常购买和食用罐装食品。

据一项对2000名英国成年人的调查显示，他们每人平均储藏16听罐装食品，其中最受欢迎的是用于英式早餐的茄汁黄豆（baked beans）、罐装西红柿、各种汤类、鱼类以及菜蔬和甜玉米（sweetcorn）等。