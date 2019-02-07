英国脱欧：马克思墓的争议与“英国模式”

图片版权 Getty Images Image caption 英国伦敦，包罗万象。

英国脱欧前景不明，王室及政府一再呼吁国内社会各社区加强团结，反对极端主义，体现了英国社会数百年来秉承的海纳百川、有容乃大的自由社会模式。

英国内政部的统计数据显示，全民公投决定脱欧后，种族仇恨犯罪率大幅上升。

这一事件也显示了在英国脱欧争议不断之际，社会暴露出与自由包容传统相反的一股暗流。

随着脱欧辩论温度上升，政坛朝野相互矛盾，内部意见分裂，基层社会出现极端主义、暴力和仇恨的苗头。

仇恨犯罪

反移民情绪和对经济的不满被认为是英国公民中参加投票的选民有52%选择脱离欧盟的主要原因。

英国内政部统计，2016年公投后，针对在英国人口、经济政治和社会影响较大的犹太裔社区的反犹袭击剧增。

英国曼彻斯特大学国际关系高级讲师白莲娜（Elena Barabantseva）对海外华人社区有深入研究并发表过有关华人社区的专著。

她曾表示，脱欧公投之后，其中一个立即显现的影响就是针对少数族裔和移民的歧视性侮辱案件增加，目标包括英国各地的华人。脱欧公投让深植于英国各界的反移民偏见得以释放。

暴力事件

仇恨犯罪不仅有种族性的，还涵盖了宗教、意识形态等其它领域。

2019年初，北爱尔兰发生了自从1998年签署的和平协议30年来罕见的、"准军事组织式"枪击和爆炸暴力冲突。

2019年初，作为英国官方一级文物保护建筑的马克思墓再次被人恶意损毁。

在此前后，英国最资深的反恐官员警告说，围绕英国退出欧盟的 "狂热"气氛可能会被极右极端分子利用。

图片版权 PA Image caption 英国女王伊丽莎白二世在2018年岁末圣诞节发表的传统圣诞讲话中，呼吁各社区各群体的不同意见人士相互尊重和理解。

多元文化

英国女王伊丽莎白二世在2018年岁末圣诞节发表的传统圣诞讲话中，呼吁各社区各群体相互尊重和理解。

她说：“即使持有最深的异见，对待彼此也要尊重，好好做人，就是迈向对人类更深刻理解的、良好的开端。”

英国社会长期以来存在着自由主义的传统，这种传统在反对封建专制，反对教会的专权的过程中，发展出王室、议会、贵族、平民共存的独特自由主义的政治模式，不论是与美国还是欧洲大陆国家都有很大区别。

正是这种自由宽容的传统，使得19世纪时期受到欧洲大陆各国驱逐的马克思主义创始人迁居英国30多年，使得他得以自由地对人类社会进行思考和学术研究，并从伦敦发表了《共产党宣言》、《资本论》等对20世纪的社会产生重大影响的著作。

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自由思想

也正是这种传统，使得英国社会主义者和共产党人即使是在冷战的高峰时期为各界争议的马克思墓立碑树像，并在后来使其名列官方的一级保护文物。

乔基娜·格尔德女士年仅31岁就成为伦敦坎姆敦（Camden）地方政府领导人。她领导的工党地方政府管辖区域包括马克思墓所在地的海格特墓地。

马克思墓最近再次被破坏后，她立即在保守党政治家、前英国财相奥斯本担任编辑的《伦敦旗帜晚报》上发表文章，抨击这种反传统的暴力行径。

她写道：“坎姆敦一直就是个激进思想的探索、求同存异、辩论活跃的地方。但我们拒绝接受那些企图散布分裂和仇恨的人，拒绝接受那些恐吓持不同政见的人。” 她呼吁公众维护这一自由的精神。