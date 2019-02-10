英国热闹庆祝农历猪年“慢半拍”的背后原因
- 2019年 2月 10日
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在猪年农历春节过年假期的最后一天，英国各地终于举行了传统的中国新年庆祝活动。
由于农历春节在英国并不是公共假日，各行各业照常上班营业，各级学校业照常上课，因此英国各地庆祝中国新年的活动一般都是在年后进行，选在过年后的第一个周日庆祝，更方便华人、本地人、各地游客一起欢庆新年。
只不过这么一来，英国猪年农历春节庆祝活动落在2月10日，正好是中国、香港、台湾等地民众过年假期的最后一天，这时候庆祝新年也给位于亚洲的华人一种“慢半拍”的奇特感觉。
但是这并不妨碍英国各地民众庆祝中国新年的热情，伦敦中国城、曼彻斯特、利物浦、伯明翰和纽卡斯尔都举行了热闹的舞龙舞狮，锣鼓喧天热情丝毫不减。
在伦敦，成千上万人冒着间歇的细雨在中国城附近沿街观看热闹的中国新年巡游表演，附近的特拉法加广场也搭建舞台，推出与猪年春节相关的各式表演节目。
主办者伦敦华埠商会称，30年前的伦敦春节庆祝活动还只是当地华人社区的小型活动，但现在已经成为亚洲以外，全世界最大型的农历新年庆祝活动。
伦敦的中国新年庆祝活动由伦敦华埠商会主办，伦敦市长和威斯敏斯特地方政府协办。
以上照片版权所有。