英国热闹庆祝农历猪年“慢半拍”的背后原因

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦市中心的舞龙队伍

在猪年农历春节过年假期的最后一天，英国各地终于举行了传统的中国新年庆祝活动。

由于农历春节在英国并不是公共假日，各行各业照常上班营业，各级学校业照常上课，因此英国各地庆祝中国新年的活动一般都是在年后进行，选在过年后的第一个周日庆祝，更方便华人、本地人、各地游客一起欢庆新年。

只不过这么一来，英国猪年农历春节庆祝活动落在2月10日，正好是中国、香港、台湾等地民众过年假期的最后一天，这时候庆祝新年也给位于亚洲的华人一种“慢半拍”的奇特感觉。

但是这并不妨碍英国各地民众庆祝中国新年的热情，伦敦中国城、曼彻斯特、利物浦、伯明翰和纽卡斯尔都举行了热闹的舞龙舞狮，锣鼓喧天热情丝毫不减。

在伦敦，成千上万人冒着间歇的细雨在中国城附近沿街观看热闹的中国新年巡游表演，附近的特拉法加广场也搭建舞台，推出与猪年春节相关的各式表演节目。

主办者伦敦华埠商会称，30年前的伦敦春节庆祝活动还只是当地华人社区的小型活动，但现在已经成为亚洲以外，全世界最大型的农历新年庆祝活动。

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦特拉法加广场上的庆祝农历新年活动

图片版权 Reuters Image caption 间歇细雨不影响中国新年庆祝活动的热烈气氛

图片版权 PA Image caption 热闹缤纷的农历春节庆祝活动最受到孩子们的欢迎

图片版权 Getty Images Image caption 精彩的舞龙表演让观众大开眼界

图片版权 Getty Images Image caption 除了过年一定会看到的龙、狮之外，猪年庆祝活动也少不了猪的造型动物

图片版权 PA Image caption 代表中国的熊猫也出现了

伦敦的中国新年庆祝活动由伦敦华埠商会主办，伦敦市长和威斯敏斯特地方政府协办。

Image caption 除了伦敦以外，英国其他地方也举行热闹的农历新年庆祝活动，图为纽卡斯尔的舞狮表演

Image caption 伯明翰的庆祝活动

图片版权 PA Image caption 曼彻斯特市中心广场上的巨型小猪装置艺术

图片版权 Getty Images Image caption 格拉斯哥参加庆祝活动的表演者穿起了最近非常流行的清朝宫廷剧服装

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