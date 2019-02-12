英国防相称“硬实力”对付中国 首相谨慎表态

图片版权 Reuters Image caption 英国国防大臣在周一的讲话中表示，面对俄国和中国的挑战，英国需要更强大的武装部队展示"硬实力"。

英国国防大臣2月11日表示，面对俄国和中国的挑战，英国需要更强大的武装部队展示“硬实力”。在英国脱欧前景不明之时，类似发言会究竟有何用意？对中英关系产生什么影响？

国防大臣加文·威廉姆森在英国皇家联合军种研究所（RUSI）有关脱欧后国际角色讲话中说，英军需要以硬实力应对俄国与中国。他随即宣布将皇家海军新的 “伊丽莎白女王”号航母部署到南海争端领域，以及参加美军领导的南海自由航行活动。

此番讲话随即引发英国多方争议和批评，首相特蕾莎·梅也与国防大臣派航母去南海的表态保持距离。

首相官方发言人回应媒体时表示，中国是“一个和我们（英国）有着牢固和建设性关系的国家。”

南海与对华关系争议

威廉姆森在讲话中警告，英国必须勇敢地面对那些 “蔑视国际法”的人。需要准备好动用“硬实力”。

他同时表示，英国皇家海军新的 “伊丽莎白女王”号航空母舰首次行动任务是部署到太平洋地区，在那里中国与一些其它国家卷入了南海领域争端。

该航母将与来自英国和美国的F35战斗机一起参加此次行动任务。

但梅首相的官方发言人说，该航母在2021年之前不会有正式部署行动，此前它会访问全球一系列地点。之后，英国首相才会决定其航线。

就有关威廉姆森大臣的表态，首相的发言人说：“涉及到中国，我认为我们已经清楚表明我们有一些担心，比如说有关针对英国及我们的盟国的网络入侵问题。但是，这（中国）也是一个和我们（英国）有着牢固和建设性关系的国家。"

图片版权 PA Image caption 英国国防大臣宣布，英国皇家海军新的 "伊丽莎白女王" 号航空母舰服役后首次航行将前往太平洋地区。但英国首相发言人表明，该航母在2021年之前不会有正式部署行动，此前它会访问全球一系列地点。

评论俄国与中国威胁

威廉姆森在英国皇家联合军种研究所有关英国脱欧后的国际角色的讲话中表示，英国退出欧盟后将在世界舞台上获得更大的机遇。

他呼吁英国要建设一支更大胆、更强大的现代化军队，必须增加其规模和战斗打击力。

就俄国，威廉姆森说：“俄罗斯正在重新恢复其力量，重建其军事武库，以使格鲁吉亚和乌克兰等这样的独立国家重返前苏联的轨道。”

就中国，他说：“与此同时，中国一直在发展现代能力和商业实力 。”

威廉姆森表示，由于越来越多地使用技术战，颠覆和宣传，和平与战争之间的界限变得模糊。而英国及其盟友必须准备好使用硬实力维护其全球利益。

不能自扫门前雪

威廉姆森借此演讲，勾勒出英国将加强网军力量，未来既可攻又可守的可能。

这位国防大臣已经为国防部额外赢得了18亿英镑的预算。

他还说，在国际危机中不采取行动的代价往往过大，西方大国不能在其它国家需要救助时只顾自扫门前雪。

图片版权 AFP/Getty Image caption 威廉姆森表示，在英国退出欧盟后，将获得重新定义英国在世界舞台上的地位的最大机遇。他的讲话受到赞扬和批评。

开支争议和批评

近日，英国议会国防委员会说，脱欧后，英军不能做出与经济能力不达的规划。

英国在野的工党影子国防部长尼亚·格里菲斯批评执政的保守党削减国防开支，削弱了英国在国际舞台上扮演角色的能力。

英国《金融时报》在一篇近期发表的社评中也指出，英国军方现在做出的所谓"全球化英国"的长远规划需要符合英国的实力。该社评还批评了威廉姆森试图逆转英军自苏伊士运河事件半个多世纪以来从全球撤退的政策。

社评称，十多年来皇家海军规模日渐缩小，而中国海军扩大的规模等于每年造出一支皇家海军。

社评表示，作为美国的盟国，（2018年）皇家海军舰只象征性前往亚洲已经为美军阻挡中国海军在亚太的扩张做出了力所能及的贡献，承担了与中国发生军事冲突的风险。

该文认为，英国在家门口还面临俄国的直接军事威胁，需用专注应对，亚太的安全和维和任务应该更多交给地区国家负责。