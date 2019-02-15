图片版权 PA Image caption 贝居姆2015年离开英国时只有15岁

2015年有3名15岁仍在学校就读的东伦敦少女离开英国投奔“伊斯兰国”，当时引起极大关注，现在其中一人表示想要回英国。 不过，内政大臣表示，他会“阻止”那些曾经在海外支持恐怖组织的人士回国。

英国《泰晤士报》记者安东尼·劳埃德（Anthony Loyd）此前在叙利亚一处难民营采访了现年已经19岁的沙米玛·贝居姆（Shamima Begum）。

贝居姆表示，她现在怀孕9个月。为了尚未出生的宝宝，她希望能回家生产，让孩子在英国长大。

她说她之前还曾有过两个孩子，但很不幸都已经死了。

贝居姆说，当时和她一起投奔“伊斯兰国”的另外两名少女，一人被炸死，另一人下落不明。

可能面临调查和起诉

图片版权 Met Police Image caption 2015年2月，盖特威克机场的CCTV拍到贝居姆的画面

英国安全事务官员本·华莱士（Ben Wallace）表示，出于法律原因他无法对贝居姆的个案发表评论。

但是他说，任何投奔叙利亚参与或支持恐怖活动的英国人，回到英国都必须做好被讯问、调查，甚至可能被起诉的准备。

被问到英国政府是否会尽快将贝居姆接回国的问题时，华莱士说，“我们不会不顾英国人民的安危，到一个战乱地区去寻找恐怖分子，或是曾经是恐怖分子的人。”

他还说，虽然英国有责任照顾在叙利亚的英国儿童，但政府对所有人民都有责任，需要保障他们的安全。

内政大臣贾维德（Sajid Javid）周五（2月15日）也重申，对于曾支持恐怖组织的人士，当局会进行追究。“我的信息很明确，”他对英国报纸说，“如果你曾经在海外支持过恐怖组织，我会决不犹豫阻止你回来。”

投奔“伊斯兰国”

2015年2月，当时就读伦敦东部的贝斯纳尔格林中学（Bethnal Green Academy）的15岁少女贝居姆和阿米拉·阿巴斯（Amira Abase），以及16岁的卡迪扎·苏丹娜（Kadiza Sultana）一起投奔“伊斯兰国”。

她们骗父母说结伴外出，其实是从伦敦盖特威克机场搭乘土耳其航空公司航班飞往土耳其伊斯坦布尔，然后跨越边界进入叙利亚。

在抵达拉卡之后，贝居姆和其他也是刚抵达，准备和“伊斯兰国”战士结婚的少女一起待在一栋房子里。

她说，“我申请和一名会说英语的介于20至25岁的战士结婚。”

10天之后，她和一名27岁的荷兰男子结婚，这名荷兰男子当时已经皈依伊斯兰教。

在那之后，他们两人一直维持夫妻关系，两周之前，他们试图逃离“伊斯兰国”位于叙利亚东部的最后控制地巴库兹。

图片版权 Met Police Image caption 从左至右：卡迪扎·苏丹娜、阿米拉·阿巴斯、沙米玛·贝居姆

“无怨无悔”

贝居姆表示，她对自己投奔“伊斯兰国”一事“无怨无悔”，在“伊斯兰国”大本营拉卡生活一切正常，就像“伊斯兰国”的宣传影片一样。

“有时候会有空袭，有炸弹什么的，但其他都正常。”

贝居姆表示，第一次在垃圾桶内看到被砍下的人头，并没有把她吓倒。

“那是从战场上被俘虏的战士砍下来的人头，他们是‘伊斯兰国’的敌人。”

“我只会想，如果他们有机会遇到穆斯林女子会做什么。”

“我已经不再是那个逃离东伦敦的15岁的傻女孩了，来到这里我并不后悔。”

BBC内政事务记者多米尼克·卡西安尼（Dominic Casciani）分析：贝居姆能获准返回英国吗？

贝居姆离开英国时尚未成年，如果她现在仍然未满18岁，英国政府就有责任照顾她和尚未出生的婴孩。

但是贝居姆现在已经是成年人了，而且对投奔“伊斯兰国”的过去执迷不悔，她必须为自己的行为负责，不论是出于自愿或被骗。

2016年，携子前往叙利亚、加入“伊斯兰国”的英国穆斯林妇女塔琳娜·沙基尔（Tareena Shakil）返回英国后因为参加恐怖组织而被判刑6年。

如果贝居姆回到英国，她也可能会面临鼓励或支持恐怖活动的罪名被起诉。

社会福利机构会介入，考虑是否需要隔离她的孩子，以免孩子在成长过程中被极端化。