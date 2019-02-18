英国脱欧“懒人包”让你一次看懂10大问题

英国脱欧最后期限3月29日逐渐逼近。经过两年的吵吵闹闹还是有很多人搞不懂脱欧是怎么一回事，以下就列举出10大关键问题让你一次看懂。

为什么要脱离欧盟？

2016年6月23日英国举行公民投票，决定英国是否要脱离、或是继续留在欧洲联盟。公民投票结果赞成脱离欧盟占51.9%，支持继续留在欧盟占48.1%，投票率达71.8%,，投票人数超过3,000万人。

什么时候要脱离欧盟？

公民投票后，英国政府在2017年3月29日正式启动《里斯本条约》第50条脱离欧盟程序，英国和欧盟双方必须在两年时间内，也就是2019年3月29日周五之前，就脱离欧盟达成协议。

但欧盟法院裁定，在脱欧日到期以前，英国随时能停止脱欧程序，继续留在欧盟之内。

如果欧盟28个会员国一致同意，英国脱离欧盟的期限也可以延长，但目前各方面都希望能在这个期限之内完成脱欧程序。

图片版权 Thinkstock Image caption 脱欧按钮已经按下

一定会脱欧吗？

按照目前局势来看，英国将在2019年3月29日脱离欧盟，无论双方能否达成协议。当然，英国政治风云变化，意外也可能发生。

可以取消脱欧吗？

可以，但是需要修改英国法律，而目前保守党和工党都无意这么做。

欧盟法院2018年12月10日裁决，英国可以取消脱欧程序继续留在欧盟，并不需要其它27个欧盟成员国的同意，但英国要取消脱欧程序必须通过议会决定。

可以推迟脱欧吗？

理论上是可以的。如果欧盟认为这有助于事情进展，甚至有可能让英国继续留在欧盟之内的话，欧盟可以同意延长脱欧程序，但也只是几个月的时间。

英国反对党工党想要迫使政府提前举行大选，工党上台后再和欧盟重新协商新的脱欧协议，如果真的这样脱欧程序也必须延长。

图片版权 PA Image caption 工党领导人科尔宾想把首相拉下台，重新协商脱欧协议

可以重新再举行一次公民投票吗？

这需要英国政府立法才可以，但英国政府表示不会这么做。

如果有足够人数的议会议员支持的话，也可以再举行一次公民投票，但只有少数工党议员和极少数保守党议员支持。

工党领导人科尔宾不排除支持再举行一次公民投票，但他想要先试试看能不能先把首相拉下台再说。

需要达成协议才能脱欧吗？

不一定，达成协议的目的是保障企业和个人在脱欧过程中尽可能受到最小程度的干扰，同时也让双方有时间进行贸易谈判。

图片版权 Reuters Image caption 英国和欧盟代表进行协商

达成脱欧协议了吗？

在经过数月的协商之后，英国和欧盟达成了脱欧协议，主要有两方面，但这协议还需要英国议会通过。

长达585页的脱欧协议，这是具有法律效力的条文，列出英国脱离欧盟的条款，包括英国必须支付欧盟的费用——390亿英镑，还有居住在对方国家各自的公民的权利，协议也包括避免北爱尔兰和爱尔兰共和国之间重新设立边界的措施。

另外还有一份26页关于双方未来的声明，这份声明不具法律效力，而是关于英国和欧盟双方未来关系的政治宣言。

脱欧协议也设立了所谓的脱欧过渡期，从2019年3月29日到2020年12月31日为止，过渡期是为了要让企业和个人为英国脱欧后生效的新规定做好准备。

如果英国议会不通过脱欧协议，英国还会脱欧吗？

是的，这就是所谓的无协议脱欧。

无协议脱欧会怎样？

无协议脱欧意味着英国会立即脱离和欧盟的所有关系和联系，没有脱欧过渡期，双方公民的居住权也没有保障。

英国政府担心，无协议脱欧会在短期内严重影响商业运行，海关重新检验进出口货物，通往英国的港口和陆路货运将大排长龙，超市已经警告可能会有食品短缺问题，国民健康保险也在囤积药物以免药品供应受到影响。

但支持脱欧的议员宣称，情况不会如想象的那么糟，无协议脱欧的话英国就不必支付390一英镑的费用，也可以和世界各国商谈有利的贸易协议。