图片版权 AFP Image caption 消息称哈蒙德原计划于本周访华。

英国财政大臣菲利普·哈蒙德（Philip Hammond）取消近日访华行程，有报道指原因或与英国国防大臣发表言论惹怒北京有关。

哈蒙德原计划与本周访问中国，与中方高级官员就贸易问题进行对话。而上周，英国国防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）表示，英国计划向太平洋派遣一艘航空母舰。

一名英国国防部消息人士否认哈蒙德访问计划变化是受到威廉姆森发言影响。一名英财政部发言人称：“我们从来没有宣布或确认过任何访问行程。”

威廉姆森上周宣布，将向太平洋、中东及地中海地区部署航母“伊丽莎白女王号”（HMS Queen Elizabeth），执行其首次航行任务。

他还表示，中国正在“发展现代军事及经济实力”。

中国目前在太平洋海域与其他国家存在领土纠纷，与多国就南海多个岛屿主权问题有争议。有媒体报道称，中国政府对威廉姆森的这番言论不满。这一消息尚未经证实。

但有英国国防部消息人士向BBC政治事务记者本·赖特（Ben Wright）表示，哈蒙德访华行程取消并非是因为威廉姆森的发言。这名人士称，首相府唐宁街10号及财政部已经确认威廉姆森的发言没有问题。

英国政府的中国政策

图片版权 PA Image caption 英国航母“伊丽莎白女王号”

BBC政治事务记者乔纳森·布莱克（Jonathan Blake）报道称，威廉姆森的言论有些让人意外。

“虽然有消息人士告诉我，这次访问还未经最终确认，但现在明显可以看出，至少从中国方面的反应看，访问目前应该不会发生，”布莱克说。

而英国前财相乔治·奥斯本（George Osborne）最近表示，英国政府的对华政策很难让人理解。

“国防大臣在以比较老派的做法进行炮舰外交（gunboat diplomacy），财务大臣和外交大臣则想要跟中国有更加紧密的经济伙伴关系，”他向BBC电台第四频道（BBC Radio 4）表示。

“说到最后弄清楚这些是特蕾莎·梅（Theresa May，文翠珊）的责任，目前所有的事情看起来都没什么头绪。”

“黄金时代”

为促进英中贸易与投资关系，特蕾莎·梅去年曾访华三天。访华前她曾表示，这次行程将极大增强英中两国关系的“黄金时代”。

梅首相当时称，她希望中国在世界经济发展中扮演“重要角色”，因此她决定与中国在事关国际事务及经济方面的重大问题上加深合作。

中国对英国经济有多重要？

最近几年来，英国与中国贸易关系加深。鉴于脱欧后英国将会签署更多双边贸易协议，英国政府必定希望继续增进与中国的贸易联系。

根据英国税务海关总署（HMRC）进出口数据，中国是英国2018年第四大贸易伙伴，位列德国、美国与荷兰之后。

去年，英国对中国的贸易逆差为218亿元英镑。英国从中国进口商品价值共计426亿英镑，向中国出口商品价值208亿英镑，绝大部分出口商品为汽车。

中国公司及企业家对英国的投资活动也十分活跃。英国泰晤士水务公司（Thames Water）、欣克利角（Hinkley Point）核电站、苏格兰的旅行搜索平台天巡（Skyscanner）、连锁餐饮品牌Pizza Express、西布朗维奇（West Bromwich Albion） 足球俱乐部等最近都接受过中方投资。

但中国经济增长正在放缓。

上月官方数据显示，中国经济增长录得1990年以来最低水平，为6.6%。同时中国2018年汽车销量20年来首次出现下降，减少6%。

中国经济减速带来了不少对全球经济潜在影响的担忧。

南海争议

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC的记者登上一架美军飞机，飞过备受争议的南中国海。六个国家在这片海域竞争，但是近年来中国加强了建岛和巡逻力度。

数百年来，南海周边国家对该地区领土问题一直争执不休，但近年来这种紧张态势极大增强。

中国、越南、菲律宾、台湾、马来西亚及文莱在这一地区海域及西沙群岛（Paracels，又称帕拉萨尔群岛）、南沙群岛（Spratly，也称普拉特利群岛）的主权问题存在争议。

这些地区大都无人居住，但附近可能存在丰富的自然资源。同时南海既是一条国际主要航线，也是该地区人口赖以生存的众多渔场所在地。