图片版权 Alamy Image caption 乔丹对阿历克斯实施家暴罪名成立，被判处7年半徒刑。

阿历克斯（Alex）22岁，他的女友叫乔丹（Jordan）。通常一提到家庭暴力，人们总会认为受害者是女方。但本篇故事讲的是一位男性家暴受害者。

而对他实施家暴的正是他的女友乔丹。阿历克斯没有勇气摆脱家暴摧残原因之一是害怕女友对他下毒手，将他杀害。

最终，如果不是警方及时干预，阿历克斯可能真的就没命了。

乔丹也成了英国第一名由于实施家暴而被判刑的女子。

根据英格兰和威尔士的犯罪调查最新数据，估计有200万年龄在16-59岁的成人在去年一年中经历过家暴， 其中三分之一以上的受害者是男性。

据估计，五分之一的青少年曾受到过其男友或女友的身体伤害。

2017年，在英格兰和威尔士有记录在案的男性家暴受害者人数就有15万，比2012年翻了一番。

阿历克斯讲述自己的悲惨经历：

图片版权 BBC THREE / CENTURY FILM Image caption 阿历克斯

我认识乔丹时，我才16岁。乔丹学习好并获得了大学录取通知书，主修艺术课程。她希望将来能成为一名教师。

我们恋爱的最初几个月，一切都挺和睦。我们像任何其他情侣一样相亲相爱， 一起看电影，一起去散步。

但是几个月后，乔丹的家暴倾向开始显现。当时，我以为她只不过就是为了要引起别人的注意而已。

很快，乔丹开始控制我，她不让我见我的家人和朋友，甚至接管了我的社交媒体脸书（Facebook）帐户。这些都是典型家暴的手段。我找不到任何人可以倾诉。

图片版权 BBC THREE / CENTURY FILM Image caption 阿历克斯18岁生日时与母亲和双胞胎兄弟在一起

乔丹开始不让我吃东西，我体重猛降。我曾试图对她的行为表示不满，但每次她都说是我自己的问题。

虽然我知道不是我的错，但久而久之我开始怀疑自己，是不是自己做错了？

后来，关系开始恶化。乔丹开始控制我的一切，比如她说她不喜欢我穿灰颜色，不喜欢我的鞋子等等。为了讨她欢心，我就不穿灰色，不穿她讨厌的鞋子。

我们有两个年幼的孩子。我只是期望事情能有所改变。虽然乔丹没有“打”孩子，但我担心如果我不在她会不会虐待孩子？这也是我没有离开她的原因之一。

最初的18个月中，乔丹对我更多的是精神和心理虐待。

肉体摧残

图片版权 BBC THREE / CENTURY FILM Image caption X光片显示阿历克斯被打伤的牙齿

突然，有一天她开始在睡觉时旁边准备一个玻璃瓶子。她开始指责我跟别的女孩搭讪、发短信等。我后来发现这都是她自己编造的无稽之谈。

等我入睡之后，她用瓶子砸我头部，边砸边说：“你在想什么呢？”

就这样过了一段时间后，我已经感到麻木，感觉不到疼了。她对我的肉体摧残开始升级，把瓶子换成了锤子。

有一次，乔丹把平板电脑充电器的电线绕在手腕上，朝我头部抡过来，我顿时血流如注。

我恳求她帮帮我，她却走上楼，边走边大笑着说：“你为什么不去死呢？没人在乎你。”

暴力进一步升级，乔丹开始使用刀。有一次，她用刀刺我手腕，差一点就碰到主动脉。

再后来，她改用开水烫。我曾被烫成三度烫伤。

我清楚记得被滚烫的开水浇到皮肤上的感觉，就像慢镜头一样。那种疼痛无以言表，我的皮肤开始打褶。

我恳求她让我用冷水浸泡我的烫伤处，她虽然允许我得到短暂的缓解，但她命令我出来。如果我不服，她会再用开水浇我，就这样反反复复折磨我。

我害怕乔丹，我不敢告诉别人真相，担心她对我下毒手。

隐瞒真相

图片版权 Alamy Image caption 由于饥饿，阿历克斯体重急剧下降。

每次去医院我都对医生撒谎，称自己不小心摔倒，或是被淋浴的热水烫伤等。

一名邻居听到我家里的惨叫，曾几次打电话报警。警察来了，我每次都找理由替乔丹开脱。虽然我深知这样做不好，但我是为了活命。

我经常被打得鼻青脸肿。乔丹用她的化妆品帮我化妆掩盖自己的“罪行”。

2018年，情形进一步恶化。我的体重减了近32公斤。我长时间吃不到食物，忍受饥饿。

我能感觉到我的机体开始关闭。医生告诉我如果再有10天我恐怕就不行了，而且我的伤势已经非常糟糕。

幸亏一名警察跟踪造访，向我询问。我终于忍不住，一下打开了闸门，压抑了很久的恐怖真相都托盘而出。

我的伤势当时已相当严重，在体重锐减之后我显得骨瘦如柴，非常憔悴。我再无法伪装下去了，“把一肚子苦水都倒了出来”。

如果当时没有警察的干预，我是死定了。我对此坚定不移。

我很“幸运”因为我身上有很多伤，因此有强有力的证据。

图片版权 BBC THREE / CENTURY FILM Image caption 乔丹接受警察盘问

当然，我们之间的关系也曾有美好的时候，并不都是恶梦。我曾真心试图努力，维持我们的关系。毕竟我曾爱过她。

我认为乔丹这样做的原因完全是出于嫉妒心。我跟家人很亲，并且有许多好朋友。她把我从他们身边夺走，让我孤立无援。

每6个男性中就有1人曾在人生某一阶段经历过家暴，但只有二十分之一的男性会向外界求助。

如释重负

图片版权 BBC THREE / CENTURY FILM Image caption 阿历克斯和孩子团聚

2018年乔丹被判处7年半徒刑，罪名是以强制性控制手段实施家暴，并构成人身故意伤害罪。

当我听到判决时，觉得正义得到了伸张。当乔丹被警车带走送进监狱时，我感到如释重负。我5年来第一次感觉如此轻松，不用再担惊受怕。

乔丹从未道歉。她只关心自己，怕自己被抓住。虽然她在法庭上认罪，但主要是想得到从轻量刑。

我在遇到乔丹前曾对男性家暴受害者有所耳闻。但我却不知道如何寻求帮助。

此外，我们还有两个小孩，我只是希望这种情况将会停止。我总是担心两个孩子，担心他们受到伤害。

图片版权 BBC THREE / CENTURY FILM Image caption 许多男性成为家庭暴力受害人

孩子们年龄太小，并不知道真情。希望他们长大成人后我能向他们解释。希望他们能够理解，只要他们能对我说：“爸爸，你做的没错”，我就心安了。

乔丹是英国因家暴罪被判刑的第一名女性，这显示了英国当局对男性被家暴案件的重视。

我希望未来能够为男性家暴受害者开设一个避难所，为他们提供帮助。

尽管几年来，我受过无数次伤害、遭受过无数次殴打。幸运的是我的颅骨没有骨折过。这更让我觉得我能活下来是有原因的，那就是去帮助别人。

我真心希望所有家暴受害人的处境能有所改善。