图片版权 PA Image caption 英国首相特蕾莎·梅给保守党议员写信，呼吁团结在她协商的脱欧协议周围。

距离2019年3月29日英国脱欧的正日子只有短短40天了。然而，英国政府与欧盟的脱欧谈判进展有限，内部的政治党派之争却愈演愈烈。

周一（2月18日），英国主要反对党工党7名议员集体退党，让原本就没有头绪的政坛，显得越发分裂。

这7名工党议员退党，旨在抗议党魁杰里米·科尔宾在处理脱欧问题上的方式方法以及反犹太主义。他们还促请其他工党议员和其他党派的议员也脱党，与他们一起“建立一种全新的政治”。

其他工党议员是否会加入尚不可知，有没有其他党派的议员加入他们的阵营也仍然是未知数，倒是工党党魁科尔宾立刻表示了“失望”。

科尔宾就这7人的退党行动发表声明为工党的脱欧政策辩护，称工党的政策在上一次大选中“激励”了数百万人 ，赢得了自1945年以来最多的选民，而这几个议员“觉得无法再继续为工党的政策效力”。

他还批评执政的保守党政府“在处理脱欧时笨手笨脚错误百出”，而工党却“制订了有凝聚力和可信的计划”。

英国工党作为最大反对党，虽然并不直接参加脱欧的决策过程，但是目前的党内分裂，却更好地说明了脱欧对英国政坛、政府以及社会造成的巨大冲击。

而另一方面，执政保守党内部在脱欧问题上面临的分裂，也已经影响到英国的外交事务。

图片版权 Getty Images Image caption 从工党退出的7名议员决定不成立新党，而是作为独立的团体继续参与议会的工作。

棘手外交

周一（2月18日），《金融时报》披露，英国与日本就脱欧后的双边贸易谈判节外生枝：日本政府对英国官员的措辞颇为不满。

事情的经过是，英国外交大臣杰里米·亨特以及国际贸易大臣利安姆·福克斯致函日本政府，表示“时间很关键”，希望双方都表现出灵活态度。

英国政府官员坚持说，这封在2月8日发出的信，使用的都是常规标准的外交语言，但结果却让日本方面颇为不满，认为英国有抱怨日本“拖拖拉拉”的嫌疑。报道称，东京方面一度考虑要取消本周的新一轮贸易谈判。

在日本与英国生出嫌隙之前，英国财政大臣菲利普·哈蒙德的访华行程被中国方面取消的消息，周末成为英国的头条新闻。

有报道称，哈蒙德的北京之行被搁置，主要是因为英国国防大臣加文·威廉姆森在南海问题上说了些让中国不高兴的话。威廉姆森说，英国计划向太平洋派遣一艘航空母舰。

图片版权 PA Image caption 英国航母“伊丽莎白女王号”

英国国防大臣在南中国海问题上的强硬态度，与英国希望在脱欧后与中国保持紧密关系的大方针显得非常脱节。正是因此，前财政大臣乔治·奥斯本批评说，政府好像仍不确定，中国到底是经济伙伴还是个军事威胁。 他说，“要搞清楚英国现任政府的对华政策相当困难。”

奥斯本曾在前首相大卫·卡梅伦时代担任财政大臣，堪称英中“黄金时代”的积极推手。他批评国防大臣还在用“过时的炮舰外交”，而财政大臣和外交大臣却在奔走说他们希望与中国建立紧密的经济伙伴关系。

这样的乱局该怎么办？正如奥斯本所说，这些都得首相特蕾莎·梅来逐一解决。

特蕾莎·梅首相的确在着手解决。周日（17日）她给保守党317名议员写了一封信，促请他们团结在脱欧协议周围，然而这可不是她写封信就能解决的问题。

在观察人士看来，这样一封信恰恰说明了执政保守党内部鼎沸的紧张气氛，以及首相协商的脱欧协议无法获得党内外支持和认同的无可奈何。

如此情形，英国究竟会如何脱离欧盟？40天后就有分晓。