Image caption 沙米玛·贝古姆

15岁加入“伊斯兰国”的英国少女沙米玛·贝古姆（Shamima Begum）将失去其英国国籍。

英国政府消息人士称，英国政府可能会剥夺贝古姆的英国国籍，因为贝古姆有资格获得另一国国籍。

贝古姆家族的律师阿坤吉（Tasnime Akunjee）称，他们对这个决定很失望，并考虑使用“所有法律途径”挑战这一决定。

贝古姆在2015年离开伦敦，她现在希望能回英国。

贝古姆目前19岁。据报道，她离开了“伊斯兰国”最后一个据点巴古兹（Baghuz），上周在叙利亚的一处难民营被发现。上周末，她生下了一个儿子。

贝古姆周一（2月18日）在BBC的访谈中称，她从未想要成为“伊斯兰国”的“海报女孩”，现在希望回英国安静地抚养孩子。

英国独立电视台获得了一封寄给贝古姆母亲的信，信中要求她告知女儿英国政府的决定。

与孟加拉国的关系

《1981年英国国籍法令》规定，一人可以被剥夺其公民身份，如果内政大臣认为这样做"有利于公众利益"而且他们不会因此成为无国籍人士。

贝古姆说，她用姐姐的英国护照前往叙利亚，但是护照在过境时被拿走。贝古姆据信拥有孟加拉血统，但她对BBC说，她没有孟加拉护照，也从没有去过该国。

而对于贝古姆的孩子，英国父母在被剥夺公民身份前所生的孩子仍然被视为英国人，虽然理论上英国可能取消其公民身份。

一名内政部发言人称：“近日内政大臣明确表示，他的首要任务是英国和英国人的安全。”他表示，内政部不对个案发表评论，而取消国籍的决定是“基于所有现有证据”。

图片版权 PA Image caption 贝古姆在2015年离开伦敦，她现在希望能回英国。

前恐怖主义立法独立审查员卡莱尔勋爵表示，据信贝古姆的母亲是孟加拉公民，如果真是这样，那根据孟加拉法律，贝古姆应该也是孟加拉公民。

伦敦警察厅前总警司、贝古姆家人的朋友巴布（Dal Babu）称，贝古姆从未去过孟加拉国，并称“这看上去是一个奇怪的决定，我不确定这如何能在法律上站得住脚”。

“伊斯兰国”已经失去了他们曾经控制的大部分区域，但据信在叙利亚与伊拉克边境附近50平方公里的地区，仍有1000到1500名武装分子。

伦敦国王学院激进化研究国际中心的数据显示，2013年4月至2018年6月，来自80个国家4万多名国际公民据信加入伊拉克和叙利亚的“伊斯兰国”。英国内政部对BBC表示，其中有超过900名英国公民，但大约400人已经返回英国。

Image caption 伦敦警察厅前总警司、贝古姆家人的朋友巴布

英国内政大臣贾维德（Sajid Javid）本周早些时候对国会议员表示，超过100名双重国籍人士离开英国支持恐怖组织后失去了英国国籍。

去年，两名被指是“伊斯兰国”小组“披头士”成员的英国男子在叙利亚被捕后遭剥夺英国国籍。

“报复”

贝古姆说，如果她获准与孩子返回英国，她已经做好进监狱的准备。

她告诉BBC，自己对2017年发生在曼城竞技场那次导致22人死亡的的袭击案感到震惊。但她也把这次袭击和“伊斯兰国”遭到的打击相比，并将其称作“报复”。

Image caption 波特（Robbie Potter）在曼彻斯特袭击时受了重伤，他对贝古姆的言论感到愤怒和恶心。

波特（Robbie Potter）在曼彻斯特体育馆的门厅等孩子时受了重伤，他对贝古姆的言论感到愤怒和恶心。

2015年2月，贝古姆与两名学校的朋友苏丹娜（Kadiza Sultana）和阿贝斯（Amira Abase）离开英国。她们对父母说外出一天，但却打包行李飞往土耳其，随后前往叙利亚“伊斯兰国”控制的区域。

图片版权 Met Police Image caption 苏丹娜（Kadiza Sultana）和阿贝斯（Amira Abase）与贝古姆（从左至右）

苏丹娜据信在一场爆炸中身亡，阿贝斯目前下落不明。而贝古姆此前失去了两个孩子，上周生下了一名男婴。

贝古姆的丈夫是一名皈依伊斯兰教的荷兰人，据信大约两周前向一群叙利亚武装分子投降。贝古姆有权对内政部的决定提出上诉。